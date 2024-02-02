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Литва предоставила очередной пакет помощи Киеву - детонационные системы и патроны для гранатометов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

литва,допомога

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине детонационных систем и тысяч патронов к противотанковым гранатометам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Литвы в соцсети Х.

"Литва и дальше оказывает непоколебимую военную поддержку Украине. Сегодня литовская армия доставила детонационные системы и тысячи патронов к противотанковым гранатометам. Наша приверженность поддержке Украины - это не просто солидарность, это инвестиции в безопасность Европы", - говорится в сообщении ведомства.

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Литва допомога
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"Патроны" вот для этого https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2023/10/Carl_Gustav_M3_Kokonaisturvallisuus_2015-2048x1365.jpg
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02.02.2024 19:03 Ответить
то не "патрони". То "кулі".
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02.02.2024 19:39 Ответить
Ось як діють ділові люди - спочатку роблять, а вже потім розповідають та й то незавжди!
Порівняйте з нашими балаболами!
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02.02.2024 19:07 Ответить
Минобороны ответственно заявляет:
- каждый четвертый патрон для гранатомета был без пороха, а каждый второй - без капсуля. так что пришлось забраковать и списать всю партию.
сейчас уже по дороге в Сомали
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02.02.2024 19:14 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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02.02.2024 19:27 Ответить
Литовці це наші справжні брати.
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02.02.2024 19:34 Ответить
 
 