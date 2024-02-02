На фронте погибли 2 добровольца из Грузии - Зура Циклаури и Гоча Жвания. ФОТО

В борьбе за Украину на поле боя погибли два добровольца из Грузии, воевавшие еще с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке "Грузинский Легион".

"Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли во время боев на передовой восточного фронта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они сражались в составе "Грузинского легиона" в Украине с 2014 года.

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