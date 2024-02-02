В законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации, - "слуга народа" Завитневич
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Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что в новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации.
"На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", - сказал Завитневич в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В то же время глава комитета отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.
По мнению Завитневича, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.
"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина", - отметил Завитневич, подчеркнув, что военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.
"Поэтому будем обсуждать, аргументировать..." - подчеркнул народный депутат.
Глава комитета отметил, что законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений к действующим законам.
По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.
"Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения – Ред.), о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане", – отметил Завитневич.
Среди предлагаемых прогрессивных нововведений Завитневич назвал и норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы. - Ред.).
"А еще, помните, много говорили о справедливости, чтобы и госслужащие, и правоохранители, и другие категории подлежали бронированию... Так что в законопроекте это тоже предусмотрено", - отметил Завитневич.
Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить Верховная Рада.
"Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков представления альтернативных до 7 дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала", - подытожил Завитневич.
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там такого і не повинно бути
Такі норми повинні бути в Законі про проходження військової служби!!!!
Констатація "нездатності державних інститутів в Україні покращити стан комплектування Сил оборони без непопулярних заходів" - це ж реакція Залужного на епопею навколо законопроєкту про мобілізацію.
Зеленський переносить відповідальність за апріорі непопулярний закон на військових.
Такого не має бути. Офіцер - не аристократ, а солдат - не бидло! Не має бути ніяких окремих столових для офіцерів, ніякого особливого житла чи стасусу, немає бути жодних пережитків середньовічча, коли офіцерами були дворяне, а солдатами - селяне!
І обов'язково у кожного, хто командує, має бути відповідальність! У тому числі і кримінальна! Щоб відповідав за кожного підлеглого! Щоб за втрату підлеглих не давали медалей, а навпаки - проводили розлідування, чи немає провини того офіцера у втратах, чи не міг він втратам запобігти!
Я знаю про факти того, що для солдат відмова виконувати наказ - це кримінал, а от у офіцерів немає жодної відповідальності за загибель підлеглих і жодних розслідуваннь не проводиться. І навіть коли наявна провина офіцера у загибелі людей, як це було з артилеристами 128 бригади - жодного покарання все одно офіцері немає. З таким розкладом, звісно, ніжто не хоче йти солдатом в армію з ризиком ставти рабом якогось покидька у офіцерських погонах.
"яка здатна виправити будь яку помилку у законодавстві. "
Не смішіть.
" не знаєте з чиєї ініціативи ті ж офіцери, на яких Ви нарікаєте, гробили людей і справді отримували за це нагороди заради піару однієї нікчемної особи (теж на літеру З"
Це яким чином заради піару Зе офіцери гробили людей? Якісь факти можете навести?
ТЕма про то, що ви там десь пукнули про те, що нібито хтось гробить людей заради Зе - я спитав конкретні факти, в ви з'їхали на Кривоноса. Його що - угробили, чи хтось аз нього медальку отримав? Як "Кривонос" може бути фактом гроблення людей заради Зе?
Чи у вас є інша інформація, що командира 128ї покарано за загибель його підлеглих. бо то була ЙОГО провина?
назуя було треба все розвалювати крім внести поправку не з 27, а з 25,
а я би щє посперечався на 23?
Те що дідівщина схожа на тюремні порядки, то це від закритої спільноти у суспільстві де любима поговорка: хто не сидів - той не мужик. Тобто дідівщина приходить в армію ще з цивільного життя. коли сильніший і організований принижує заляканого новобранця, який ще не встиг і друзів знайти. А офіцерня, яку готовили училища, схвалює, бо у них в училищі те саме.
Мій однокурсник перервав навчання і відслужив два роки. а в мене в кімнаті були гирі (яку я ледь двома руками підіймав), то він приходив розім'ятися. А оскільки був з дитбудинку а потім ще працював на будівництві, то життєвий досвід у нього був непорівняний з нами жовторотими. і от він розповідав, що гукнули його діди до сержанта для "науки" певно. А в каптерці у сержанта стояли гирі двох пудові. Розповідає цей студент: я бачу гирі, питаю - чи можна я спробую? а сержант - ну спробуй, шо ти там можеш (ростом цей чоловік був із нашого преза). І от він взяв обидві гирі, почав віджимати кілька разів. Вони, каже, стояли з розкритими ротами, а потім сержант буркнув - пашол атсюда штоб я тібя нє відєл. Каже: до самого дембеля до мене ніхто не сікався.