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Россияне за сутки выпустили по Херсонщине 218 снарядов, 7 человек получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,білозерка

За минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов Херсонской области, выпустив 218 снарядов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

Об этом сообщил голова Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по Херсону враг направил 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе; попали в детский сад в Бериславском районе, нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

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