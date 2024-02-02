Литва предоставила очередной пакет помощи Киеву - детонационные системы и патроны для гранатометов

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине детонационных систем и тысяч патронов к противотанковым гранатометам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Литвы в соцсети Х.

"Литва и дальше оказывает непоколебимую военную поддержку Украине. Сегодня литовская армия доставила детонационные системы и тысячи патронов к противотанковым гранатометам. Наша приверженность поддержке Украины - это не просто солидарность, это инвестиции в безопасность Европы", - говорится в сообщении ведомства.

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