Сегодня главы МИД стран Евросоюза обсудят военную помощь для Украины, - Боррель

Сегодня в Брюсселе состоится неформальный Совет министров ЕС по иностранным делам. В повестке дня - обсуждение ситуации в Украине и вопросы имплементации обязательств по усилению военной помощи для Украины.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом встречи заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из тем встречи сегодня - это военная поддержка для Украины, которую министры продолжают обсуждать. Европейский совет поручил нам обсудить это и прийти к согласию. Подобное соглашение было достигнуто в гражданском измерении, (с предоставлением) - 50 миллиардов евро, - и это очень хорошие новости. Но мы все еще должны решить, как выполнить (планы) относительно нашей военной помощи, как на двустороннем уровне, так и через Европейский фонд мира", - сказал Жозеп Боррель.

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