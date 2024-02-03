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Новости Война в Украине
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армия РФ (15459) Буданов (338) Евлаш Илья (38)

Наступление оккупантов не будет продолжаться вечно, им не хватает сил и средств для продвижения, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Наступление врага на фронте не может продолжаться вечно. Пока оккупантам не хватает ни сил, ни средств, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может продолжаться вечно", - заявил он.

Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

"В настоящее время то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - добаил Евлаш.

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Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом насмехаться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая сохраняется еще на далеком востоке России", - отметил спикер.
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Топ комментарии
+22
Звісно, що нічого не може тривати вічно, в тому числі і цей нікчемний телемарафон!
Телемарафон, цим все сказано про якість матеріалів, що там подаються!
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03.02.2024 11:57
+16
Блін! Всього кацапам бракує,але вони лізуть і місцями продавлюють! Ще Залужного не зняли а вже бравада почалася!
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03.02.2024 12:00
+15
зепідрське шапіто аби виправдати власну неспроможність збудувати надійні укріплення для наших воїнів, знову розказують "про два-три тижні війни". І їхня так звана "технічна перевага" - це ніщо інше, як найкращі в світі люди, які ціною неймовірних зусиль, власних життів, утримують той шалений наступ підрів.
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03.02.2024 12:02
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Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш. Джерело: https://censor.net/ua/n3471407

З кабінету ці смішні слова легко вимовляти.
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03.02.2024 11:51 Ответить
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03.02.2024 13:44 Ответить
Шо ім не вистачає то це клепки в голові
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03.02.2024 11:52 Ответить
Звісно, що нічого не може тривати вічно, в тому числі і цей нікчемний телемарафон!
Телемарафон, цим все сказано про якість матеріалів, що там подаються!
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03.02.2024 11:57 Ответить
Телемарафет.
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03.02.2024 15:26 Ответить
Блін! Всього кацапам бракує,але вони лізуть і місцями продавлюють! Ще Залужного не зняли а вже бравада почалася!
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03.02.2024 12:00 Ответить
Це схоже на саботаж. Продавлюють через відсутність капітальних укріплень, відсутністю ротацій відправкою військових на передову в один кінець, відсутністю *********** на передовій, тощо.
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03.02.2024 13:35 Ответить
Ну для того їм Зеленський і допомогає, щоби дух перевести
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03.02.2024 12:02 Ответить
Ти якраз за Зе, і ти один такий схоже в паралельній реальності живеш. В зелену конспірологію віриш. Дивись щоб потім через твого зеленого святошу тебе не знайшли десь у ізюмському лісі
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03.02.2024 12:39 Ответить
зепідрське шапіто аби виправдати власну неспроможність збудувати надійні укріплення для наших воїнів, знову розказують "про два-три тижні війни". І їхня так звана "технічна перевага" - це ніщо інше, як найкращі в світі люди, які ціною неймовірних зусиль, власних життів, утримують той шалений наступ підрів.
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03.02.2024 12:02 Ответить
Тільки не кажіть, що коли він закінчиться, то почнеться наш. Це вже не смішно.
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03.02.2024 12:11 Ответить
То Керченський міст знищувати не потрібно, бо через Маріуполь будується залізнична дорога?
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03.02.2024 13:38 Ответить
Поговоріть с рускімі - вони всі божевільні і бзепринципні - у них моб потенціал 40 млн. Втрати менші чим 5 млн їм взагалі шо комар слону
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03.02.2024 12:11 Ответить
Да,да у кацов всё плохо.
Они со страху даже окопы копают,укрепления строят и много оружия делают-значит ссыкуны.
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03.02.2024 12:13 Ответить
У цього єоалаша і Буданова уявлення радше позитиано- мрійливе, аніж реалістичне.
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03.02.2024 12:14 Ответить
Де беруть цих киздаболів?...аааааа...це для тєлємарафону...тоді зрозуміло..
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03.02.2024 12:24 Ответить
"використовуючи нашу технічну перевагу", про що це?
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03.02.2024 12:37 Ответить
В кацапів союзники сильніші, снаряди мільйонами, далекобійні дрони тисячами, ракети сотнями.
І без страху ескалації.
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03.02.2024 12:39 Ответить
І тут Остапа понесло! Правильно ,Остап - суто українське ім'я!😃
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03.02.2024 13:20 Ответить
Ключеве в написаному "ефірі телемарафону", далі можна не читати, там правди ніхто не скаже, одне брехня і пропаганда
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03.02.2024 13:09 Ответить
 
 