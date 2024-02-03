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Графики аварийных отключений вводятся в Кривом Роге после ночной атаки "Шахедами", - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Из-за вражеских ударов по Криворожью энергетики вынуждены применить графики аварийных отключений в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию криворожцев! Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин. остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Кривом Роге "шахеды" повредили подстанцию, - "Укрэнерго"

Вилкул также напоминает, что в Кривом Роге создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое.

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине

На Юге - без попаданий
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Посмотрим какой ответ будет по пыня-малая родина - узнаем по чем фунт самолюбия лиха.
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03.02.2024 09:18 Ответить
Помнится не давно был видосик с рассказом про то что врагу не удастся сломать нашу энергосистему, защита энергообъектов повышается... Накаркал.
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03.02.2024 09:22 Ответить
Вы про бедосика?
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03.02.2024 09:38 Ответить
Бєдосік заявляв ми атвєтім асємєтрічно.
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03.02.2024 09:52 Ответить
Дык, ета не просто что-то... Это просто ни на одно ухо не натянуть.
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03.02.2024 11:37 Ответить
А у нас, здається, один буратінка збирає лайки за свої супероптимістичні відосики. Тільки у нього та його офісі завжди всьо харашо.
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03.02.2024 09:56 Ответить
НЕ ІСНУЄ Криворізької міської військової адміністрації !! ВІЛКУЛ САМОЗВАНЕЦЬ у шапці!
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03.02.2024 09:47 Ответить
вся моновласть с 2019 г самовлюблённые самозванцы
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03.02.2024 10:09 Ответить
як це не існує?
пруфи, пліз...
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03.02.2024 10:52 Ответить
 
 