ВСУ в течение 2 февраля отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 29 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 2 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 55 боевых столкновений. Также враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Прогресс, Заря, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Искрисковщина, Владимировка, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровку Луганской области и Торское, Серебрянку, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевку Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки недалеко от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершено 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон и Республиканец Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага".

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