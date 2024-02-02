Власти Украины сообщили США о решении Зеленского уволить Залужного, - The Washington Post

Появилась информация о том, что украинские власти сообщили Вашингтону об увольнении генерала Валерия Залужного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, в Белый Дом поступило сообщение от украинского правительства о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ.

Источники WP в Белом Доме отметили, что США относятся к такому решению нейтрально и считают его независимым выбором Зеленского.

Как сообщается, он еще не издал официального указа об увольнении Главнокомандующего и неизвестно, когда это может произойти.

В издании добавляют, что раннее предупреждение об этом дало Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть ключевое решение, хотя он решил этого не делать.

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WP приводит комментарий Стивена Пайфера, эксперта из Восточной Европы в Стэнфордском университете и бывшего посла США в Украине, как иллюстрацию отношения американской стороны к вероятной отставке Залужного: "Раскол на верхушке власти не полезен для Украины, но правительство США не должно запутываться в нем".

Отставка Залужного

Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой относительно отставки главнокомандующего ВСУ.

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