Литва предоставила очередной пакет помощи Киеву - детонационные системы и патроны для гранатометов
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Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине детонационных систем и тысяч патронов к противотанковым гранатометам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Литвы в соцсети Х.
"Литва и дальше оказывает непоколебимую военную поддержку Украине. Сегодня литовская армия доставила детонационные системы и тысячи патронов к противотанковым гранатометам. Наша приверженность поддержке Украины - это не просто солидарность, это инвестиции в безопасность Европы", - говорится в сообщении ведомства.
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- каждый четвертый патрон для гранатомета был без пороха, а каждый второй - без капсуля. так что пришлось забраковать и списать всю партию.
сейчас уже по дороге в Сомали