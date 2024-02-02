Бывший госсекретарь США Помпео прибыл в Киев и провел встречу с руководителем президентского офиса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео прибыл 2 февраля в Киев и провел рабочую встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак сообщил в соцсети Х.
Ермак отметил: "Провел встречу с искренним другом Украины, бывшим государственным секретарем США и экс-председателем ЦРУ Майком Помпео.
Он подчеркнул необходимость дать четкий сигнал РФ, что своей агрессией она не может нарушать суверенитет независимых государств и определять судьбу других свободных народов".
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Пильнуймо Україну від Оманських «інвесторів» патрушева!
Слава Україні та Захисникам України
О делах разговаривают с тем кто что то решает.
А адміністрація це те, що знаходиться в середині приміщення, це люди.
Дуже хочу на це сподіватись, але ж "ларьочник" вважає себе най хитрішим і най кмітливішим у Всесвіті.... Хіба що... Йому показали світлину з невеличкою ямкою (десь 1х2м і завглибшки 2м) з підписом "Власність дєрьмака"....
О том что с моим (Помпео) Киевстаром нужно решать.
По протоколу не тот уровень
Но в духе всех макак
Себе присвоил звание
********** дерьмак !!"
розширюй "кругозор"
Вони не дивляться один на одного, дивна позиція лівої руки Помпео.
Перевірила західні новини, твітер Майка Помпео - ніде немає інформації, що Помпео перебуває в Україні.
Ілі как?