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Новости Война в Украине
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Хищение 1,5 млрд грн на снарядах для ВСУ: Лиев заявил, что 5 февраля пройдет публичный полиграф

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв

Бывший руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев заявил, что 5 февраля публично пройдет полиграф, чтобы доказать свою непричастность к хищению почти 1,5 млрд грн, выделенных на закупку минометных выстрелов.

Об этом Лиев написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За эти два дня я предложил и каналу "Труха", и клубу Шабунина-Каленюк открытое общение и ответы на все вопросы, касающиеся закупки боеприпасов у ООО "Львівський Арсенал" с моим прохождением при этом на "полиграфе".

Предлагал даже выбрать полиграфолога НАБУ, или любого независимого, по их желанию.

Правда "швондерам" не интересна и никогда не требовалась.

Также читайте: Правоохранители нарушили подследственность по делу Лиева, что может помочь ему избежать ответственности, - Шабунин

Тем не менее, я все равно решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился к Всеукраинской ассоциации полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность к проведению психофизиологического исследования их специалистами.

Я приглашаю всех представителей медиа, которым еще интересна правда, приобщиться.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля, в 17:00.

Место проведения сообщу отдельно – при подтверждении аккредитации представителей СМИ.

Также читайте: Хищение 1,5 млрд грн на снарядах для ВСУ: Лиева отпустили из-под стражи, ВАКС не избрал меру пресечения

В вашем присутствии я отвечу на все вопросы, лежащие в фабуле подозрения, врученного мне 27 января при незаконном задержании. А именно:

  1. Получал ли я неправомерную выгоду (средства, имущество, ценности, криптовалюту, услуги) по результатам контракта с ООО "Львівський арсенал"?
  2. Был ли знаком с руководителем ООО "Львівський арсенал" Юрием Збитневым и представителем компании "Sevotech" Алексеем Хорошаевым на момент заключения контракта? Имел ли с ними сговор? Имел ли с ними контакты кроме официальной переписки?
  3. Знал ли я заранее, что этот контракт не будет исполнен?
  4. Настаивал ли я на включенных в контракт положениях о штрафных санкциях в 200 млн грн в случае срыва контракта?
  5. Получал ли указание от руководства на заключение контракта с ООО "Львівський арсенал" от руководителей Министерства Обороны?
  6. Намеревался ли выехать за пределы Украины с целью укрывательства от следствия?
  7. Готов ли способствовать следствию в установленные истины по этому делу?" - рассказал Лиев.

Пост екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва про проходження поліграфа
Пост екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва про проходження поліграфа

Что известно о хищении средств на закупках снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львівського арсеналу"

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке уехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту со "Львівським арсеналом".

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта с "Львівським арсеналом".".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".
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Топ комментарии
+19
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02.02.2024 16:55
+14
Погнали їб@тись з подіграфом, аби не вийти на зєрмаків - роби, що хочеш, але відводь загрозу від нас. Ми, що могли, зробили - з кічі витягли, давай, кувиркайся
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02.02.2024 16:52
+7
посадите его на бутылку а не полиграф
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02.02.2024 16:48
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посадите его на бутылку а не полиграф
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02.02.2024 16:48 Ответить
публічна кастрація або гільйотина, пляшка то для особливих
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02.02.2024 16:50 Ответить
Погнали їб@тись з подіграфом, аби не вийти на зєрмаків - роби, що хочеш, але відводь загрозу від нас. Ми, що могли, зробили - з кічі витягли, давай, кувиркайся
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02.02.2024 16:52 Ответить
Шмаркля тоже тест на наркоту "проходив".
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02.02.2024 18:38 Ответить
Вже і поліграф купив...Скількох українців він вважає за дурнів?
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02.02.2024 16:53 Ответить
***** нам цей полуграф? Він десь є в ККУ, чи в КПК?
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02.02.2024 16:53 Ответить
І ше запитання -- а чиіми руками ти хотів провернути цю аферу ?
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02.02.2024 16:54 Ответить
І яку суму він тому поліграфу занесе?
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02.02.2024 16:54 Ответить
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02.02.2024 16:55 Ответить
На СТБ до Карпачова поїде? І прямої ефір, і ведучий, і поліграфіст з поліграфом.
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02.02.2024 16:55 Ответить
Першим на поліграф потрібно було відправити Резнікова.
Але ЗЕ-монобільшість проводжала його бурхливими оплесками.
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02.02.2024 16:56 Ответить
Один вже тести на наркотики здавав в ,,незалежній,, поліклініці.
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02.02.2024 17:00 Ответить
Где то закрутился пропеллером в гробу науківець Кива.
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02.02.2024 17:01 Ответить
В цьому випадку мені здається, що Лієв "не при делах". Схоже на шараповськи зехери. Так сміливо йти на поліграф, це щось...
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02.02.2024 17:14 Ответить
Особливо знаючи що поліграф легко надурити, а якщо надурити не вийде то його результати не беруться до уваги судом
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02.02.2024 17:51 Ответить
Поліграф не є остаточним доказом!
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02.02.2024 17:15 Ответить
Він взагалі не є доказом, але надурити його практично не можливо, якщо нормальний оператор.
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02.02.2024 17:21 Ответить
Гроші поверни,поліграф ти херов.
Ні соромц,ні совісті
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02.02.2024 17:19 Ответить
А якщо то не він а шарапов, то до чого твій висєр. Історія з Свінарчуками повинна нас чомусь навчити.
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02.02.2024 17:23 Ответить
Вас нічому навчити не можна. У вас мізків немає.
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02.02.2024 17:29 Ответить
Який поліграф?!)) Є підписані договори, уповноваженими з обох сторін, є платіжні доручення які підписуються(електронні ключі) також директором і гол. бухгалтером. ***** поліграф, коли є підписи і печатки?!)))
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02.02.2024 17:28 Ответить
Для 73 %.
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02.02.2024 17:30 Ответить
звісно що це не зебанда крала
а пісіонери з Порошенко
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02.02.2024 17:35 Ответить
Вони все хочуть влаштувати цирк. Якщо суд спрацює, в чому я сумніваюсь, то він пройде і поліграф і все на світі
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02.02.2024 17:50 Ответить
полиграф легко обмануть и вообще, полиграф распиаренное СМИ и кинематографом средство идиентификации правдивости ответов.
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02.02.2024 18:59 Ответить
походу ,Миноборони можно смело переместить в Лукьяновское сизо, в полном составе
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02.02.2024 19:06 Ответить
Пам"ятаю як Янетряпка теж колись публічно здавав аналізи на наркоту. Все виглядало досить правдиво. Але кожен українець знає що цей клован не злазить з кокса.
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02.02.2024 19:12 Ответить
Як казав класик "мої руки нічого не крали. Окрім меду з бджолиних вуликів".
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02.02.2024 19:54 Ответить
А к ворожке його не сводить? Чи може бабак тимко щось про цього .... розповість. Слідство, суд, вирок, тюрьма або виправдання - воля. Закон і порядок для всіх!
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02.02.2024 22:31 Ответить
Тю. Добова доза гідазепама/феназепама та адрено-кортізоло-дофаміно-блокаторів за 2 години до поліграфа і можете брехати все, що заманеться. Хоч що Zєля бажає тільки перемоги України.
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02.02.2024 23:39 Ответить
 
 