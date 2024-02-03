Вспыхнул пожар на Волгоградском НПЗ: власти региона заявили об атаке БПЛА. ВИДЕО
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В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Волгоградской области.
"В оперативную дежурную ЦУКЗ поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. Во время прибытия первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в заявлении российского ведомства.
Впоследствии в МЧС заверили, что пожар якобы ликвидирован.
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил в телеграмм-канале, что ПВО якобы отбили ночью атаку БПЛА на территорию области, в результате последствий падения сбитого БПЛА возник пожар на Волгоградском НПЗ.
"Открытое горение ликвидировано, жертв нет", - уверяет чиновник.
По данным местных СМИ, в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Атаки на российские НПЗ
29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.
25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.
21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.
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Якшо маєш якісь ідеї щодо покращення, запрощуємо до війська.
Критикувати дії військових з дивану багато розуму не потрібно
а щодо площі то площа нафтогазової свердловини ще меньша, але гасити ви її будете півроку
Берегите себя кацы
так то сідоров палив в неположеному місці - знищений за наказом грінпіса.
Не даёт договориться по середине.
Wolga, Wolga, russische Landschaft!
Wolga, Wolga, Mutter Wolga,
Wolga, Wolga, russisch Fluss!
https://twitter.com/i/status/1753687050362982880
А це власне, сама атака бпла на нпз
Файно !