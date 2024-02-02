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Новости За рубежом
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"Россия - это тюрьма народов", - Кулеба призвал ОБСЕ заняться защитой нацменьшинств в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ієн Борг та Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вплотную заняться проблематикой национальных меньшинств в "тюрьме народов" - России.

Об этом глава украинской дипломатии заявил на совместном с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Защита прав национальных меньшинств на территории РФ, по словам Кулебы, являлась еще одной темой переговоров.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе в Башкортостане показали, что Россия, как говорил классик, – это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", – отметил министр.

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Глава МИД Украины отметил также, что Москва активно мобилизует на смерть в Украине именно национальные меньшинства и этим преследует две цели: продолжение агрессии и проведение таким образом этнических чисток на собственной территории.

По его мнению, в ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности, функционирует институт Верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств.

"Считаем, что нужно вплотную заниматься этой проблематикой. В этой связи хочу напомнить о недавно подписанном указе президента Украины об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем говорится как об украинцах, так и о других порабощенных Россией народах. Призываем ОБСЕ сделать вопрос защиты прав меньшинств одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения ОБСЕ", – сказал Кулеба.

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Он также призвал международную организацию отреагировать на очередной фарс, который готовит Россия на временно оккупированных территориях и собирается назвать выборами.
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Топ комментарии
+5
угнетённый кулёма )
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02.02.2024 22:01
+5
Фото характеризує глибину дна в якому перебуває Україна. Й@баний завхоз сидить з таким виглядом мовби кардинал Рішельє 🤦
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02.02.2024 22:06
+4
«Особливо жаль бурятів» - правда ж кулЕбо?
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02.02.2024 21:56
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«Особливо жаль бурятів» - правда ж кулЕбо?
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02.02.2024 21:56 Ответить
вугликів бурятів.......
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02.02.2024 22:00 Ответить
Мабуть, він фанат кабзона - "ви бурят?-Как я рад!" (с)
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02.02.2024 22:04 Ответить
Ужгород показав його дійсне обличчя.........
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02.02.2024 21:56 Ответить
угнетённый кулёма )
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02.02.2024 22:01 Ответить
Фото характеризує глибину дна в якому перебуває Україна. Й@баний завхоз сидить з таким виглядом мовби кардинал Рішельє 🤦
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02.02.2024 22:06 Ответить
причому бритоголовий рішельє, як і мадьяр. потцани з 90-х та "стрєлки" тепер в міжнародних відносинах.
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02.02.2024 22:18 Ответить
Прізвище Рейгана не знає. І коли ж це Рональд став класиком?
До речі, а чому ця кулєбяка переймається народами московії, а не власним? Населення Донбасу, що винищується (розумію, що самі винні - кликали "Путін ввєді" ось і отримали, але все ж), киримли, віряни ПЦУ на ТОТ....
О! А де заява цієї кулєюяки стосовно застосування рашистами хімічної зброї? Де термінове скликання РадБезу ООН? Де заяви про блокування українських кордонів фермерами кількох країн всупереч міжнародним договорам?
Де хоч якась дипломатична робота на користь України, а не озвучування забаганок дєрьмака, у якого воно сидить на приставному стільці?

Кулєба, йди нахєр!
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02.02.2024 22:03 Ответить
Закликати ОБСЄ щось толкове зробити-все одно що закликати пенька в лісі прорости в пальму.
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02.02.2024 22:03 Ответить
кацапи Ічкерію десять разів бомбами всю переорали і світ навіть не помітив.

А тут Кулеба зробив їм "відкриття"...
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02.02.2024 22:06 Ответить
Якась дивна тюрма, бо з неї виїхали ті, хто важав за потрібне
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02.02.2024 22:06 Ответить
Маєш на увазі євреїв?
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02.02.2024 22:11 Ответить
Кацап! Ти палишся на межетнічній темі
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02.02.2024 22:15 Ответить
Ясно. Хто проти євреїв - той кацап. Хто проти кацапів - той єврей.
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02.02.2024 22:16 Ответить
Ну так кацапи і вважють, про що ти і написав
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02.02.2024 22:18 Ответить
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02.02.2024 22:15 Ответить
Там кругом нацменшины так как русской народности не существует это сборная солянка с лесных племен.
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02.02.2024 22:11 Ответить
Російськомовне населення.
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02.02.2024 22:15 Ответить
Азійське походження та дії, що походять від їхніх коренів, приховати важко.
Як і їхні предки, вони заходять на якусь територію, засир@ють її і ідуть далі, на нову. Якщо там хтось живе, то знищують опір і перетворюють решту на рабів, що повинні забезпечувати їх безпечне життя. Самі ж не здатні ні на що: ні на створення благ, ні на розвиток територій, ні на підтримання рівня життя. Навіть "досягнення" (що Імперії, що Совка, що Рашистів) - крадені в інших народів - від матрьошки до пельменів та балалайки з самоваром.

Ну а те, що в усій нинішній московії немає хоч якогось утворення з йменням "руська/руський" (автономний округ чи республіка) лише доповнбє картину.
Навіть у Другу світову не було "руського фронту" (з боку СРСР), зате були "руськи підрозділи" на стороні нацистської Німеччини.
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02.02.2024 22:28 Ответить
Яке ж воно намахане, навіть мадяри його за гівно мають.
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02.02.2024 22:17 Ответить
Я бажаю тим нацменшинам, особливо узькоглазим, безславного занепаду і зникнення.
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02.02.2024 22:39 Ответить
московія буде деколонізована
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02.02.2024 22:59 Ответить
Кулеме дали эфир.
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03.02.2024 12:22 Ответить
Якщо почнеться колотнеча на раши то з з більшою ймовірністю в Башкортостані.Башкіри ще добре пам"ятають як їх кинули більшовики пообіцявши незалежність в обмін піти війною на колчака, вони їм повірили та прогадали..Зараз їх добре зачипили від х..йла
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03.02.2024 12:38 Ответить
 
 