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Сутки на Харьковщине: под огнем 15 населенных пунктов, враг бил из артиллерии и наносил авиаудары

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, авиаудары оккупанты нанесли по Охримовке, Бударке, Черному, Ольхуватке, Ивановке, Кисловце, Табаевке.

В 15:35 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Ольховатка Купянского района. Одно попадание зафиксировали на территории агропредприятия, повреждено складское здание и забор, другие попадания - на открытых территориях. Без пострадавших.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: атака БпЛА на Изюмский район, обстрелы Волчанска, удары КАБами по Ольховатке. ФОТО
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