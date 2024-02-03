Графики аварийных отключений вводятся в Кривом Роге после ночной атаки "Шахедами", - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за вражеских ударов по Криворожью энергетики вынуждены применить графики аварийных отключений в Кривом Роге Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Вниманию криворожцев! Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Через 10 мин. остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - говорится в сообщении.
Вилкул также напоминает, что в Кривом Роге создано 213 "Пунктов несокрушимости" - там есть электричество, тепло и все необходимое.
Что известно об атаке "Шахедов" в ночь на 3 февраля
Как информировали Воздушные силы, уничтожены 9 из 14 вражеских "Шахедов". В результате атаки дронов есть попадание на Днепропетровщине
На Юге - без попаданий.
Пожалуйста, подождите...
самолюбиялиха.
пруфи, пліз...