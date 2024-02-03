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Новости Война в Украине
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Сегодня главы МИД стран Евросоюза обсудят военную помощь для Украины, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Сегодня в Брюсселе состоится неформальный Совет министров ЕС по иностранным делам. В повестке дня - обсуждение ситуации в Украине и вопросы имплементации обязательств по усилению военной помощи для Украины.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом встречи заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из тем встречи сегодня - это военная поддержка для Украины, которую министры продолжают обсуждать. Европейский совет поручил нам обсудить это и прийти к согласию. Подобное соглашение было достигнуто в гражданском измерении, (с предоставлением) - 50 миллиардов евро, - и это очень хорошие новости. Но мы все еще должны решить, как выполнить (планы) относительно нашей военной помощи, как на двустороннем уровне, так и через Европейский фонд мира", - сказал Жозеп Боррель.

Читайте: Евросоюз до марта предоставит Украине половину из обещанного миллиона боеприпасов, - Боррель
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Мадьяр можно и не приглашать,меньше вони будет.
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03.02.2024 10:56 Ответить
Серу мамi, нах...
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03.02.2024 11:03 Ответить
буба з орбаном...
одна дудка - два рота
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03.02.2024 11:06 Ответить
не здивуюся якшо відмінять допомогу...
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03.02.2024 11:09 Ответить
Кулібін там один, чи із дЄрмаком ???
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03.02.2024 11:47 Ответить
 
 