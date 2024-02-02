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Россияне запустили ударные беспилотники – летят на Кировоградщину. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях – ракетная опасность
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 2 февраля войска РФ запустили ударные дроны в Украину с юга.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
В 21:21 Воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!"
В 21:31 стало известно о движении БПЛА на границе Одесской и Николаевской области в направлении Кировоградской области.
В 21.50 Воздушные силы огласили ракетную опасность в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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або дронами пробувати збивати, із БП з елементами ураження з того же магнієвого славу, мобільні групи ефективні але все ними не закриєш...
в останній атаці тільки половину збили нажаль....