"Россия - это тюрьма народов", - Кулеба призвал ОБСЕ заняться защитой нацменьшинств в РФ
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вплотную заняться проблематикой национальных меньшинств в "тюрьме народов" - России.
Об этом глава украинской дипломатии заявил на совместном с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Защита прав национальных меньшинств на территории РФ, по словам Кулебы, являлась еще одной темой переговоров.
"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе в Башкортостане показали, что Россия, как говорил классик, – это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", – отметил министр.
Глава МИД Украины отметил также, что Москва активно мобилизует на смерть в Украине именно национальные меньшинства и этим преследует две цели: продолжение агрессии и проведение таким образом этнических чисток на собственной территории.
По его мнению, в ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности, функционирует институт Верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств.
"Считаем, что нужно вплотную заниматься этой проблематикой. В этой связи хочу напомнить о недавно подписанном указе президента Украины об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем говорится как об украинцах, так и о других порабощенных Россией народах. Призываем ОБСЕ сделать вопрос защиты прав меньшинств одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения ОБСЕ", – сказал Кулеба.
Он также призвал международную организацию отреагировать на очередной фарс, который готовит Россия на временно оккупированных территориях и собирается назвать выборами.
Пожалуйста, подождите...
До речі, а чому ця кулєбяка переймається народами московії, а не власним? Населення Донбасу, що винищується (розумію, що самі винні - кликали "Путін ввєді" ось і отримали, але все ж), киримли, віряни ПЦУ на ТОТ....
О! А де заява цієї кулєюяки стосовно застосування рашистами хімічної зброї? Де термінове скликання РадБезу ООН? Де заяви про блокування українських кордонів фермерами кількох країн всупереч міжнародним договорам?
Де хоч якась дипломатична робота на користь України, а не озвучування забаганок дєрьмака, у якого воно сидить на приставному стільці?
Кулєба, йди нахєр!
А тут Кулеба зробив їм "відкриття"...
Як і їхні предки, вони заходять на якусь територію, засир@ють її і ідуть далі, на нову. Якщо там хтось живе, то знищують опір і перетворюють решту на рабів, що повинні забезпечувати їх безпечне життя. Самі ж не здатні ні на що: ні на створення благ, ні на розвиток територій, ні на підтримання рівня життя. Навіть "досягнення" (що Імперії, що Совка, що Рашистів) - крадені в інших народів - від матрьошки до пельменів та балалайки з самоваром.
Ну а те, що в усій нинішній московії немає хоч якогось утворення з йменням "руська/руський" (автономний округ чи республіка) лише доповнбє картину.
Навіть у Другу світову не було "руського фронту" (з боку СРСР), зате були "руськи підрозділи" на стороні нацистської Німеччини.