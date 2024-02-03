Вспыхнул пожар на Волгоградском НПЗ: власти региона заявили об атаке БПЛА. ВИДЕО

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МЧС Волгоградской области.

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"В оперативную дежурную ЦУКЗ поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. Во время прибытия первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м.. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в заявлении российского ведомства.

Впоследствии в МЧС заверили, что пожар якобы ликвидирован.

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Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заявил в телеграмм-канале, что ПВО якобы отбили ночью атаку БПЛА на территорию области, в результате последствий падения сбитого БПЛА возник пожар на Волгоградском НПЗ.

"Открытое горение ликвидировано, жертв нет", - уверяет чиновник.

По данным местных СМИ, в Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Атаки на российские НПЗ

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.