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Новости За рубежом Выборы в США и Украина
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Путин ждал первые выборы Трампа, теперь он ждет вторых. Украина не имеет особых опасений, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дмитро,кулеба

У Украины нет особых опасений относительно результатов президентских выборов в США в ноябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Le Figaro, опубликованном 2 февраля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист французского издания отметил в разговоре, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ждет вероятное переизбрание Дональда Трампа. Он спросил Кулебу, как Украина готовится к такому сценарию.

Глава МИД ответил, что "Путин все еще ждет выборов" – "он ждал первые выборы Трампа, теперь он ждет вторых".

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Кулеба добавил, что несколько лет назад Путин также ожидал президентских выборов во Франции.

По словам украинского министра, Путин "все еще надеется, что ему удастся отодвинуть на второй план лидеров, которые с ним не согласны".

Что касается американских выборов, продолжил Кулеба, то "у нас [Украины] нет особых опасений, потому что самое плохое, что могло с нами случиться, уже произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об одобрении помощи Украине Конгрессом США: Надежда есть. Надо просто иметь терпение

Глава МИД Украины добавил, что каким бы ни был выбор американского народа, Украина "будет жить с этим".

Однако Кулеба напомнил, что хотя в отношениях Киева с Белым домом "были свои взлеты и падения" при президентстве Трампа, он был первым американским лидером, передавшим Украине ПТРК Javelin.

"Поэтому посмотрим, что произойдет, если его переизберут. Что бы ни случилось, на следующий день после выборов мы продолжим защищать нашу страну", – резюмировал глава МИД Украины.

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Топ комментарии
+17
Нажаль тоді на чолі країни стояли такіж паскуди як зараз

Що навіть нормальних гарантій не змогли отримати

Бо так хотіли швидше бабки пиляти

Доречі ,а що там з "мирними гарантіями" Ze-шапіто

Бо я жодного документу не бачив

Порох , коли заганяв ***** у "мінську пастку" так одразу виклав документ
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03.02.2024 01:48
+15
Це "врємєнщікі" не мають побоювань. В основному, бо можуть з'їбатися у будь-який момент.
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03.02.2024 01:40
+9
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03.02.2024 01:46
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хай насниться гарне...
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03.02.2024 01:26 Ответить
Оце файно , тільки поряд ще треба андрюшу дЄрмака

Бо не можна підлеглого та куратора роз'єднувати
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03.02.2024 01:36 Ответить
Це "врємєнщікі" не мають побоювань. В основному, бо можуть з'їбатися у будь-який момент.
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03.02.2024 01:40 Ответить
Кулеба ГАНЧІРКА піддермачна ! ГАНЬБА ВСІМ ДИПЛОМАТАМ , які , як тупе бидло73% заглядають в дупу АНДРЮШІ
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03.02.2024 08:41 Ответить
не заглядають, а вилизують.....
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03.02.2024 10:09 Ответить
ви собі уявлаяте трампа поперед техасськіх коників на Мексіку?
от і я ні,,,
ви собі уявлятете бубу в якому небуть статусі війьскового
крім верховного?
от і я ні,,,
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03.02.2024 01:45 Ответить
два патріота ссикуна...
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03.02.2024 01:51 Ответить
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03.02.2024 01:46 Ответить
Нажаль тоді на чолі країни стояли такіж паскуди як зараз

Що навіть нормальних гарантій не змогли отримати

Бо так хотіли швидше бабки пиляти

Доречі ,а що там з "мирними гарантіями" Ze-шапіто

Бо я жодного документу не бачив

Порох , коли заганяв ***** у "мінську пастку" так одразу виклав документ
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03.02.2024 01:48 Ответить
Я теж не бачила того документу . Про яки гарантіі можно домовлятись - треба в НАТО Україну брати , тому що це НАТО могуть захистити тількі українці
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03.02.2024 01:54 Ответить
Згоден , але ж і Байден і Науседа казали :

Україна з огляду на армію - 100% готова до НАТО

А от до корупції питання...ВЕЛИКІ питання
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03.02.2024 02:03 Ответить
Так бери,если трэба.
С клоуном и в Зимбабвэ не возьмут.
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03.02.2024 04:12 Ответить
А після Будапештського меморандуму ми жартували: «Та хто на нас нападе? Та кому ми треба?».
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03.02.2024 12:35 Ответить
Бред Кулебы зашкаливает.
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03.02.2024 01:51 Ответить
женік -женік сміливо злився, штати налажали...
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03.02.2024 02:02 Ответить
Ще у березні 2022 року українська розвідка розкрила особи 620 російських шпигунів у країнах Європи. На сайті ГУР було оприлюднено список агентів, які є співробітниками російської ФСБ - їхні імена, паспортні дані, інформація про місця роботи та проживання, а також про їхні автомобілі.

Від третини до половини представників дипломатичного корпусу РФ в Європі виявилися шпигунами.

За даними Міністерства закордонних справ України на квітень, за кілька місяців повномасштабної війни, з країн Європи було вислано 423 російські дипломати, які, ймовірно, були співробітниками розвідки під прикриттям: Австрія - 4, Болгарія - 10, Бельгія - 21, Греція - 12, Данія - 15, Естонія - 17, Ірландія - 4, Іспанія - 25, Італія - 30, Латвія - 16, Литва - 5, Люксембург - 1, Нідерланди - 17, Норвегія - 3, Північна Македонія - 5, Польща - 45, Португалія - 10, Румунія - 10, Словаччина - 38, Словенія - 33, Німеччина - 40, Франція - 35, Чехія - 1, Чорногорія - 4, Швеція - 3, ЄС - 19.

Розмиті дипломатичні формулювання від «особи, які видавали себе за дипломатів» до «загрози інтересам безпеки» свідчили про викриття величезної мережі агентів росії, які діяли під прикриттям посольств і дипломатичним імунітетом.

За інформацією журналістів Der Spiegel Служба зовнішньої розвідки рф курує за кордоном роботу близько 3 тисяч шпигунів, Головне управління розвідки - ще близько тисячі. Більшість агентів маскуються під дипломатів.

Звісно стрімка операція по обезголовлюванні агресивної шпигунської мережі завдала клопоту диверсійній діяльності рф у Європі. Але мережа агентів, нелегалів, місцевих завербованих агентів впливу, сплячі диверсійні групи, куплені політики, нерухомість, яку можна використовувати для шпигунських потреб, комерційні підприємства та рахунки, кіберактивність, усе що довго готувалося продовжує працювати.

Росія використовує дипломатичний імунітет і шенгенські правила, щоб вільно пересуватися Європою. Наразі лише поодинокі країни, такі як Чехія вимагають припинити розгул російських диверсантів, обмеживши пересування дипломатів з рф, країнами їхнього перебування. З початку російсько-української війни росія під виглядом біженців наводнила європейські країни поповненням агентурної мережі, яка мала заповнити розконспірованих агентів. Ця міна повільної дії ще чекає на детонацію. Кримінал та етнічні банди, продажні політики, корисні ідіоти продовжують працювати, підриваючи єдність Європи і національну безпеку власних країни.

Деякі країни, такі як Австрія та Швейцарія під облудливими гаслами нейтралітету продовжують залишатися шпигунськими базами росії в Європі. Приміром лиш у Швейцарії, де сконцентровані важливі міжнародні організації росія тримає як мінімум 80 підготовлених шпигунів із дипломатичним прикриттям. Схожа ситуація у Відні.

Лише зараз європейські країни починають оприлюднювати прізвища високопосадових агентів причетних до вбивств, диверсій, терористичних актів.
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03.02.2024 02:04 Ответить
Особлива увага в росії до країн колишнього соцтабору у Центральній, Східній Європі і на Балканах. Цю територію росія розглядає як зону своїх інтересів і дії, не обираючи методів.

А загалом поки Європа остерігається бути втягнутою у війну прихована розвідувально-чекістська операція з санкції хутина в Європі триває на повну. І лише від швидкості та рішучості реакції Європи залежить чи шпигунська розвідка боєм не переросте у відкриту агресію…
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03.02.2024 02:08 Ответить
Скільки в Україні виявили? … крім «прибиральниць» завербованих.
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03.02.2024 08:23 Ответить
Їх всі притомні знають зе&Ермак , але переважна більшість ГНИД , білих пальтечок роблять вигляд , що не ЗНАЮТЬ !
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03.02.2024 08:51 Ответить
путіну тепер вже немає чого побоюватися, бо він дочекався водночас і джекпоту і фулл хаузу і стріту в 2019 році, коли мудрий нарід наобирав "троянського кацапського гнусавого коня", про якого Московія могла лише мріяти останні 32 роки.
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03.02.2024 02:17 Ответить
пуйло не чекав того джекпоту; він власноруч його створив через посередників-запроданців в Україні. Плюс наявність чималого відсотку агентів розвідницьких структур кацапстану у вищих наших силових структурах.
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03.02.2024 10:57 Ответить
Сказав хуже не будет.
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03.02.2024 02:20 Ответить
Справжній дипломат - у повітрі перевзувся.
Сподіваюсь тільки що коли прийде Трамп вашої зелебанди вже не буде при владі.
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03.02.2024 02:33 Ответить
Кулєба, заткни вже пельку, не роби гірше. Вашим наступникам доведеться працювати з Трампом. Ви ще справу на нього відкрийте....
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03.02.2024 02:45 Ответить
Пінчук головний лобіст МАРОДЕРНІ й лобіст команди Трампа ще у перший передвиборчий термін Трампа . Не кажу вже про Єрмака з його ОПЗЖ та Ахмєтовим - у них був спільний з Трампом політтехнолог Манафорт . ТО МАРОДЕРНЯ разом з Путіним чекає на Трампа - тоді лиш кони намародерені офшори дістануть для себе .
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03.02.2024 04:05 Ответить
У США зацікавилися Пінчуком і його зв'язками з Трампом

10 квітень, 2018 рік
https://www.holosameryky.com/a/pinchuk-tramp/4340111.html
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03.02.2024 04:07 Ответить
січень 2017 р
Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня в американському виданні The Wall Street Journal, уже викликала широку хвилю критики попередніми днями. Зокрема, «запрошенням до капітуляції» назвав тези статті голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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03.02.2024 04:14 Ответить
ПІНЧУК - хазяїн обіду в ДАВОСІ вже цього року ,не спротивися забороні ЗЕмародерні брибрати участь там Залужному , Навіть он-лайн. зате серьжа лещата попросила захід виштовхувати біженців українців.
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03.02.2024 04:17 Ответить
Організація Сороса ВІДРОДЖЕННЯ засудила статтю Пінчука про здачу Донбасу Путіну, але спіпраювати й надалі з ним не відмовилася - БО ПІНЧУКЧ СПОНМОР СОРОСЯТ В УКРАЇНІ , й того ж Леща ...
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03.02.2024 04:21 Ответить
Хоть от Трампа правду будем знать,как про 200 млрд дол.только от одной Америки.
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03.02.2024 04:13 Ответить
When Trump arrives in all his might,
He'll stand so tall, he'll shine so bright!
He will deliver truth and light
And chase away decay and night.
Trump is a joy to the eyesight -
He is so handsome, so light!
His jokes are fresh and never trite,
His mind is sharp, his butt is tight.
Trump is a brave and noble knight,
And for the people he will fight!
He'll pull the country from this plight,
He'll bring us money, peace, delight!
Trump's got great wisdom and insight
He's never wrong, he's always right.
And those who hate him simply might
Go love themselves and fly a kite.
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03.02.2024 06:03 Ответить
лицар у сяючих обладунках 😬
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03.02.2024 07:36 Ответить
Wonderful.
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03.02.2024 10:42 Ответить
Не так х++ло чекає,як ваша зелена шобла
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03.02.2024 06:35 Ответить
Після дозволу на отримання 50 млд від ЄС, зєлєнь відразу стала борзою )
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03.02.2024 07:13 Ответить
Божевільним не відомо відчуття страху, не кажучи про причинно наслідковий звʼязок.
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03.02.2024 07:28 Ответить
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03.02.2024 07:29 Ответить
Да буден он перестукиваться с Трампом, пусть не переживает.
Будут делать друг другу модную стрижку из одной волосины.
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03.02.2024 07:40 Ответить
А шо цьому козлу з лопатою побоюватись-тільки смаленим запахне так і здрисне в ізраїль
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03.02.2024 07:43 Ответить
Конченое, все адекватные украинцы ждут прихода Трампа, только Трамп спасет Украину, еще может и от зелени освободит !
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03.02.2024 08:01 Ответить
Откуда вы знаете кто чего ждет? Зачем эти фантазийные заявы? Вы можете вести себя как единственный министр который имеет право говорить от имени Украины не сплетнями, которые вредят Украине, но фактами? Вы понимаете, что вам с Трампом придется, скорее всего, работать? Вы же дипломат, должны быть образцом корректности, а мы уже встречали не одно фривоььное и безответственное заявление в связи с Трампом из ваших уст. Кто вас министром поставил?
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03.02.2024 08:09 Ответить
мені одному здається, чи з початку січня зелені подонки дупу трампу вилизують?
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03.02.2024 08:48 Ответить
Вони завжди йому лізали. Справу проти Байдена не закрили !
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03.02.2024 09:43 Ответить
відполіровано!
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03.02.2024 09:44 Ответить
https://youtu.be/AKPag1GCN6I?si=yu8q0b1lrJ-ujp02...

Войны не будет, готовим шашлыки... генерал Буданов новый начальник путлера...
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03.02.2024 09:13 Ответить
Звільненням Залужного, зепідр, хоче зробити подарунок куйлу - до виборів преза у парашиї, клоуни здадуть всю Донецьку область.
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03.02.2024 09:14 Ответить
Все згідно з оманськими домовленностями.
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03.02.2024 09:42 Ответить
Донбасс Голобородько и Арахамия слили после 6 января... потому и обмен пленными прошел.. для особо одаренных пишу...Донбасс слили... Крым тоже ещё в феврале 2014 года когда Индюкович был президентом...
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03.02.2024 09:17 Ответить
Кулєбу можут взяти политичним коментатором в США.
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03.02.2024 09:41 Ответить
Кулеба буде директор колхоза у Лукашенко...😜😁
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03.02.2024 09:45 Ответить
Взагалі наплювати на американські вибори, Україна має стати незалежною від допомоги СЩА за цей рік.
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03.02.2024 09:46 Ответить
Як казав чЛэнин у 1917 году..без немецкого пролетариата Шарикова Мировая революция невозможна..Том.28.стр.95...😁Проффесар Преображенский отдавай свой Утюг и Калоши..., доктор Борменталь..готовьтесь..у вас отберёт товарищ Шариков даже Кирзовые Сапоги 😁😁😁🐒🐒🐒
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03.02.2024 09:59 Ответить
Провідний політик ********** кулеба розставив крапки над "і"... Немає чим більше зайнятися у МЗС?
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03.02.2024 10:25 Ответить
Так йому єрмак дав команду псувати стосунки з партнерами! Це ж повтор того, що витворяли арахамії перед вторгненням 2022 року.
Оман діє!
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03.02.2024 11:08 Ответить
На жаль на жаль.. єдиним джерелом був Леонід Кучма.. продав геть
Усе брату КГБ Єльцину та його посіпак банді...
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03.02.2024 10:30 Ответить
Шапіто...
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03.02.2024 11:53 Ответить
А,он ещё и разговаривает ?!!!
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03.02.2024 12:19 Ответить
 
 