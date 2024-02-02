США начнут удары по иранским целям в Ираке и Сирии в эти выходные, - WSJ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты планируют нанести удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии уже в эти выходные в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что целями ударов США станут иранский контингент и объекты.
Издание указывает, что ответ США будет "многоуровневым": будет совмещать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации.
Собеседники издания объяснили, что цель ударов – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество атак по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем для снижения напряженности.
Также WSJ отмечает, что Иран направил сигнал о том, что не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупреждает, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе будут побуждать его нанести ответный удар.
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То всі інши сношають штати на світовій арені, а що роблять штати? всередині краіни з трампом не можуть нічого зробити, з венгрією нічого не можуть зробити
турциія робить що хоче.
Вся та велич штатів - шось вже не велич, а так, Бульбашка
Чи може, проходить всесвітній конкурс «Тріпло року»?
Так в цьому буданов непереможний!
Всі абреки як таргани порозбігаються.