Россия сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов, - Генштаб Эстонии

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо на брифинге 2 февраля, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, отметил, что российские силы сохраняю инициативу в наземных операциях, но без значительных успехов.

По словам Ребо, ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю не изменилась, и главные боевые столкновения происходят на востоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На Луганском направлении Россия продолжает атаковать с применением бронетехники, а на Купянском также активно использует авиационную и артиллерийскую поддержку. В то же время, несмотря на инициативу россиян, их прогресс был очень незначительным.

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"Существует вероятность, что в ближайшие недели будут совершены атаки на приграничные районы Белгородской и Харьковской областей из так называемой "материнской" Российской Федерации, чтобы еще больше привязать украинцев к контролю границы", – сказал глава эстонского Генштаба.

На Донецком направлении основной удар России, добавил Ребо, направлен на захват Авдеевки, активные боевые действия также происходят в направлении Бахмута и Донецка.

"В Авдеевке уже некоторое время поступают сигналы, что в населенном пункте маневрируют разведывательные подразделения. Но они не смогли закрыть украинские карманные роты и взять украинцев в осаду, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация не изменилась", - отметил он.

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На Запорожском и Херсонском направлениях вооруженные формирования РФ продолжают наступать на освобожденные Украиной территории, в то же время украинцы продолжают удерживать плацдарм через Днепр, вокруг которого продолжаются бои, отметил эстонский полковник.