Путин ждал первые выборы Трампа, теперь он ждет вторых. Украина не имеет особых опасений, - Кулеба

У Украины нет особых опасений относительно результатов президентских выборов в США в ноябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Le Figaro, опубликованном 2 февраля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Журналист французского издания отметил в разговоре, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ждет вероятное переизбрание Дональда Трампа. Он спросил Кулебу, как Украина готовится к такому сценарию.

Глава МИД ответил, что "Путин все еще ждет выборов" – "он ждал первые выборы Трампа, теперь он ждет вторых".

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Кулеба добавил, что несколько лет назад Путин также ожидал президентских выборов во Франции.

По словам украинского министра, Путин "все еще надеется, что ему удастся отодвинуть на второй план лидеров, которые с ним не согласны".

Что касается американских выборов, продолжил Кулеба, то "у нас [Украины] нет особых опасений, потому что самое плохое, что могло с нами случиться, уже произошло".

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Глава МИД Украины добавил, что каким бы ни был выбор американского народа, Украина "будет жить с этим".

Однако Кулеба напомнил, что хотя в отношениях Киева с Белым домом "были свои взлеты и падения" при президентстве Трампа, он был первым американским лидером, передавшим Украине ПТРК Javelin.

"Поэтому посмотрим, что произойдет, если его переизберут. Что бы ни случилось, на следующий день после выборов мы продолжим защищать нашу страну", – резюмировал глава МИД Украины.

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