США нанесли удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранскими вооруженными формированиями

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли ответные удары по территории Ирака и Сирии по целям, связанным с иранским Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР) и боевикам, поддерживаемым Тегераном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центральное командование Воздушных войск США и Reuters.

Американские удары в пятницу вечером стали ответом на недавнюю атаку базы США в Иордании, в результате которой погибли три военнослужащих и еще около сорока получили ранения.

В сообщении военных говорится, что 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним ополченцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия Израиля ликвидировала в Сирии советника гвардии Ирана, - Reuters

"Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям, с помощью многих самолетов, в том числе дальних бомбардировщиков, прилетевших из Соединенных Штатов. Во время авиаударов было применено более 125 высокоточных боеприпасов", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что объекты, по которым были нанесены удары, включали:

командно-контрольные оперативные центры;

разведывательные центры;

хранилища ракет и беспилотных летательных аппаратов;

А также объекты логистики и цепи поставок боеприпасов групп ополчения и КСИР, которые "способствовали нападениям на силы США и коалиции".

В публикации Reuters отмечается, что, как считается, эти удары "являются лишь первыми в многоуровневом ответе" администрации президента США Джо Байдена на атаки по базе в Иордании, осуществленной поддерживаемыми Ираном боевиками.

Также читайте: США начнут удары по иранским целям в Ираке и Сирии в эти выходные, - WSJ