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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 3 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 11.48 актуальная карта тревог была такова:
По данным Воздушных сил, был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Моздок (Северная Осетия).
По состоянию на 12.16 объявлен обой тревоги.
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показать весь комментарий03.02.2024 13:02 Ответить Мне нравится 0
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