США нанесли удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранскими вооруженными формированиями
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Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли ответные удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) и боевикам, поддерживаемым Тегераном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центральное командование Воздушных войск США и Reuters.
Американские удары в пятницу вечером стали ответом на недавнюю атаку базы США в Иордании, в результате которой погибли три военнослужащих и еще около сорока получили ранения.
В сообщении военных говорится, что 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев.
"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, прилетевших из Соединенных Штатов. Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что объекты, по которым были нанесены удары, включали:
командно-контрольные оперативные центры;
разведывательные центры;
хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов;
А также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые "способствовали нападениям на силы США и коалиции".
В публикации Reuters отмечается, что, как считается, эти удары "являются лишь первыми в многоуровневом ответе" администрации президента США Джо Байдена на атаки по базе в Иордании, осуществленной поддерживаемыми Ираном боевиками.
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Al Mayadeen подтверждает что иранские объекты, подвергшихся ударам были эвакуированы до начала бомбежек. США предупредили Иран какие цели будут атакованы. США и Иран постоянно воюют на территории других страны. При этом ни одна из сторон не несет потерь в ходе "ожесточенных атак"