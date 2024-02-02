Россия сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов, - Генштаб Эстонии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо на брифинге 2 февраля, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, отметил, что российские силы сохраняю инициативу в наземных операциях, но без значительных успехов.
По словам Ребо, ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю не изменилась, и главные боевые столкновения происходят на востоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На Луганском направлении Россия продолжает атаковать с применением бронетехники, а на Купянском также активно использует авиационную и артиллерийскую поддержку. В то же время, несмотря на инициативу россиян, их прогресс был очень незначительным.
"Существует вероятность, что в ближайшие недели будут совершены атаки на приграничные районы Белгородской и Харьковской областей из так называемой "материнской" Российской Федерации, чтобы еще больше привязать украинцев к контролю границы", – сказал глава эстонского Генштаба.
На Донецком направлении основной удар России, добавил Ребо, направлен на захват Авдеевки, активные боевые действия также происходят в направлении Бахмута и Донецка.
"В Авдеевке уже некоторое время поступают сигналы, что в населенном пункте маневрируют разведывательные подразделения. Но они не смогли закрыть украинские карманные роты и взять украинцев в осаду, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация не изменилась", - отметил он.
На Запорожском и Херсонском направлениях вооруженные формирования РФ продолжают наступать на освобожденные Украиной территории, в то же время украинцы продолжают удерживать плацдарм через Днепр, вокруг которого продолжаются бои, отметил эстонский полковник.
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@Oleksa_UA66
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1 год
🌀 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол "Срібним Хрестом"
Пишаюсь обома!
Але надіється на західних партнерів!
2-3 дні будуть вирішальні!
- ЩЕ Б ПАК - З ПОЧАТКУ 2023 Зе ВЛАДА ОБКРАДАЛА ЗСУ ДОПОМАГАЮЧИ КРЕМЛЮ, СПОЧАТКУ ВКРАЛО ПАЛИВО НА КОНТРНАСТУП, ПОТІМ ПІШЛИ 30 МЛРД І ЯЙЦЯ ПО 17, ЗЛИВАЮЧИ ПЛАН КОНТРНАСТУПУ І РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАВОДІВ.
ЧОМУ Ж КРЕМЛЮ НЕ МАТИ ІНИЦИАТИВУ НА ПОЛІ БОЮ З ТАКИМИ Зе ПОМЧНИКАМИ.