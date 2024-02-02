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крылатые ракеты (729) атака (275) дроны (2193) Воздушные силы (1007) воздушная тревога (348)

Россияне запустили ударные беспилотники – летят на Кировоградщину. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях – ракетная опасность

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ударний дрон Шахед

Вечером 2 февраля войска РФ запустили ударные дроны в Украину с юга.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

В 21:21 Воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!"

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В 21:31 стало известно о движении БПЛА на границе Одесской и Николаевской области в направлении Кировоградской области.

В 21.50 Воздушные силы огласили ракетную опасность в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Карта Повітряної тривоги в Україні 2 лютого 2024 року

Карта Повітряної тривоги в Україні 2 лютого 2024 року
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В Україну прибули ППО---Збивають ВСЕ
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02.02.2024 22:05 Ответить
кабул - контрол.......
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02.02.2024 22:07 Ответить
шурави контрол если быть честным.
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02.02.2024 22:12 Ответить
Читая эту новость про прибывшие системы ПВО, я порадовался одному - что ЗЕ не рассказал какой у них радиус действия. А то он запросто на такой подарок врагу способен.....
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02.02.2024 22:11 Ответить
Треба вертольоти з ракетами повітря повітря...

або дронами пробувати збивати, із БП з елементами ураження з того же магнієвого славу, мобільні групи ефективні але все ними не закриєш...

в останній атаці тільки половину збили нажаль....
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02.02.2024 22:16 Ответить
Ожидаемая история. Накопили ракет , и дронов .
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02.02.2024 22:20 Ответить
 
 