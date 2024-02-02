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Новости Происшествия
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Браун (17) ООН (3933) волонтеры (2545) Берислав (75)

ООН об атаке РФ на Берислав, где погибли французские волонтеры: постоянные удары по гуманитарным работникам должны прекратиться

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

оон,резолюція

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила удары, в результате которых погибли и были ранены гуманитарные работники.

Об этом говорится в заявлении Брауна на сайте ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко расстроена трагической новостью о том, что двое гуманитарных работников неправительственной организации HEKS/EPER были убиты, а другие получили ранения в результате удара 1 февраля на юге Украины. В это ужасное время я мысленно с их семьями и коллегами.

Я была шокирована, когда узнала, что по их машинам был нанесен удар так же, как это произошло во время трагического инцидента в городе Часов Яр на востоке Украины только неделю назад, когда под удар попал автомобиль с гуманитарной помощью и пострадал гуманитарный работник", - говорится в заявлении.

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Браун также напомнила, что в прошлом году в Украине погибли или были ранены 50 гуманитарных работников. 11 из них погибли при исполнении своих обязанностей.

"С начала года эти постоянные удары, кажется, даже увеличились. Только в январе получили ранения пятеро гуманитарных работников. И это происходит в то время, когда люди в прифронтовых громадах уже сталкиваются с сложнейшей гуманитарной ситуацией, поскольку вторжение Российской Федерации повлияло на все аспекты их повседневной жизни.

Международным гуманитарным правом удары по гуманитарным работникам запрещены. Постоянное нарушение международного гуманитарного права должно быть предметом постоянного внимания в мире", - подчеркнула Браун.

Читайте также: Вследствие обстрела Берислава россиянами погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров

Напомним, 1 февраля российские захватчики в очередной раз обстреляли Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтера.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и недостойным поступком.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия должна ответить за свои поступки.
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Топ комментарии
+14
Прочитав всю заяву і так в не побачив хто ж ті удари наносить? Хто має їх припинити?
Нубіру, аннунаки?
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02.02.2024 18:56
+12
А удари по іншим нехай продовжуються?
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02.02.2024 18:47
+8
ООН-спонсор тероризму!
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02.02.2024 18:48
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Мають, мають, мають - може, оон має припинитись?
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02.02.2024 18:46 Ответить
"...постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися..."

В хремле их услышали... Больше так делать не будут...
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02.02.2024 18:58 Ответить
А удари по іншим нехай продовжуються?
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02.02.2024 18:47 Ответить
ООН-спонсор тероризму!
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02.02.2024 18:48 Ответить
Прочитав всю заяву і так в не побачив хто ж ті удари наносить? Хто має їх припинити?
Нубіру, аннунаки?
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02.02.2024 18:56 Ответить
оон? - не звертайте уваги...
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02.02.2024 18:56 Ответить
Надпотужна заява! Путін злякався...мабуть
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02.02.2024 18:57 Ответить
Та ти шо??! Оце відкриття!
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02.02.2024 18:58 Ответить
А хто має її припинити?... Суд ООН не визнав рашку спонсорами терористів, значить це явно не вона.
Мабуть то євреї або ще якісь західні пер'ялісти! Ууууу, підступні які.
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02.02.2024 19:02 Ответить
Занепокоєністю аж тут смердить.
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02.02.2024 19:03 Ответить
"постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися" - тобто іноді можна? може взагалі вони мають припинитися, і не тільки по "працівниках", що зробило озабочене ООН щоб взагалі ніяких ударів не було...?
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02.02.2024 19:03 Ответить
ООН = Ліга Націй ! ООН - " глуши базар" ! ООН - на ганебний смітник історії !
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02.02.2024 19:04 Ответить
Петиція.Обстріли мають припинитися!
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02.02.2024 19:04 Ответить
"у цей жахливий час ... була шокована, коли дізналася ... так само, як це сталося ... загинуло або було поранено ... ці постійні удари, здається, навіть збільшилися ... і це відбувається в той час, коли ... міжнародним гуманітарним ... заборонені ... постійне порушення міжнародного права ... має бути предметом постійної уваги у світі".

Серце розривається.
Чи є сила в світі, що може відгукнутись на заклики ООН про допомогу?
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02.02.2024 19:06 Ответить
ООН ще більше занепокоєна? Похвально...
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02.02.2024 19:28 Ответить
Чуєте як ця заява трішки смердить гівном та якось виглядає пом'ято - то ***** вже підтерся нею
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02.02.2024 19:44 Ответить
А то буде а-та-та!
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02.02.2024 19:49 Ответить
Аааа мають припинитися?

Чогож ви раніше не казали, добре, ***** все припинить
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02.02.2024 19:59 Ответить
Її не шокує, що в Бериславі кожен день гинуть українці?
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02.02.2024 20:10 Ответить
"Кто это сделал? Зачем? Почему?" - возмущенно вопрошают представители ООН
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02.02.2024 20:49 Ответить
"...Мають припинитися." - або що? Що ви, стурбовані нікчеми, зробите?
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02.02.2024 21:54 Ответить
Це вже нагадує анекдот про потяг й прапорщика - "Удари стій! Раз, два. " .... нікуя не смішно.
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03.02.2024 00:21 Ответить
..ни эти,ни другие не могут понять куриным мозгом,что выстрелы мокшанских надо прекращать...Превентивными атаками по местам сосредоточения и местам дислокации...Просто говоря выжигвть тварей болот мацковии
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03.02.2024 09:21 Ответить
 
 