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На фронте погибли 2 добровольца из Грузии - Зура Циклаури и Гоча Жвания. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В борьбе за Украину на поле боя погибли два добровольца из Грузии, воевавшие еще с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке "Грузинский Легион".

"Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли во время боев на передовой восточного фронта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они сражались в составе "Грузинского легиона" в Украине с 2014 года.

Читайте также: На фронте погиб боец "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе

Циклаурі Жванія
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Топ комментарии
+45
Справжні Люди!!
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02.02.2024 22:31
+42
Дякуємо Воїнам! Пам'ятаємо!
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02.02.2024 22:31
+33
Боже прийми їх душі до себе. Вони зробили все, що змогли - віддали життя за рід людський, за мир.
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02.02.2024 22:34
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Справжні Люди!!
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02.02.2024 22:31 Ответить
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02.02.2024 22:31 Ответить
Дякуємо Воїнам! Пам'ятаємо!
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02.02.2024 22:31 Ответить
Боже прийми їх душі до себе. Вони зробили все, що змогли - віддали життя за рід людський, за мир.
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02.02.2024 22:34 Ответить
Дякуємо та пам'ятаймо Побратимів з Грузії, що ЖИТТЯ поклали за СВОБОДУ України!

Арахамія з Абхазії, тільки на «енерго прокладки» та гудрон від пюрера самозваного, і сподобився…. Посвідчення з ВРУ, його «заброньовує»…
Ось така різниця в людях!!!
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02.02.2024 22:35 Ответить
Арахамія мегрел.
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02.02.2024 22:56 Ответить
арахамія - маймун
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03.02.2024 09:20 Ответить
Архамія - муфлон
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03.02.2024 09:58 Ответить
Вечная память , нашим грузинским братьям. Земля Вам пухом.
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02.02.2024 22:37 Ответить
Герої не вмирають.Спочивайте,генацвале(
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02.02.2024 22:39 Ответить
Cправжні герої!!! НАЗАВЖДИ В НАШИХ СЕРЦЯХ! У них би іншим грузинам повчитися!!! Тим, які лижуть дупу "вілікарускім" браттям, замість того, аби відбити у цих мразей свої окуповані землі!!! Щоб срака окупанта в Абхазії/Півд.Осетії горіла! І земля під ногами!!!
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02.02.2024 22:47 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Дякуємо, Сакартвело!
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02.02.2024 22:50 Ответить
🙏Сакартвело Герої ...Воїни України !!!
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02.02.2024 22:56 Ответить
На щиті. Уклін до землі Героям
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02.02.2024 23:00 Ответить
მშვიდად განისვენეთ ძმებო. შურს იძიებენ. 10 ჯერ.
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02.02.2024 23:40 Ответить
Вічна слава, повага і пошана Героям Сакартвело і України !
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03.02.2024 00:09 Ответить
მარადიული ხსოვნა თქვენ, საქართველოს მეომრებო. ჯარში ვმსახურობდი საქართველოში.
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03.02.2024 01:14 Ответить
Вічна пам'ять Героям!
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03.02.2024 04:37 Ответить
მშვიდად განისვენეთ ძმებო
საქართველოც თავისუფალი იქნება!
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03.02.2024 04:51 Ответить
Слава всім СИНАМ СВІТУ, чиї імена вписані на ВОЛІ. АРХ М
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03.02.2024 05:01 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі воїнів Зура і Гоча до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.02.2024 07:41 Ответить
ნათელი და სანთელი შენ სულს
მადლობა
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03.02.2024 08:09 Ответить
Спасибі Вам, славні грузинські брати! Українці завжди будуть пам'ятати Ваші славні імена!
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03.02.2024 08:18 Ответить
 
 