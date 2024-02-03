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Евросоюз до марта предоставит Украине половину из обещанного миллиона боеприпасов, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боррель

Европейский Союз к марту доставит Украине половину из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу.

"В марте 2023 года ЕС и его государства-члены обязались поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Судя по информации, которую мы получили на данный момент (опять же, не все государства-члены уже направили свои материалы), к марту мы доставим 524 тысячи снарядов, что составляет 52% от запланированного показателя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Дипломатической службы ЕС.

"Мы знаем, что на линии фронта идет ожесточенное сражение, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы далеки от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной", - отметил Боррель.

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Глава европейской дипломатии подчеркнул, что причиной задержки является мировая нехватка боеприпасов, узкие места в цепочке поставок, ограниченные запасы и необходимое время для новых инвестиций.

Он также сообщил о дополнительных поставках боеприпасов, которые должны быть переданы Украине до конца года.

"Эта работа еще продолжается. По информации, полученной от наших стран-членов, к концу года Украине будет передано дополнительно 631 000 снарядов. Это значит, что к концу 2024 года мы поставим более миллиона снарядов", - сказал Боррель.

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Топ комментарии
+5
а повністю прочитати новину мабуть надскладна задача?
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03.02.2024 00:19
+4
Возрождєніє мікроелектронікі. Круто. Це тої яка працює на пружинних контакторах і масляних трансформаторах. Це тої мікроелектронікі?
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03.02.2024 00:09
+2
сша не затягивали а саботировали по большому счету.дали бы не 40 а 100-200 хаймерсов да ракет километров до 300 логистика русов давно б развалилась.хотя то что украина держится уже 2 года эпитетов не хватит.да сша не европа придет трамп то ли еще будет. даже мозгов не хватило зная что в конгрессе голосов не хватит да и в сенате не густо не создать запаса боеприпасов (на базах в европе места достаточно)или продать какойнибудь европейской стране с последующей передачей украине. вариантов дохера и больше но увы...дряхлеет америка даже президента моложе 78 лет найти не могут.
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03.02.2024 03:22
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Новости мордора:

"На одном из участков в зоне специальной военной операции сложилась сложная ситуация из-за беспилотников, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!». Трансляция шла на теле канале «Россия 24».

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом, на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так», - сказал он.

Президент подчеркнул важность поддержки российских производителей. Он добавил, что сейчас средства вкладываются в возрождение микроэлектроники, идет работа и в сфере радиоэлектроники. «К сожалению, здесь есть над чем работать. Это одна из наших, наша ахиллесова пята», - добавил он."
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02.02.2024 23:36 Ответить
Возрождєніє мікроелектронікі. Круто. Це тої яка працює на пружинних контакторах і масляних трансформаторах. Це тої мікроелектронікі?
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03.02.2024 00:09 Ответить
Советские микропроцессоры - самые большие микропроцессоры в мире!

Но по факту - китайцы смогли перейти на 7 нанометров, так что нехватки в "отечественной" электронике не будет.
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03.02.2024 00:19 Ответить
Надеюсь, китайцы в какой-то момент поймут, что им не нужны лишние конфликты со штатами из-за ерундовых заказов рашни. Вчера читал, что китайский министр ездил в январе в США обсудить, что китайцам не очень нравится сближение пухляка(корейского) и пуйла.
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03.02.2024 04:26 Ответить
значить, треба ще раз захєрачить по брянському "Крємній Ел".
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03.02.2024 00:23 Ответить
"...Євросоюз до березня надасть Україні половину з обіцяного мільйона ***********..."

Однааако, это ж целый Евросоюз... А прыщ северокорейский, уже передал паРаше мильён снарядов...
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03.02.2024 01:00 Ответить
так северная корея уже лет 70 снаряды производит. и особо не тратили. сша выпускает около 28 тысяч а европа 15тысяч в месяц .точнее выпускали.в германии рейн металл строит новый завод боеприпасов.гендиректор заявил что раньше нужно было 10 лет на строительство сейчас несколько месяцев. запад не думал что война будет как 100 лет назад.ракеты атомное оружие должны были гарантировать невозможность войны. главная ошибка украину в НАТО в 2008 не взяли. хотя мне кажется народ не был готов. за было очень мало идею похерили.в 2025 году планируется выпуск 2 млн снарядов. главное чтоб украина продержалась.
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03.02.2024 03:08 Ответить
Оце другани та не свати з некумами бабла накосять
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02.02.2024 23:43 Ответить
Щось кількість з кожною новою заявою все зменшуеться. Було 600к, зараз 500к, в березні буде 400?
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02.02.2024 23:51 Ответить
а повністю прочитати новину мабуть надскладна задача?
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03.02.2024 00:19 Ответить
А згадати, що було в попередніх новинах про це - складно? Було: ми доставимо мільйон до березня, потім 600к, зараз 525к. Що буде далі?
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03.02.2024 00:23 Ответить
Це вже щось. Але лишився 1 місяць.
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02.02.2024 23:55 Ответить
Якщо починати сьогодні, то це 20 тисяч артнабоїв щодоби - звісно, якщо не відволікатися на пафосний писдьож.
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03.02.2024 00:02 Ответить
одним словом-"ВТОМЛЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ 3,14СТУНИ ВУШАСТІ(вуха від куйла)
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03.02.2024 00:12 Ответить
Как хорошо, что США - не ЕС, и никогда не затягивало с помощью.
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03.02.2024 00:22 Ответить
колян іванков ,немає значення Україні і її народу , в часі війни з рашистом, з якої країни 3,14стуни вушасті...
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03.02.2024 00:38 Ответить
сша не затягивали а саботировали по большому счету.дали бы не 40 а 100-200 хаймерсов да ракет километров до 300 логистика русов давно б развалилась.хотя то что украина держится уже 2 года эпитетов не хватит.да сша не европа придет трамп то ли еще будет. даже мозгов не хватило зная что в конгрессе голосов не хватит да и в сенате не густо не создать запаса боеприпасов (на базах в европе места достаточно)или продать какойнибудь европейской стране с последующей передачей украине. вариантов дохера и больше но увы...дряхлеет америка даже президента моложе 78 лет найти не могут.
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03.02.2024 03:22 Ответить
а другу половину продадуть русні?
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03.02.2024 00:37 Ответить
А другу половину запхають тобі в сраку, ботяра рашистська ,йдешнах за хрюськими кораблями
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03.02.2024 09:05 Ответить
Українці в Європі:
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03.02.2024 00:44 Ответить
https://youtu.be/qqpmDfwfV_4?si=jLxK-V4vrOn7fFxN. .

Жительница Казахстана сбросила видос о ядреной бомбе в 50 -е годы на Семипалатинском полигоне..., совки краснопузые дебилы...💥
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03.02.2024 05:37 Ответить
"ми також із самого початку знали".. все давно привыкли к тому что европейцы фантастические балаболы.
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03.02.2024 06:10 Ответить
🔥У Волгограді БПЛА атакували НПЗ Лукойл. Був вибух. Площа пожежі понад 300 кв м - росЗМI
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03.02.2024 07:39 Ответить
https://youtu.be/QvLGjrEjHEE?si=sqDMgEHeSqcK_A6n...

ПраВнучка знаменитого советского летчика Валерия Чкалова проживающая в Израиле предложила нанести ядерный удар по Московскому Вермахту...вот это настоящая внучка... Хочет Хиросиму устроить...
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03.02.2024 08:14 Ответить
законная цель
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03.02.2024 08:16 Ответить
 
 