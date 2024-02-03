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Новости За рубежом
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США нанесли удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранскими вооруженными формированиями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вибух

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли ответные удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) и боевикам, поддерживаемым Тегераном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центральное командование Воздушных войск США и Reuters.

Американские удары в пятницу вечером стали ответом на недавнюю атаку базы США в Иордании, в результате которой погибли три военнослужащих и еще около сорока получили ранения.

В сообщении военных говорится, что 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев.

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"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, прилетевших из Соединенных Штатов. Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что объекты, по которым были нанесены удары, включали:

командно-контрольные оперативные центры;

разведывательные центры;

хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов;

А также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые "способствовали нападениям на силы США и коалиции".

В публикации Reuters отмечается, что, как считается, эти удары "являются лишь первыми в многоуровневом ответе" администрации президента США Джо Байдена на атаки по базе в Иордании, осуществленной поддерживаемыми Ираном боевиками.

Также читайте: США начнут удары по иранским целям в Ираке и Сирии в эти выходные, - WSJ
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Топ комментарии
+15
А ось і відповідь

мага-чорти і рашисти - йдуть за кораблем
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03.02.2024 00:28
+15
Американцы-давно сцатся даже в зеркало посмотреть. Собственно они НИКОГДА и не были героями. На них землю никто и никогда не покушался. Они сами -потомки тех кто *********. От проблем и забот из Европы. Поэтому на континенте и на земле самые смелые остались только Англичане и Немцы.Конечно после Украинцев))). Америка никогда не побеждала соперника равного себе. Украина 2 года противостоит противнику в 3 раза сильнее-американцы даже в мечтах на такое не способны. Поэтому сцат помогать Украине нормально.Ведь это факт. Слава Украине!
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03.02.2024 00:42
+11
Якщо це знов прийде до влади то буде кінець США

Це навіть професори у США визнають

Чубатий ************ має сісти за спробу держперевороту
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03.02.2024 01:06
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wrong targets - Iran!
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03.02.2024 09:22 Ответить
Все правильно, такі удари повинні завдаватись кожень день поки не будть вибиті усі ті терористи!
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03.02.2024 09:52 Ответить
Х@ситы - пираты. Следовательно, ответка им может быть только одна -пеньковый галстук и на реи
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03.02.2024 10:04 Ответить
Сумно це визнавати, але США, здатні протистояти, тільки вівцепасам у пустелях(((
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03.02.2024 10:11 Ответить
Kavkaz Center

@kavkazcenter15

·

1 хв

Al Mayadeen подтверждает что иранские объекты, подвергшихся ударам были эвакуированы до начала бомбежек. США предупредили Иран какие цели будут атакованы. США и Иран постоянно воюют на территории других страны. При этом ни одна из сторон не несет потерь в ходе "ожесточенных атак"
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03.02.2024 10:14 Ответить
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