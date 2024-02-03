Дуда выразил сомнение по поводу деоккупации Крыма. Посол Зварич отреагировал: "Крым - это Украина: так есть и так будет". ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение возвращение Крыма Украиной, после чего посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что деоккупация полуострова – это "общая со свободным миром задача и обязанность"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Європейскую правду.

Так, в польских СМИ начали распространять заявление Анджея Дуды в интервью Kanal Zero.

О Крыме идет речь на 27-й минуте интервью.

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России, и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", - отметил Дуда.

На вопрос о Крыме Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", - заявил он.

По словам Дуды, Крым – "особое место, в том числе по историческим причинам". "Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, оно долгое время было в руках России", – сказал Дуда.

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В свою очередь, посол Украины Василий Зварич 3 февраля в своем твиттере заявил, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".

"Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и действуем вместе", – подчеркнул Зварич.

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