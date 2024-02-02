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Власти Украины сообщили США о решении Зеленского уволить Залужного, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Валерій Залужний

Появилась информация о том, что украинские власти сообщили Вашингтону об увольнении генерала Валерия Залужного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, в Белый Дом поступило сообщение от украинского правительства о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ.

Источники WP в Белом Доме отметили, что США относятся к такому решению нейтрально и считают его независимым выбором Зеленского.

Как сообщается, он еще не издал официального указа об увольнении Главнокомандующего и неизвестно, когда это может произойти.

В издании добавляют, что раннее предупреждение об этом дало Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть ключевое решение, хотя он решил этого не делать.

Читайте также: Зеленский затормозил процесс увольнения Залужного, когда о новости узнали СМИ, - New York Times

WP приводит комментарий Стивена Пайфера, эксперта из Восточной Европы в Стэнфордском университете и бывшего посла США в Украине, как иллюстрацию отношения американской стороны к вероятной отставке Залужного: "Раскол на верхушке власти не полезен для Украины, но правительство США не должно запутываться в нем".

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой относительно отставки главнокомандующего ВСУ.

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Топ комментарии
+140
Есть очень простой вопрос. В каких цирковых училищах и на каких сценах учат тактике и стратегии военного дела? Какие военные академии заканчивали Зеленский, Ермак, Подоляк, Умеров, Шурма, Татаров, Смирнов и прочие? На каких сценах они опыт боев приобретали?
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02.02.2024 23:03
+97
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02.02.2024 23:06
+92
Відповідь - звільнити Зеленського.....
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02.02.2024 23:04
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03.02.2024 12:58 Ответить
Лысого с квартала назначат . На нём и форма хорошо смотрится.
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03.02.2024 21:45 Ответить
Зельц не оголошував про такі мотиви звільнення главкома, бо провал контрнаступу ЗСУ, втрата Бахмуту та ін. міст і пов'язані з цим втрати є прямим наслідком втручання блазня у воєнні дії через свою квартальну ставку.

Вина Залужного в тому, що він беззаперечно виконував всі ці некомпетентні, відверто шкідливі і злочинні накази zеблазня.

Найбільша загроза це те, кого ця зрадницька шобла призначать замість Залужного. Перша спроба, яка на щастя не вдалася із Сирським, Будановим, була б цілковитою катастрофою для України. Тому наміри привладної Zешобли очевидні. Без жодних сумнівів це робиться не для перемоги України у війні.
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03.02.2024 13:13 Ответить
"ровал контрнаступу ЗСУ, втрата Бахмуту та ін. міст і пов'язані з цим втрати є прямим наслідком втручання блазня у воєнні дії "
ПОВНІСТЮ з вами згоджуюсь! Контрнаступ провалений саме зОПою!
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03.02.2024 17:23 Ответить
Це не мої слова. Про втручання блазня у військові дії, зокрема у проведення контрнаступу, ще весною скаржилися американці.
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03.02.2024 17:48 Ответить
ЖОпоЮ
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03.02.2024 17:55 Ответить
менеджер, найнятий бубою
і менеджер буби - це два різних менеджера!
акуратніше там зі словами - а то буба вас всіх, слугавнячих однопартійців, в асфальт закатає...
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03.02.2024 12:36 Ответить
хай розкажуть ті мляді, які розікрали всі гроші на озброєння і бк, як треба було Залужному наступали Ви чого *ляді не були з ним на передку і ненаступали з голою жопою ?
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03.02.2024 12:52 Ответить
Замість того, щоби виперти дєрьмака, хламідію, подляка, татарова та припинити цькування Главкома, що могло би відразу підвищити рейтинх, за який ******* бьʼється, воно готує собі майбутні судові вироки…
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03.02.2024 13:10 Ответить
Навіщо ця стаття? Коментувати плітки це дуже низький рівень.
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03.02.2024 13:15 Ответить
Ну что Попович, снова кремлёвские вбросы?
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03.02.2024 13:19 Ответить
Дискусія 80 рівень
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03.02.2024 14:53 Ответить
Нічого вони не повідомляли брешуть як завжди
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03.02.2024 13:28 Ответить
Зелений кремлівський мстивий щур продовжує гадити.
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03.02.2024 13:50 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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03.02.2024 14:30 Ответить
А ще вони так називають своїх командирів.
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03.02.2024 15:56 Ответить
Ворог вже підняв голову.Чого чекаємо?
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?

№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія


Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович


Дата оприлюднення: 03 січня 2024

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів

477
голосів з 25000
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2024 14:46 Ответить
Імпічмент зеленського, його відсторонення і взяття під варту до з'ясування питань по потужній підготовці країни до війни і здачу півдня москадям
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03.02.2024 14:56 Ответить
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника
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03.02.2024 15:12 Ответить
ЗЄлєнского У ВІДСТАВКУ!!!!!!!!! Це диктатура. В Україні не повинно бути диктатора ЗЄлєнского. ЗЄвладу нахрін з Банкової!!!!!!!!!!!
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03.02.2024 15:41 Ответить
Та пох ...шо Опа попередила США ... а Ми Народ проти !!! Цей 🤡 під.раст зелений повинен був попередити Народ !!!
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03.02.2024 16:12 Ответить
Може вже пора захлопнути кришку на роялі? Кумедно тоді гундос запіщить.
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03.02.2024 16:18 Ответить
Те ,що вони вирішили в ОП до сраки. Згідно статті 5-ї КУ народ є владою, а народ довіряє Залужному. Квартальні гопники йдуть проти народу, тоді автоматом на ешафот, бо ігри скінчились.
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03.02.2024 16:32 Ответить
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03.02.2024 17:42 Ответить
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03.02.2024 17:54 Ответить
а шо то за хрень? повідомити білий дім і нічого не сказати власному народу?? ти президент чи що?
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03.02.2024 17:56 Ответить
нехоче зе праювати з Залужним? то нехай не працює, відійде кудись вбік і не заважає
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03.02.2024 17:58 Ответить
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03.02.2024 17:59 Ответить
Для Зеленского и Ермака 2024 год будет последним.

Финансировать автократов Зермака никто не собирается.
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03.02.2024 18:09 Ответить
Видать клоуна сильно за Фаберже держат османским кейсом,что он даже на тех ,от кого мы полностью зависимы,хвост поднял! Может все таки поставят его в стойло,и укажут местечковому шлемазлу,где его место?
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03.02.2024 18:14 Ответить
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03.02.2024 18:54 Ответить
Сколько раз США призывали клоуна уволить Ермака,Татарова,разогнать коррупционное,фсбшное шобло,и он этого не делал! А сейчас решил уволить ни с хххев боевого генерала ,с таким опытом!! США,и
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03.02.2024 19:07 Ответить
США и Байдена не волнует,что клоун таким образом кладет на них,из под хвоста?
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03.02.2024 19:08 Ответить
Невже цим ********* пройде це без відповіді?
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03.02.2024 19:21 Ответить
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.

Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.

Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.

Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
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03.02.2024 19:27 Ответить
Тому що на банковій сидять одні під@раси на чолі ********!
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03.02.2024 19:30 Ответить
Таким чином ссучина влада бажає перекласти свою відповідальність за рішення звільнити Залужного на США.
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03.02.2024 20:02 Ответить
Де, *****, внєшнє управлєніє?? Давайте вже, управляйте!
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03.02.2024 21:38 Ответить
цю так звану владу пора зносити бо вони вперто ведуть нас до поразки і повного знищення України
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03.02.2024 21:53 Ответить
Гнать в шею Зельку и его ОП-у! В их руках Украина погибнет. Залужнего в президенты! Это будет очень большое мотивация для народа Украины! Ермак агент Кремля.
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03.02.2024 21:58 Ответить
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