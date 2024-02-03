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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 2 февраля поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 2 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага".

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03.02.2024 01:49 Ответить
Генштаб ! Який моральний дух буде у наших військових після відставки Залужного ? Ніхто не буде захищати Україну під керівництвом зееного тріпла Буданова.
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03.02.2024 03:43 Ответить
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03.02.2024 07:27 Ответить
 
 