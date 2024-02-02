ООН об атаке РФ на Берислав, где погибли французские волонтеры: постоянные удары по гуманитарным работникам должны прекратиться

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила удары, в результате которых погибли и были ранены гуманитарные работники.

Об этом говорится в заявлении Брауна на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко расстроена трагической новостью о том, что двое гуманитарных работников неправительственной организации HEKS/EPER были убиты, а другие получили ранения в результате удара 1 февраля на юге Украины. В это ужасное время я мысленно с их семьями и коллегами.

Я была шокирована, когда узнала, что по их машинам был нанесен удар так же, как это произошло во время трагического инцидента в городе Часов Яр на востоке Украины только неделю назад, когда под удар попал автомобиль с гуманитарной помощью и пострадал гуманитарный работник", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия несет полную и окончательную ответственность за начало, продолжение и последствия войны в Украине, - представитель США при ООН Вуд

Браун также напомнила, что в прошлом году в Украине погибли или были ранены 50 гуманитарных работников. 11 из них погибли при исполнении своих обязанностей.

"С начала года эти постоянные удары, кажется, даже увеличились. Только в январе получили ранения пятеро гуманитарных работников. И это происходит в то время, когда люди в прифронтовых громадах уже сталкиваются с сложнейшей гуманитарной ситуацией, поскольку вторжение Российской Федерации повлияло на все аспекты их повседневной жизни.

Международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены. Постоянное нарушение международного гуманитарного права должно быть предметом постоянного внимания в мире", - подчеркнула Браун.

Читайте также: Вследствие обстрела Берислава россиянами погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров

Напомним, 1 февраля российские захватчики в очередной раз обстреляли Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтера.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и недостойным поступком.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия должна ответить за свои поступки.