Хищение 1,5 млрд грн на снарядах для ВСУ: Лиев заявил, что 5 февраля пройдет публичный полиграф

Бывший руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что 5 февраля публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою непричастность к хищению почти 1,5 млрд грн, выделенных на закупку минометных выстрелов.

Об этом Лиев написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За эти два дня я предложил и каналу "Труха", и клубу Шабунина-Каленюк открытое общение и ответы на все вопросы, касающиеся закупки боеприпасов у ООО "Львівський Арсенал" с моим прохождением при этом на "полиграфе".

Предлагал даже выбрать полиграфолога НАБУ, или любого независимого, по их желанию.

Правда "швондерам" не интересна и никогда не требовалась.

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Тем не менее, я все равно решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился к Всеукраинской ассоциации полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность к проведению психофизиологического исследования их специалистами.

Я приглашаю всех представителей медиа, которым еще интересна правда, приобщиться.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля, в 17:00.

Место проведения сообщу отдельно – при подтверждении аккредитации представителей СМИ.

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В вашем присутствии я отвечу на все вопросы, лежащие в фабуле подозрения, врученного мне 27 января при незаконном задержании. А именно:

Получал ли я неправомерную выгоду (средства, имущество, ценности, криптовалюту, услуги) по результатам контракта с ООО "Львівський арсенал"? Был ли знаком с руководителем ООО "Львівський арсенал" Юрием Збитневым и представителем компании "Sevotech" Алексеем Хорошаевым на момент заключения контракта? Имел ли с ними сговор? Имел ли с ними контакты кроме официальной переписки? Знал ли я заранее, что этот контракт не будет исполнен? Настаивал ли я на включенных в контракт положениях о штрафных санкциях в 200 млн грн в случае срыва контракта? Получал ли указание от руководства на заключение контракта с ООО "Львівський арсенал" от руководителей Министерства Обороны? Намеревался ли выехать за пределы Украины с целью укрывательства от следствия? Готов ли способствовать следствию в установленные истины по этому делу?" - рассказал Лиев.





Что известно о хищении средств на закупках снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львівського арсеналу"

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львівським арсеналом".

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львівським арсеналом".".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".