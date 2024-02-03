Евросоюз до марта предоставит Украине половину из обещанного миллиона боеприпасов, - Боррель

Европейский Союз к марту доставит Украине половину из обещанного миллиона артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу.

"В марте 2023 года ЕС и его государства-члены обязались поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение одного года. Судя по информации, которую мы получили на данный момент (опять же, не все государства-члены уже направили свои материалы), к марту мы доставим 524 тысячи снарядов, что составляет 52% от запланированного показателя", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Дипломатической службы ЕС.

"Мы знаем, что на линии фронта идет ожесточенное сражение, что нашим украинским друзьям срочно нужно больше боеприпасов и что мы далеки от цели. Однако мы также с самого начала знали, что цель, поставленная в прошлом году, была очень амбициозной", - отметил Боррель.

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Глава европейской дипломатии подчеркнул, что причиной задержки является мировая нехватка боеприпасов, узкие места в цепочке поставок, ограниченные запасы и необходимое время для новых инвестиций.

Он также сообщил о дополнительных поставках боеприпасов, которые должны быть переданы Украине до конца года.

"Эта работа еще продолжается. По информации, полученной от наших стран-членов, к концу года Украине будет передано дополнительно 631 000 снарядов. Это значит, что к концу 2024 года мы поставим более миллиона снарядов", - сказал Боррель.

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