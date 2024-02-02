Власти Украины сообщили США о решении Зеленского уволить Залужного, - The Washington Post
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Появилась информация о том, что украинские власти сообщили Вашингтону об увольнении генерала Валерия Залужного.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
По информации издания, в Белый Дом поступило сообщение от украинского правительства о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ.
Источники WP в Белом Доме отметили, что США относятся к такому решению нейтрально и считают его независимым выбором Зеленского.
Как сообщается, он еще не издал официального указа об увольнении Главнокомандующего и неизвестно, когда это может произойти.
В издании добавляют, что раннее предупреждение об этом дало Белому дому возможность призвать Зеленского пересмотреть ключевое решение, хотя он решил этого не делать.
WP приводит комментарий Стивена Пайфера, эксперта из Восточной Европы в Стэнфордском университете и бывшего посла США в Украине, как иллюстрацию отношения американской стороны к вероятной отставке Залужного: "Раскол на верхушке власти не полезен для Украины, но правительство США не должно запутываться в нем".
Отставка Залужного
Ранее источники сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смещении с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров в комментарии УП заявил, что Валерия Залужного не увольняли с должности. Позже появилась информация о том, что Зеленский, Залужный и Умеров 29 января встречались на Банковой относительно отставки главнокомандующего ВСУ.
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Вина Залужного в тому, що він беззаперечно виконував всі ці некомпетентні, відверто шкідливі і злочинні накази zеблазня.
Найбільша загроза це те, кого ця зрадницька шобла призначать замість Залужного. Перша спроба, яка на щастя не вдалася із Сирським, Будановим, була б цілковитою катастрофою для України. Тому наміри привладної Zешобли очевидні. Без жодних сумнівів це робиться не для перемоги України у війні.
ПОВНІСТЮ з вами згоджуюсь! Контрнаступ провалений саме зОПою!
і менеджер буби - це два різних менеджера!
акуратніше там зі словами - а то буба вас всіх, слугавнячих однопартійців, в асфальт закатає...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?
№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
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Финансировать автократов Зермака никто не собирается.
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.