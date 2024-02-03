Глава МИД Литвы Ландсбергис: Без нашей помощи война не будет развиваться хорошо для украинцев, что может означать определенные победы для Путина
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Европейский Союз не может допустить победы Путина, поэтому его усилия по военной помощи Украины должны быть серьезными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich) заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Мы продолжим разговор, который начали во время прошедшего Совета вокруг наиболее важных проблем. Безусловно, первой является Украина. Как всегда, мы должны решить, каким будет наш путь вперед. Прошлая встреча предоставила определенный оптимизм по поводу действительно реального вопроса, каким является Европейский фонд мира, некоторые (страны) с этим согласились. Но мы должны посмотреть, как быть действительно серьезными по этому поводу. Ситуация в Украине тяжелая, они, очевидно, нуждаются в нашей помощи. Без нашей помощи война не будет развиваться хорошо для украинцев, и это может означать определенные победы Путина, чего мы не можем допустить", - подчеркнул министр иностранных дел Литвы.
Он отметил, что министры должны обсудить в целом позицию Европы по поводу усилий, которые украинцы прилагают для защиты своей страны. Это включает в себя финансовый пакет для военной поддержки Украины, а также дальнейшие санкции против России.
"В настоящее время некоторые считают, что Европа не делает все, что она должна сделать", - отметил Ландсбергис.
По его словам, страны-члены ведут разговоры вокруг этих вопросов уже в течение полугода, и все еще не смогли достичь политического согласия. Несколько недель назад, во время формальной встречи европейских министров иностранных дел, был шанс прийти к согласию. Поэтому, если будет найдено определенное решение, это уже будет шагом вперед.
"Первоначальным предложением было выделить (для военной помощи Украине. - Ред.) 20 миллиардов (евро), но оно было снято со стола переговоров уже долгое время назад. Надо смотреть, как к нему вернуться. Когда мы говорим о посланиях нашей оборонной промышленности и о понимании, как мы видим наши расходы на оборону, тогда этот пакет в 20 миллиардов, который будет распределен на четыре года по 5 миллиардов в год, он посылает послания для промышленности. Если мы будем планировать только на год, это не пошлет верного послания для промышленности. Так что мы должны согласиться вокруг большего пакета. Но я не уверен, что мои коллеги думают таким же образом", - сказал министр иностранных дел Литвы.
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Так, рашистський "россельхознадзор" звернувся до міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п'яти еквадорських компаній із 5 лютого ц.р. через виявлення небезпечного карантинного шкідника - багатоїдної мухи-горбатки.
В звязку із цим рф-ія зупинить імпорт від компаній: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de l'oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.
Рішення ухвалено після погроз рашистського "мид" та рішення Еквадору передати США техніку радянського виробництва.
31 січня 2024 року президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що країна передасть США стару військову техніку в обмін на нову вартість $200 млн, незважаючи на заперечення москви.
Нобоа назвав позицію пітьми "не зовсім адекватною", зазначивши, що в Еквадорі зараз відбуваються масштабні заворушення. Він також зазначив, що США формально отримають не військову техніку, а «металобрухт», який можна передавати в рамках міжнародних угод. У країні є гелікоптери МИ-171Е та ПЗРК «Игла».