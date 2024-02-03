Графики аварийных отключений вводятся в Кривом Роге после ночной атаки "Шахедами", - Вилкул

Из-за вражеских ударов по Криворожью энергетики вынуждены применить графики аварийных отключений в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Вниманию криворожцев! Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин. остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - говорится в сообщении.

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Вилкул также напоминает, что в Кривом Роге создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое.

Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля

Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине

На Юге - без попаданий.