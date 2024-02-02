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США (23238) Помпео (336) Ермак Андрей (1192)

Бывший госсекретарь США Помпео прибыл в Киев и провел встречу с руководителем президентского офиса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео прибыл 2 февраля в Киев и провел рабочую встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ермак сообщил в соцсети Х.

Ермак отметил: "Провел встречу с искренним другом Украины, бывшим государственным секретарем США и экс-председателем ЦРУ Майком Помпео.

Он подчеркнул необходимость дать четкий сигнал РФ, что своей агрессией она не может нарушать суверенитет независимых государств и определять судьбу других свободных народов".

Смотрите также: Помощь Киеву в прекращении этой войны является основным интересом США, - Помпео посетил Украину. ФОТО

Помпео в Києві
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Топ комментарии
+28
Та пишіть вже прямо: з керівником України.
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02.02.2024 21:47
+26
коли вся ця зелена ***** закінчиться, то "офісу президента" вже не буде. Принципово. Прийдеться повернутись до Адміністрації Президента.
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02.02.2024 21:49
+26
Як ця Єрмаковщина вже дістала. Хто воно таке, секретарка.
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02.02.2024 21:53
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два брата-акробата...один-куй, другий-лопата!
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02.02.2024 21:46 Ответить
Отставники! За большие бабки консультируют. Вы хоть представляете сколько стоит ********* с лоббистом такого уровня Вот и яйца по 17 всплывают
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02.02.2024 22:24 Ответить
60 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського.
Пильнуймо Україну від Оманських «інвесторів» патрушева!
Слава Україні та Захисникам України
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02.02.2024 22:38 Ответить
завхоз знов на фото
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02.02.2024 22:40 Ответить
Мабудь, кому як не бувшому керівнику ЦРУ знати хто корелює ( м"яко кажучи) настрої ЗЕпараноїка. Два бувших знайомих( м"яко кажучи) з Єрмаком з команди Трампа Джулінаі та Манфафорт зараз підс слідством. То кому крім Єрмаку він розкаже, що світить КОЗИРУ з його мародернеювже зараз!!! якщо він не пригасить параноїдальну пожежу в голові нарциса
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02.02.2024 22:51 Ответить
В конце января 2020 года Помпео заявил о готовности остаться на посту Госсекретаря США ещё на 4 года в случае переизбрания Трампа[41].
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02.02.2024 23:15 Ответить
Помпео не є трампістом. Він разом з Пенсом не підтримали його путч і виступили тоді проти Трампа. Помпео більше до рейганістів відноситься.
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03.02.2024 00:24 Ответить
Та пишіть вже прямо: з керівником України.
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02.02.2024 21:47 Ответить
Чистый прагматизм.
О делах разговаривают с тем кто что то решает.
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02.02.2024 22:10 Ответить
Кому Зеленський делегував, з тим і зустрічаються
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02.02.2024 22:14 Ответить
Повноважень український народ Єрмаку не давав, а з тим, що Зельц самостійно має право їх делегувати не погоджує більшість навіть тих, хто за Зельца голосував. Бо коли погодитись, то треба погодитись, що ті голосувальники - тупі, бо голосували за кота у мішку!...
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02.02.2024 22:23 Ответить
оце може і є рівень завгоспа...колишній чиновник...
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02.02.2024 21:48 Ответить
два 3.14 дараса!!!!!
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02.02.2024 21:48 Ответить
Поговорив з головю країни і агентом ФСБ - круть круть
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02.02.2024 21:48 Ответить
коли вся ця зелена ***** закінчиться, то "офісу президента" вже не буде. Принципово. Прийдеться повернутись до Адміністрації Президента.
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02.02.2024 21:49 Ответить
Офіс - це контора, приміщення.
А адміністрація це те, що знаходиться в середині приміщення, це люди.
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02.02.2024 22:53 Ответить
Еще лучше до 91 тогда небыло Администрации Президента, а был Секритариат Президента. Секретарши е*ные.
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03.02.2024 00:10 Ответить
Ви певно вже забули хто тоді совком правив - генеральний секретар. слова, якими щось або когось називають, часто не відповідають самому змісту того слова. Це як "аспірант" - той, хто до чогось прагне. але ж корінь означає всмоктувати. Тобто аспірант мусило б означати смоктун. Аспіратор якраз саме це й означає. Так і з багатьма іншими термінами - ліплять слово аби куди приліпити. Тому, що ... далі не буду, бо ще забанять.
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03.02.2024 08:46 Ответить
Найверховнішому завгоспу росказали що на нього є і пояснили наслідки подальшої роботи на ФСБ?
Дуже хочу на це сподіватись, але ж "ларьочник" вважає себе най хитрішим і най кмітливішим у Всесвіті.... Хіба що... Йому показали світлину з невеличкою ямкою (десь 1х2м і завглибшки 2м) з підписом "Власність дєрьмака"....
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02.02.2024 21:50 Ответить
Приїхав передати привіт ***** через прямого агента.
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02.02.2024 21:51 Ответить
Як ця Єрмаковщина вже дістала. Хто воно таке, секретарка.
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02.02.2024 21:53 Ответить
Секретарка керує справами поки шеф в отключкє (в безпорадному стані, недієздатен).
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02.02.2024 23:04 Ответить
Ви певно не читали роман Стругацьких Улітка на склонє. Там хто із секретаркою спить, той і генеральний директор. Стругацькі на цьому розумілися. Бо знали цю кухню з середини.
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03.02.2024 08:50 Ответить
Обмінялися паролями, явками?
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02.02.2024 21:54 Ответить
Такого уровня "курьеры" привозят неофициальные послания.Нет,не поздравления с днюхой.
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02.02.2024 21:56 Ответить
О том что договор с Трампом, о компромате на Байдена, еще в силе.
О том что с моим (Помпео) Киевстаром нужно решать.
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02.02.2024 22:16 Ответить
а зеленьский нейтралізован ліками чи шо. Відосик зняв і все. Непогано було б і президенту зустрітися з такою інформованою людиною
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02.02.2024 21:57 Ответить
Только не смейтесь.
По протоколу не тот уровень
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02.02.2024 22:17 Ответить
Приїхав вставити піздюлину дЕРМАКУ
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02.02.2024 21:57 Ответить
Цнзору вже пора блюрити це маланське іпало.
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02.02.2024 21:57 Ответить
Объясните мне, какой статус дерьмака в Украине? Это не министр иностранных дел, не премьер, откуда у него полномочия вести международные переговоры? Клоун из шапито-95 всю страну в цирк превратил.
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02.02.2024 22:00 Ответить
Майбутній премєр........
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02.02.2024 22:06 Ответить
генералісімус......
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02.02.2024 22:12 Ответить
Та він же не дурний, щоб брати на себе юридичну відповідальність.
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02.02.2024 22:21 Ответить
.... дурний! у нього уже пожиттєво...... Якщо доживе!
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02.02.2024 22:26 Ответить
Кардинал, Ришелье отдыхает.
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02.02.2024 22:12 Ответить
Ришелье был талантливый человек, не проигравший ни одного военного сражения. Как можно с ним дерьмака сравнивать.....
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02.02.2024 22:15 Ответить
Я про влияние. Ришелье был выдающимся политиком и военачальником.
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02.02.2024 22:17 Ответить
Именно. Вот потому и влияние имел, что обладал талантами. откуда эти таланты у дерьмака?
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02.02.2024 22:21 Ответить
У Ермака нет талантов,только влияние, в том и суть.
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02.02.2024 22:29 Ответить
Начальник Зпленского.
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02.02.2024 22:13 Ответить
Який статус був у Распутіна при царському дворі?
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02.02.2024 22:16 Ответить
не знаю, мне эта царская история неинтересна. и сравнивать сегодняшнее политическое устройство и царское как минимум странно.
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02.02.2024 22:19 Ответить
Нічого дивного в порівнянні немає. Просто не завжди офіційний статус дорівнює неофіційним можливостям.
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02.02.2024 22:21 Ответить
Ну, але вплив на дурка нагадує...
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02.02.2024 22:25 Ответить
лікував царицку .....
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02.02.2024 23:51 Ответить
У нього повноваження від Зеленського і Зеленському за це відповідати
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02.02.2024 22:18 Ответить
У буцегарні мають бути обоє. І Зельц, і Єрмак!
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02.02.2024 22:20 Ответить
Єрмак скаже, як з вагнеровцями - а я хто, я ніхто і за це не відповідаю.
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02.02.2024 22:50 Ответить
Ну, він найстарший над "слугами", голова Зельца! Бо коли обирали Зельца, то обирали безголового...
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02.02.2024 22:21 Ответить
Цікаво, що там Трампон передав на словах з цим курьером? Ця падла раніше і до ******* в Білорусь ********* їздити. Рудий ще ніхто, але над своїм майбутнім терміном вже працює.
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02.02.2024 22:01 Ответить
Помпео з Трампом не дружить
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02.02.2024 22:46 Ответить
Невідомо, який саме привіт привіз в Україну колишній директор ЦРУ та переконаний рейганівець, друг Маккейна містер Помпео.
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02.02.2024 22:01 Ответить
" Он был завхоз андрюша,
Но в духе всех макак
Себе присвоил звание
********** дерьмак !!"
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02.02.2024 22:07 Ответить
А Помпео не рахує за зашквар зустрічатися з асенізатором в ОП? Та ще й на додачу кацапським агентом.
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02.02.2024 22:10 Ответить
намагається явку провалити......
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02.02.2024 22:13 Ответить
раз так кажете, то думаєте що там у ЦРУ, одни лохи??,), тай Помпео--також-лох,), ну, це на відміну від мЕстних професійних експертів,)
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02.02.2024 22:24 Ответить
Перестаньте уявляти США через призму голлівудських фільмів. Може попустить.
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02.02.2024 22:54 Ответить
Так і ви в такому випадку, перестаньте тримати інших за ідіотів, і не видавайте бажане, за дійсне.
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02.02.2024 23:19 Ответить
Не одни, но есть квота и для лохов, и для дебилов и тд
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03.02.2024 13:43 Ответить
Оце потрібно було сьогодні зареєструватися, щоб таку гидоту написати. Чи для цього і реєструвався? Мабуть такий висер дорожче коштує.
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02.02.2024 22:42 Ответить
1 февраля 2020 года в Минске М. Помпео встретился с Александром Лукашенко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA
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02.02.2024 22:15 Ответить
оце рівень, колишній держсекретар здійснює робочі візити
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02.02.2024 22:16 Ответить
Це вони як два дружбани зустрілись, бо хто таке керівник офісу? Керівник прибиральниць?
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02.02.2024 22:19 Ответить
ОФІС , о , звучить ! Зеленському в вухах. Та зніміть з них вже нарешті флісКИ. Враження, що він з нуля прийшов. Привітатись.
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02.02.2024 22:25 Ответить
Сьогодні вночі буде спостерігатись радіоактивність. Тхір єрмак буде працювати, як радистка Кет, з ключем. Щоб фсб вже готували контрзаходи американським пропозиціям. УСПІШНО працює, стерво!
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02.02.2024 22:20 Ответить
Одно понять не могу , ктот такой Ермак и кто его избирал ?
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02.02.2024 22:22 Ответить
нарід і вибрав
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02.02.2024 22:33 Ответить
Спорное утверждение. Ермака НЕ выбирали , его назначил Зеленский.
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02.02.2024 22:35 Ответить
а нарід кого вибрав? кого нарід вибрав, той і грає на піаніно з підручними
розширюй "кругозор"
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02.02.2024 22:38 Ответить
А помните конгресменшу украинку, которая хотела что бы Ермака проверили на связи с ФСБ, он потом гавно катил на нее, а она огрызалась что мол типа кто ты такой что бы мне угрожать или типа того? Фсе, политическая карьера закончилась, переизбираться не будет больше. Типа по собственному желанию.
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02.02.2024 22:29 Ответить
А вона від Республіканців чи Демократів??
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02.02.2024 22:38 Ответить
Від Республіканців.
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02.02.2024 22:44 Ответить
Звідки інформація?
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02.02.2024 22:45 Ответить
Вроде сама говорила, типа дочь не видит и тд.
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03.02.2024 13:39 Ответить
Я так зрозумів, що вона з когорти трампістів, а квота трампістів скорочується. Тому або її витіснили більш зубасті, або вона сама дистанціюється від неадекватного рижого, щоб не заплямувати свою політичну кар'єру. Чув від якогось експерта, що насправді вона дуже багато робить для України. Підтвердження не маю, тому стверджувати не берусь.
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02.02.2024 23:10 Ответить
Есть мнение что у Ермака куча компромата и на Байдена, и на Зеленского и может даже на Трампа
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03.02.2024 13:41 Ответить
Мабуть приїхав щоб прямим текстом розтлумачити що чекає ЗЄрмака у разі звільнення Залужного. Нуланд попередила дипломатично, але квартал дипломатичну мову не врубає.
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02.02.2024 23:04 Ответить
США, навіть і не мрійте х.й дермак буде президентом України !
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02.02.2024 23:09 Ответить
Придивіться уважно, ця світлина змонтована.
Вони не дивляться один на одного, дивна позиція лівої руки Помпео.
Перевірила західні новини, твітер Майка Помпео - ніде немає інформації, що Помпео перебуває в Україні.
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03.02.2024 00:40 Ответить
Та і права рука Помпео якась коротенька відносно лівої
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03.02.2024 14:02 Ответить
Нуланд, читайте Білий Дім, послали зЄ жОПу бо зерез 60 днів воно вже НІХТО, і тому в авральному порядку на колінах дЄрмак просить приїхать хочь когось з колишніх посадовців зі Штатів?

Ілі как?
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03.02.2024 09:43 Ответить
 
 