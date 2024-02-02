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Россия сохраняет инициативу на поле боя в Украине, но без значительных успехов, - Генштаб Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо на брифинге 2 февраля, комментируя ситуацию на поле боя в Украине, отметил, что российские силы сохраняю инициативу в наземных операциях, но без значительных успехов.

По словам Ребо, ситуация на фронте в Украине за последнюю неделю не изменилась, и главные боевые столкновения происходят на востоке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На Луганском направлении Россия продолжает атаковать с применением бронетехники, а на Купянском также активно использует авиационную и артиллерийскую поддержку. В то же время, несмотря на инициативу россиян, их прогресс был очень незначительным.

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"Существует вероятность, что в ближайшие недели будут совершены атаки на приграничные районы Белгородской и Харьковской областей из так называемой "материнской" Российской Федерации, чтобы еще больше привязать украинцев к контролю границы", – сказал глава эстонского Генштаба.

На Донецком направлении основной удар России, добавил Ребо, направлен на захват Авдеевки, активные боевые действия также происходят в направлении Бахмута и Донецка.

"В Авдеевке уже некоторое время поступают сигналы, что в населенном пункте маневрируют разведывательные подразделения. Но они не смогли закрыть украинские карманные роты и взять украинцев в осаду, там идут ожесточенные бои, но тактическая ситуация не изменилась", - отметил он.

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На Запорожском и Херсонском направлениях вооруженные формирования РФ продолжают наступать на освобожденные Украиной территории, в то же время украинцы продолжают удерживать плацдарм через Днепр, вокруг которого продолжаются бои, отметил эстонский полковник.
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Топ комментарии
+8
Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
1 год
🌀 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол "Срібним Хрестом"
Пишаюсь обома!
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02.02.2024 19:18
+4
Залужний знає щось....
Але надіється на західних партнерів!
2-3 дні будуть вирішальні!
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02.02.2024 19:21
+3
,,дякуємо" за те, що і самі знаємо! Якби по своєму ,,полю бою" не прийшлося прогнози робити!
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02.02.2024 19:21
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Pan Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
·
1 год
🌀 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив Тетяну Чорновол "Срібним Хрестом"
Пишаюсь обома!
показать весь комментарий
02.02.2024 19:18 Ответить
Залужний знає щось....
Але надіється на західних партнерів!
2-3 дні будуть вирішальні!
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02.02.2024 19:21 Ответить
,,дякуємо" за те, що і самі знаємо! Якби по своєму ,,полю бою" не прийшлося прогнози робити!
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02.02.2024 19:21 Ответить
думають, що Україна стримає і вони будуть спати спокійно!
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02.02.2024 19:27 Ответить
а може, рф, має ініціативу у просування? то ***** так і каіть... імщо марафонписить, те кажіть
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02.02.2024 19:40 Ответить
А ти х@йню вєщяєш, скрєпний фашист!
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02.02.2024 20:05 Ответить
У Естонців в останні часи правди з вуст більше, ніж у американців. За зеленів довбнів взагалі мовчу. Ні, американці теж у курсі, просто естонці це озвучують
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02.02.2024 21:43 Ответить
Росія зберігає ініціативу на полі бою в Україні, але без значних успіхів, - Генштаб Естонії Джерело: https://censor.net/ua/n3471333

- ЩЕ Б ПАК - З ПОЧАТКУ 2023 Зе ВЛАДА ОБКРАДАЛА ЗСУ ДОПОМАГАЮЧИ КРЕМЛЮ, СПОЧАТКУ ВКРАЛО ПАЛИВО НА КОНТРНАСТУП, ПОТІМ ПІШЛИ 30 МЛРД І ЯЙЦЯ ПО 17, ЗЛИВАЮЧИ ПЛАН КОНТРНАСТУПУ І РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗАВОДІВ.
ЧОМУ Ж КРЕМЛЮ НЕ МАТИ ІНИЦИАТИВУ НА ПОЛІ БОЮ З ТАКИМИ Зе ПОМЧНИКАМИ.
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02.02.2024 22:22 Ответить
 
 