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Новости Происшествия
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Сумская область (1871) транспорт (1738)

На Сумщине запрещено движение гражданского транспорта на некоторых участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы, - ОВА. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

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В целях защиты гражданского населения в Сумской области запретили движение транспортных средств на ряде участков дорог в пределах 5-километровой зоны от государственной границы.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Північ" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

  • Рыжевка – Будки;
  • Будки – Искрисковщина;
  • Бессалевка – Искрисковщина;
  • Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
  • Павловка – Екатериновка – Ободья;
  • Ободья – Степовое – Первое Мая;
  • Степовое – Первое мая – Константиновка;
  • Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;
  • Беловоды – Водологи – Новониколаевка;
  • Мирополье – Миропольское;
  • Миропольское – Проходы – Турья;
  • Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;

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  • Турья – Степок;
  • Угроиды – Степок;
  • Михайловское – Степок;
  • Покровское – Степок;
  • Покровка – Михайловка;
  • Покровка – Поповка – Высокое;
  • Покровка – Краснополье;
  • Обильное – Майское – Мезеновка;
  • Порозок – Поповка;
  • Александровка – Пономаренки.

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"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года", - добавили в ОВА.
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Арта готова на "отвєтку"? Тоді комплекс .... Ніхто нікуди не їде!
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03.02.2024 11:43 Ответить
"...з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів" Джерело: https://censor.net/ua/n3471405

Бо ворожі ДРГ роз'їздились, як у себе вдома?
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03.02.2024 12:11 Ответить
 
 