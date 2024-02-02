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Чехия предлагает Евросоюзу искать поставщиков снарядов для Украины за пределами ЕС, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

155,снаряди

Европа не выполняет свое обещание отправить 1 миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта, и чехи говорят, что пора искать поставщиков за пределами ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сначала ЕС пообещал поставить 1 миллион снарядов до марта, и Франция возглавила призывы к Европе наращивать собственный промышленный потенциал для доставки боеприпасов в Киев. Однако теперь ЕС заявляет, что до марта Украина получит 524 000 снарядов, а до конца года обещано поставить лишь 1,1 млн снарядов.

Разочарованная таким дефицитом, Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупки, по ее оценкам, 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами Евросоюза, рассказали Politico четыре дипломата и человек, знакомый с ходом переговоров.

Читайте также: Умеров в письме к ЕС предупредил союзников о критической нехватке снарядов, - Bloomberg

Когда в начале 2023 года ЕС описывал свои обязательства по военной помощи, Франция – лидер оборонной промышленности сообщества – настаивала на том, чтобы субсидии были направлены только на местное производство, а не выводились за границу.

Но призыв Чехии повышает вероятность того, что вместо этого Европа обратится к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель особо отметил, что Корея – крупный производитель оружия – может быть использована для получения дополнительных снарядов.

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Один дипломат сообщил, что цифра 450 000 была озвучена во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе в среду. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал своим коллегам во время саммита лидеров ЕС в четверг, что снаряды могут быть получены из-за пределов ЕС, чтобы помочь Евросоюзу выполнить свое обещание, по словам другого чиновника, который был проинформирован о ходе переговоров.

В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.

В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Читайте также: ЕС поставил Украине только треть от обещанного миллиона артснарядов, - Боррель
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Топ комментарии
+3
Чому ми ніхрена не виробляємо крім шашликів і асфальту ?
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02.02.2024 21:02
+2
❗️Ще дві системи ППО, які збивають все прибули в Україну, - Зеленський
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02.02.2024 21:29
+1
Півроку вже оце топтання на місці,якийсь кошмар просто
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02.02.2024 20:47
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Півроку вже оце топтання на місці,якийсь кошмар просто
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02.02.2024 20:47 Ответить
Шо іх шукати ? -- Ірак Пакистан - там снарядів як в дурного пукалок
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02.02.2024 20:59 Ответить
Чому ми ніхрена не виробляємо крім шашликів і асфальту ?
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02.02.2024 21:02 Ответить
А шоу єлєночки кравец, а 95 квартал?! Вам шо, ще мало?
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03.02.2024 11:21 Ответить
Потрібно звернутись до північної Кореї?
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02.02.2024 21:10 Ответить
Але машин мільйони клепають. Ніби снаряд складніша штука
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02.02.2024 21:21 Ответить
❗️Ще дві системи ППО, які збивають все прибули в Україну, - Зеленський
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02.02.2024 21:29 Ответить
може у расеи?
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02.02.2024 21:39 Ответить
якась дурня економічна... що, ніхто не бажає заробити? Щось дивне, ті ж чехи мають чудову промисловість, чому не виробляти ліквідний товар.... чогось я не знаю, мабуть
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02.02.2024 21:46 Ответить
Ми всі це добре знаємо. Але не хочемо вірити в очевидність. Європа готується до власної війни з кацапами. Розраховують, скільки днів протримаються до параду ***** в Парижі.
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02.02.2024 21:56 Ответить
возникает вопрос, почему бы Украине самой не купить снаряды? Стоимость штуки 155мм 3000 баксов в среднем, оптом можно снизить до 2500 долларов. 100 тысяч снарядов - 250 миллионов долларов. В кубышке Центробанка сколько там 40+ миллиардов? Можно было бы один миллиард выделить на закупку снарядов и держаться всю зиму достойно.
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02.02.2024 21:59 Ответить
8,5 тыс - один снаряд.
Тот что сопливый мальчишка, стоя на ящике, в 40-ых точил.
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02.02.2024 22:07 Ответить
совкова агітка.
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02.02.2024 22:28 Ответить
Когда год в зад было предложение брать снаряды там, где их производят, по всему миру, жабоеды уперлись типа брать только у производителей из ЕС, сцуки. Даже аглицкие фирмы пролетали мимо кассы. И вот до сих пор "фира" по ныне там.
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02.02.2024 22:05 Ответить
От США нещодавно позичила 500k 155mm снарядів у Південної Кореї. Може туди треба подивитись? Пакістан ще виробляє натівські калібри.
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02.02.2024 23:18 Ответить
 
 