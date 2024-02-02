Бывший госсекретарь США Помпео прибыл в Киев и провел встречу с руководителем президентского офиса

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео прибыл 2 февраля в Киев и провел рабочую встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак сообщил в соцсети Х.

Ермак отметил: "Провел встречу с искренним другом Украины, бывшим государственным секретарем США и экс-председателем ЦРУ Майком Помпео.

Он подчеркнул необходимость дать четкий сигнал РФ, что своей агрессией она не может нарушать суверенитет независимых государств и определять судьбу других свободных народов".

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