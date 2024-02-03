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Новости Война в Украине
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беспилотник (2114) Волгоград (43) НПЗ (74) пожар (5568)

Вспыхнул пожар на Волгоградском НПЗ: власти региона заявили об атаке БПЛА. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Волгоградской области.

"В оперативную дежурную ЦУКЗ поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. Во время прибытия первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в заявлении российского ведомства.

Впоследствии в МЧС заверили, что пожар якобы ликвидирован.

Смотрите: БПЛА атаковал НПЗ в российском Ярославле, - СМИ. ВИДЕО

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил в телеграмм-канале, что ПВО якобы отбили ночью атаку БПЛА на территорию области, в результате последствий падения сбитого БПЛА возник пожар на Волгоградском НПЗ.

"Открытое горение ликвидировано, жертв нет", - уверяет чиновник.

По данным местных СМИ, в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Атаки на российские НПЗ

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.
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Топ комментарии
+50
Сталінград в агнє. родіна в апаснасті.
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03.02.2024 08:01
+49
Яка чудова новина під ранкову каву! Якщо вірити кацапам, вони всі дрони знищують: які заводом, які кораблем, які танком....
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03.02.2024 07:59
+28
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03.02.2024 08:05
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Атаки на НПЗ набагато дієвіші за терор цивільного населення.
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03.02.2024 07:56 Ответить
Яка чудова новина під ранкову каву! Якщо вірити кацапам, вони всі дрони знищують: які заводом, які кораблем, які танком....
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03.02.2024 07:59 Ответить
Сталінград в агнє. родіна в апаснасті.
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03.02.2024 08:01 Ответить
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03.02.2024 08:23 Ответить
потрібно по сталінграду ще 9 травня 3.14здпнути!!!!
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03.02.2024 09:08 Ответить
Ще ж е й день космонавтики , бо космические войска и 22-е апреля ... По чем пистоны мариновать?
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03.02.2024 09:45 Ответить
12-го...
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03.02.2024 09:59 Ответить
22 апреля https://youtu.be/sdK0bnoTW5I
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03.02.2024 12:27 Ответить
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03.02.2024 11:38 Ответить
Новина приємна, звичайно, але... 300 квадратних метрів це площа квартири, 15 на 20. Яке обладнання знищено? Чи здатна нанесена шкода вивести завод з ладу? Це важливо...
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03.02.2024 08:04 Ответить
Пані Марто цікаво хто ховається під вашим нікнеймом - питання доречне бо не кожному спаде на думку рівнять таку площу квартирами (ось мені в голову три сотки землі прийшли - і колорадьські жуки на додачу ).
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03.02.2024 08:14 Ответить
Питання в тому, що бити потрібно по ректифікаційним колонам, а не по ємностям з бензином. Це буде на пів року, а не пів дня.
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03.02.2024 08:50 Ответить
Питання зовсім не про те.
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03.02.2024 08:55 Ответить
Чом не у Війську, з такими раціональними пропозиціями?
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03.02.2024 09:05 Ответить
Дімон, тебе не спитав. А ти з окопа шмалиш?
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03.02.2024 09:23 Ответить
Ні, не в окопі, але моя допомога Друзякам не в тому шо я вчу їх воювати.
Якшо маєш якісь ідеї щодо покращення, запрощуємо до війська.
Критикувати дії військових з дивану багато розуму не потрібно
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03.02.2024 09:35 Ответить
Так що, коли ті 300 метрів квадратних якраз обладнання, то я люто плюсую.
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03.02.2024 08:52 Ответить
Бухгалтер, щоправда з великим досвідом роботи у будівництві.
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03.02.2024 09:26 Ответить
Какая разница, маловато )))
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03.02.2024 11:10 Ответить
В Туапсе теж з цього починалося!
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03.02.2024 08:39 Ответить
300 квадратних метрів - це площа, яку займає 20-метровий резервуар з нафтою об'ємом 5000 кубічних мерів.
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03.02.2024 08:48 Ответить
Кожна людина має власну думку з приводу того, на якому Поверсі їй буде краще та комфортніше
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03.02.2024 10:53 Ответить
гарно живете якщо у вас квартири по 300 квм

а щодо площі то площа нафтогазової свердловини ще меньша, але гасити ви її будете півроку
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03.02.2024 11:33 Ответить
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03.02.2024 08:05 Ответить
Зебс! Завод в хламіщє!
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03.02.2024 08:26 Ответить
Патєрь нєт
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03.02.2024 10:50 Ответить
Це ті 300 м^2 ?
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03.02.2024 08:34 Ответить
Ну точно подтвердить не могу, но такое фото публикуют россСМИ.
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03.02.2024 08:51 Ответить
Хотілось би.
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03.02.2024 08:53 Ответить
Не потрапила в кадр...
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03.02.2024 08:41 Ответить
Волгоградская Народная Республика воюет с мацковской хунтой!
Берегите себя кацы
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03.02.2024 08:44 Ответить
Лапотные репоеды настолько тупые, что и покурить не могут в отведенных местах.
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03.02.2024 08:55 Ответить
Нех курить где попало ,надо курить где не попало
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03.02.2024 09:10 Ответить
так збила ж все кацапня, а що пожежа?
так то сідоров палив в неположеному місці - знищений за наказом грінпіса.
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03.02.2024 09:10 Ответить
Show must go on!
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03.02.2024 09:14 Ответить
Нападения Дронов на чЛенинградский Новотэк и Туапсе 💥💥.. было круто..из за этого Зеленский увольняет Залужного... но вам болванам это не понять ..
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03.02.2024 09:28 Ответить
Если бы стрельнул хоть раз по ЛуГандонам,уже давно бы уволили.
Не даёт договориться по середине.
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03.02.2024 09:43 Ответить
Wolga, Wolga, Mutter
Wolga, Wolga, russische Landschaft!
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03.02.2024 09:31 Ответить
Ну тоді вже:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga,

Wolga, Wolga, russisch Fluss!
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03.02.2024 10:05 Ответить
не можу втриматися моє німецьке коріння радіє
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03.02.2024 09:33 Ответить
Згищити усі НПЗ і ГПЗ щоб взагалі рашка не могла продавати нафту і газ.
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03.02.2024 09:48 Ответить
Видео пожара

https://twitter.com/i/status/1753687050362982880
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03.02.2024 09:54 Ответить
https://t.me/voynareal/82979

А це власне, сама атака бпла на нпз
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03.02.2024 10:19 Ответить
Ооо, та це ж Лукоїл
Файно !
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03.02.2024 10:52 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло! Радуйся і слався, наша земле красна!
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03.02.2024 10:53 Ответить
Зона ударів українських БПЛА по території рашистської пітьми:

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03.02.2024 12:00 Ответить
 
 