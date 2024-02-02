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На фронте погибли 2 добровольца из Грузии - Зура Циклаури и Гоча Жвания. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В борьбе за Украину на поле боя погибли два добровольца из Грузии, воевавшие еще с 2014 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке "Грузинский Легион".
"Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли во время боев на передовой восточного фронта", - говорится в заявлении.
Отмечается, что они сражались в составе "Грузинского легиона" в Украине с 2014 года.
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+45 чудини xelbyb
показать весь комментарий02.02.2024 22:31
+42 Olena Teslenko
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+33 Grigoriy1959
показать весь комментарий02.02.2024 22:34
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Арахамія з Абхазії, тільки на «енерго прокладки» та гудрон від пюрера самозваного, і сподобився…. Посвідчення з ВРУ, його «заброньовує»…
Ось така різниця в людях!!!
საქართველოც თავისუფალი იქნება!
მადლობა