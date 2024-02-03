19 населенных пунктов Запорожья подверглись обстрелам оккупантов: били из авиации, РСЗО, артиллерии и атаковали 40 беспилотниками

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 131 удар по 19 городам и селам Запорожской области. Без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие РФ ударили авиационным снарядом по Орехову, обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Зализничное, а также атаковали 40 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новодаровку, Левадное, Чаривное, Червоное, Полтавку и Пятихатки.

88 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализничного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Плавней, Лобкового, Степового, Каменского и других прифронтовых населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Как говорится, поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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