Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 2 февраля поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 2 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага".
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