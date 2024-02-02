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Новости За рубежом
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США начнут удары по иранским целям в Ираке и Сирии в эти выходные, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Соединенные Штаты планируют нанести удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии уже в эти выходные в ответ на атаку на свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских должностных лиц, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что целями ударов США станут иранский контингент и объекты.

Издание указывает, что ответ США будет "многоуровневым": будет совмещать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации.

Также читайте: Представители республиканской партии призвали Байдена ударить по Ирану в ответ на гибель военных США на базе в Иордании

Собеседники издания объяснили, что цель ударов – заставить Иран и его приспешников уменьшить количество атак по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем для снижения напряженности.

Также WSJ отмечает, что Иран направил сигнал о том, что не отдавал приказ о нападении на базу США, и предупреждает, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе будут побуждать его нанести ответный удар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник атаковал американскую военную базу в Иордании - погибли 3 солдата
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Топ комментарии
+18
Ну і навіщо попереджати ворога про таке? WSJ потрібно по вухах надавати за таке!
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02.02.2024 16:34
+15
От буде для них несподіванка )))
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02.02.2024 16:40
+12
Надо было ещё и время и место ударов указать .
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02.02.2024 16:45
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Ну і навіщо попереджати ворога про таке? WSJ потрібно по вухах надавати за таке!
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02.02.2024 16:34 Ответить
Не надо. Газета была частью дезы. По чуркобесам уже в.**.ли, днем в пятницу.
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03.02.2024 00:35 Ответить
не та вже старушка Америка
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02.02.2024 16:35 Ответить
Але пи#ди ще дасть кому завгодно й зброю просити небуде.
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02.02.2024 16:43 Ответить
але це не точно ...
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02.02.2024 18:32 Ответить
та вони мексіканцям на кордоні ***** дати не можуть, рашку бздять, корею бздять, китай бздять, іран бздять. Шо вони можуть?

То всі інши сношають штати на світовій арені, а що роблять штати? всередині краіни з трампом не можуть нічого зробити, з венгрією нічого не можуть зробити

турциія робить що хоче.

Вся та велич штатів - шось вже не велич, а так, Бульбашка
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02.02.2024 18:42 Ответить
так забудь уже за Штаты и иди лягай под ху.ла.
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03.02.2024 00:36 Ответить
..... раптово і ефективно!
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02.02.2024 16:37 Ответить
Розпоясались всілякі вишкварки типу росії,ірану,кндр,китаю,забули хто вигодував їх
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02.02.2024 16:38 Ответить
Така собі розминка перед Іраном ? -- чи Іран це друге
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02.02.2024 16:39 Ответить
От буде для них несподіванка )))
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02.02.2024 16:40 Ответить
ще карту ударів прикладіть
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02.02.2024 16:41 Ответить
3ю світову не уникнути нажаль..... дітей жалко..... але буде як буде , така доля людства - час від часу скочуватись у війну.
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02.02.2024 16:41 Ответить
Юрий 60е2549а сподіваюсь що ні. Але події розгортаються не добре, поки війскові конфлікти збільшуються а не навпаки..... нажаль.
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02.02.2024 17:43 Ответить
А що, рашка вже напала на НАТО мільйонами матросів у тєльняшках і на зЬОбрах? Звідки про третю світову такий вселенський сум- від рашаЗМІ? Для планети наша війна- лише локальний конфлікт, результатом якого стане розвалення трупа совка, на жаль для нас- життями українців. Але "світова" звідки? Оте "мьі назло буржуям міровой пожар раздуєм" вже здохло.
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02.02.2024 16:55 Ответить
Якщо Засрашка нападе на країну НАТО то їм пи#да. Дивіться глибше, проблема Китай. Й якщо Засрашка, Китай, Іран, та північна Корея таки об'єднаються то..... не гарні перспективи для всіх.
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02.02.2024 17:45 Ответить
Надо было ещё и время и место ударов указать .
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02.02.2024 16:45 Ответить
...Так, як і у нас... Це край...(((...
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02.02.2024 17:03 Ответить
О, і там місцеві арестовичи щось напатякали і "анонсували".
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02.02.2024 16:47 Ответить
WSJ не дають спокою лаври буданова?
Чи може, проходить всесвітній конкурс «Тріпло року»?
Так в цьому буданов непереможний!
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02.02.2024 16:50 Ответить
Може, арестович встроївсь туди аналітєгом на півставки?)
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02.02.2024 16:56 Ответить
аналом на пів сраки це як?
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02.02.2024 17:01 Ответить
какой то куколдизм. Предупреждают чтобы чалманосцы попрятались?
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02.02.2024 16:51 Ответить
Гуманісти. А могли би традиційно і безжалісними санкціями вдарити: Заборонити вʼїзд, заморозити рахунки.
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02.02.2024 17:07 Ответить
І цих на анонси потягнуло...
Всі абреки як таргани порозбігаються.
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02.02.2024 17:09 Ответить
... Завтра, о 8.00 я буду вам щолбанів давати.., чекайте...
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02.02.2024 17:12 Ответить
Какое то дежавю. США опять предупредило террористов чтобы они убрали и спрятали все ценное а потом США отстреляется Тамагавками по пустых ангарах и будет рассказывать каким американцы грозные полицейские
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02.02.2024 17:14 Ответить
Да-да, США всегда стреляют томагавками по пустым ангарам. Это только кацап своим 'высокоточным оружием' регулярно попадает в место расположение иностранных наёмников и командные пункты ВСУ
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02.02.2024 18:30 Ответить
І на тому дякуем, може *********** трохи виробництва тих підарів в шльопанцях
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02.02.2024 17:17 Ответить
Довбні якісь. Егей, шановні, а не можна спочатку в'їбати, а потім про це радісно повідомляти? Бо це якийсь сором.
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02.02.2024 17:25 Ответить
мда, Иран - мощная страна, сам под санкциями пилит оружие\ракеты\шахеды, сам воюет (но вроде мозги не совсем отбитые и у народа и у властей), еще и кацапам продавать хватает, пускает обственные спутники, пилит (запилил) ядерное оружие, 90 лямов населения, государственные ресурсы\энергетика (и как-то прибыльное все, а то столько лет и все норм) и т.д. и т.п.
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02.02.2024 18:18 Ответить
*Іран надіслав сигнал що не віддавав наказ про напад на авіаносець*точ як в серіалі *Дипломатка*
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02.02.2024 18:55 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста.
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02.02.2024 19:14 Ответить
Треба було ще назвати точну дату та час до хвилини. Щоб усі повірили.
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02.02.2024 19:57 Ответить
Столько спецыалистов здесь отметилось! И ни один мамкин фельдмаршал не догадался, что газете была слита деза, а по чуркам ударили в пятницу днем, накрыли 85 целей в Ираке и Сирии одновременно.
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03.02.2024 00:38 Ответить
Американці передали росіянам список іранських об'єктів у Сирії, які обрані як потенційні цілі. Типу, Ірану безпосередньо не за поняттями повідомляти. Просто клоунада!
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03.02.2024 00:52 Ответить
 
 