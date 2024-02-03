Силы обороны отразили атаки врага на 7 направлениях, за сутки - 77 боестолкновений, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 9 вражеских дронов.

По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись: Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Клещиевка, Белая Гора, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области; Херсон, Саблуковка, Качкаровка, Республиканец, Червоный Маяк, Змиевка, Шляховое, Берислав, Николаевка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортиця" на Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

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На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

Удары по врагу

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.