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мобилизация (1662) Завитневич (45)

В законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации, - "слуга народа" Завитневич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Українські воїни

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что в новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации.

"На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", - сказал Завитневич в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время глава комитета отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.

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По мнению Завитневича, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.

"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина", - отметил Завитневич, подчеркнув, что военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

"Поэтому будем обсуждать, аргументировать..." - подчеркнул народный депутат.

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Глава комитета отметил, что законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений к действующим законам.

По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

"Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения – Ред.), о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане", – отметил Завитневич.

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Среди предлагаемых прогрессивных нововведений Завитневич назвал и норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы. - Ред.).

"А еще, помните, много говорили о справедливости, чтобы и госслужащие, и правоохранители, и другие категории подлежали бронированию... Так что в законопроекте это тоже предусмотрено", - отметил Завитневич.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить Верховная Рада.

"Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков представления альтернативных до 7 дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала", - подытожил Завитневич.
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Топ комментарии
+19
Там насамперед бракує норми про здоровий глузд.
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02.02.2024 18:02
+9
"У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію...."
там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
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02.02.2024 18:04
+7
Мене більше хвилують ті норми, які внесені у законодавство з подачі Залужного, у яких солдати зроблені беправними напіврабами, у яких є обов'язки і відповідальність і немає прав, а офіцери - навпаки - мають багато прав і немають ніякої відповідальності. Це розшарування людей на сорти.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
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02.02.2024 18:27
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Там насамперед бракує норми про здоровий глузд.
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02.02.2024 18:02 Ответить
"У законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію...."
там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
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02.02.2024 18:04 Ответить
Зелені тварі не здатні готувати і приймати закони!
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02.02.2024 18:07 Ответить
потому во время войны конституцию\законы менять нельзя - ошибки ид*отов очень дорого стоят. и по-хорошему они вообще не нужны, "избранные" люди без \профильного\ образования, только госбабло тратят. что им мешало все важные законы принять с 14го 19го годов? и почему они вдруг "исправятся" сейчас? к тому же 21 век, интернет, возможно прямое управление если что, а не рандомные высказывания 450+ физиономий (даже без опросов народа, общественных слушаний, да и обычной логики по большому счету)
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02.02.2024 18:39 Ответить
А подоляківські стали хитріше роботи свої вкиди!
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02.02.2024 18:46 Ответить
BBC

Констатація "нездатності державних інститутів в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без непопулярних заходів" - це ж реакція Залужного на епопею навколо законопроєкту про мобілізацію.

Зеленський переносить відповідальність за апріорі непопулярний закон на військових.
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02.02.2024 18:07 Ответить
Судячи з кількості коментуючих голів, закон їм потрібен просто як елемент піару...
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02.02.2024 18:25 Ответить
Мене більше хвилують ті норми, які внесені у законодавство з подачі Залужного, у яких солдати зроблені беправними напіврабами, у яких є обов'язки і відповідальність і немає прав, а офіцери - навпаки - мають багато прав і немають ніякої відповідальності. Це розшарування людей на сорти.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
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02.02.2024 18:27 Ответить
Це доручення від подоляка перекручувати факти?
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02.02.2024 18:44 Ответить
Не знаю, які вам доручення дає Подоляк чи хтось інший, але якщо у вас є що написати конкретно де я нібито перекрутив якісь факти - то пишіть.
Я знаю про факти того, що для солдат відмова виконувати наказ - це кримінал, а от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає. З таким розкладом, звісно, ніжто не хоче йти солдатом в армію з ризиком ставти рабом якогось покидька у офіцерських погонах.
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02.02.2024 19:18 Ответить
А який стосунок має Залужний до прийняття законів. Навіть, якби він і вніс якусь дурну пропозицію, то у нас є, так званий, Верховний, як гарант Конституції і його фракція у Верховній Раді, яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. А Ви, випадково, не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З, але не Залужного)?
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02.02.2024 19:28 Ответить
А де я написав, що війн приймав закони? Я написав, що з його подачі, тобто - на його прохання.

"яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. "
Не смішіть.

" не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З"
Це яким чином заради піару Зе офіцери гробили людей? Якісь факти можете навести?
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02.02.2024 20:06 Ответить
Якщо ніколи не чули справжнього генерала Кривоноса, то хоча б прочитайте Таню Чорновол!
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02.02.2024 20:09 Ответить
А до чого тут Кривонос? Зеля його особисто зняв. Чи хтось нагороду за це отримав?
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02.02.2024 20:37 Ответить
Підключіть власні мізки і може здогадаєтесь чому Ваші слова і слова 4 разового ухилянта зеленського для мене нічого не варті, а от аналіз ситуації від генерала, якого звільнив недомірок, Кривоноса я слухаю регулярно!
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02.02.2024 21:24 Ответить
Та всім плювати на те, зо там для вас варте, а що ні.
ТЕма про то, що ви там десь пукнули про те, що нібито хтось гробить людей заради Зе - я спитав конкретні факти, в ви з'їхали на Кривоноса. Його що - угробили, чи хтось аз нього медальку отримав? Як "Кривонос" може бути фактом гроблення людей заради Зе?
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03.02.2024 00:07 Ответить
"от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає." І чиї ж це слова, хотілось би знати
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03.02.2024 06:26 Ответить
Мої слова. І до чого тут Кривонос? Кривонос має якесь відношення до командування 128ї?
Чи у вас є інша інформація, що командира 128ї покарано за загибель його підлеглих. бо то була ЙОГО провина?
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03.02.2024 12:02 Ответить
у законі про мобілізацію бракує слуговського розуму...
назуя було треба все розвалювати крім внести поправку не з 27, а з 25,
а я би щє посперечався на 23?
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02.02.2024 18:29 Ответить
ну як зеків не хочете мобілізувати - то самі йдіть до арміі. А якщо командири з зеками не можуть впоратись, то як вони війну виграють?
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02.02.2024 18:39 Ответить
...про ротацію народних депутатів до бойових частин , згідно певної черги, з метою покращення мислення , та підвищення ефективності на основному місці роботи.
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02.02.2024 18:40 Ответить
не погоджуюся, що дідівщина пішла від засуджених. Хто знайомий із літературою минулого та позаминулого століття, той знає, що це ще йде від царської армії. Там солдат безправний і за будь-яку провину отримуєш купу ударів палицею. Ну і старші москалі завжди верховодили молодими. Та й що ви хотіли від новобранців, які вчилися стройовим вправам через принцип сіно-солома.
Те що дідівщина схожа на тюремні порядки, то це від закритої спільноти у суспільстві де любима поговорка: хто не сидів - той не мужик. Тобто дідівщина приходить в армію ще з цивільного життя. коли сильніший і організований принижує заляканого новобранця, який ще не встиг і друзів знайти. А офіцерня, яку готовили училища, схвалює, бо у них в училищі те саме.
Мій однокурсник перервав навчання і відслужив два роки. а в мене в кімнаті були гирі (яку я ледь двома руками підіймав), то він приходив розім'ятися. А оскільки був з дитбудинку а потім ще працював на будівництві, то життєвий досвід у нього був непорівняний з нами жовторотими. і от він розповідав, що гукнули його діди до сержанта для "науки" певно. А в каптерці у сержанта стояли гирі двох пудові. Розповідає цей студент: я бачу гирі, питаю - чи можна я спробую? а сержант - ну спробуй, шо ти там можеш (ростом цей чоловік був із нашого преза). І от він взяв обидві гирі, почав віджимати кілька разів. Вони, каже, стояли з розкритими ротами, а потім сержант буркнув - пашол атсюда штоб я тібя нє відєл. Каже: до самого дембеля до мене ніхто не сікався.
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02.02.2024 18:49 Ответить
Осуждённые также должны попадать под мобилизацию. Что это за привелегии .. Может не по всем статьям, может отдельно в одном подразделении , но должны. Ничего нового мы не придумаем.
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02.02.2024 18:53 Ответить
яка ротація може бути, коли ще з 2014 року Допризовну підготовку в закладах освіти замінили на теоретичний курс "Захист Вітчизни" і тим самим ліквідували обов'язковий військовий облік? 🤓👀
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02.02.2024 18:59 Ответить
всі підлягають мобілізації крім депутатів і зеків . то для кого ця країна ?
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02.02.2024 19:00 Ответить
Завітневич маніпулює. У правоохорнців (зокрема поліцаїв) забирають відстрочку, а залишають 100% бронювання. Так яка тут справедливість? Зараз пів країни виїхало за кордон, а поліцаї все штати розширюють. Їх діючих зараз 110 тис. і молодих пенсіонерів-поліцаїв більше 400 тис.. Вони всі отримують і так гроші від держави. Тобто податки не треба підвищувати. І ще всі поліцаї володіють зброєю і пройшли ВЛК. Тобто одна економія і не треба доходяг і роботяг ловити в бусіки. І чого розділили аспірантів на бюджетнків і контрактників? Бюджетникам залишили відстрочку, а у аспірантів-контрактників забирають відстрочку. Аспірант-контрактнік і користь державі приносить - сплачує податки (так як працює) і пишить кандидатську за свої кровні, а не висмоктує бюджет. І в Конституції написано, що неможна розділяти громадян за расовими ознаками, статтю, майновим станом і ін.
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02.02.2024 19:26 Ответить
Так, а робітників органів військового управління (ТЦК) цим законопроектом роблять тими, що мобілізації взагалі не підлягають. Інваліди ж, х***лє.
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02.02.2024 19:46 Ответить
 
 