"Россия - это тюрьма народов", - Кулеба призвал ОБСЕ заняться защитой нацменьшинств в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вплотную заняться проблематикой национальных меньшинств в "тюрьме народов" - России.

Об этом глава украинской дипломатии заявил на совместном с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Защита прав национальных меньшинств на территории РФ, по словам Кулебы, являлась еще одной темой переговоров.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе в Башкортостане показали, что Россия, как говорил классик, – это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", – отметил министр.

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Глава МИД Украины отметил также, что Москва активно мобилизует на смерть в Украине именно национальные меньшинства и этим преследует две цели: продолжение агрессии и проведение таким образом этнических чисток на собственной территории.

По его мнению, в ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности, функционирует институт Верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств.

"Считаем, что нужно вплотную заниматься этой проблематикой. В этой связи хочу напомнить о недавно подписанном указе президента Украины об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем говорится как об украинцах, так и о других порабощенных Россией народах. Призываем ОБСЕ сделать вопрос защиты прав меньшинств одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения ОБСЕ", – сказал Кулеба.

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Он также призвал международную организацию отреагировать на очередной фарс, который готовит Россия на временно оккупированных территориях и собирается назвать выборами.