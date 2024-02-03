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Оккупанты хотят пробить нашу линию обороны в направлении Часова Яра, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Ситуация на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении остается напряженной.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в полосе группировки "Хортица" остается стабильно напряженной. Враг продолжает опрокидывать свои резервы на линию столкновения. В частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей остается пробитие нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр", - сказал Евлаш.

По его словам, на Бахмутском направлении враг обстрелял позиции ВСУ 415 раз. Удалось ликвидировать 100 оккупантов, а также 48 единиц вооружения и городской техники противника.

На Лимано-Купянском направлении враг ведет активные наступательные действия. Происходят боевые столкновения. Так, за прошедшие сутки 11 раз украинским защитникам пришлось отбивать атаки противника, 5 раз враг применял авиацию. Кроме того, 574 раза оккупанты нанесли обстрелы по позициям Сил обороны. Евлаш сообщил, что удалось ликвидировать 111 оккупантов, а также уничтожить 11 образцов вооружения военной техники врага.

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"Также пять укрытий взлетели на воздух вместе с оккупантами", - добавил он.
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Топ комментарии
+7
а шо сирський?
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03.02.2024 13:58
+6
хочете знати причину звільнення Залужного?
популярність і довіра народу...
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03.02.2024 14:27
+5
Прокис
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03.02.2024 14:04
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*****! Ми і без тебе це знаємо.....
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03.02.2024 13:53 Ответить
а шо сирський?
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03.02.2024 13:58 Ответить
Прокис
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03.02.2024 14:04 Ответить
де *** наступ з проривом?
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03.02.2024 14:00 Ответить
В Чикаго на дивані, прорив скоро буде.
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03.02.2024 14:18 Ответить
не за баром!
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03.02.2024 14:23 Ответить
Повертайся в Україну, одразу на фронт і тоді буде наступ з проривом. Без такого "патріота" як ти трохи не справляються.
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03.02.2024 14:40 Ответить
та ви вже спецназівці-блондіни високі справилися і без мене...
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03.02.2024 14:43 Ответить
"блондини високі"? Це що за мура? Щось з нових кремлівських методичок?
І ти визначись - або ми "справились", або "де *** наступ з проривом".
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03.02.2024 14:45 Ответить
є2 є4 - а далі як кубіки випадуть.
саме за це і кажу - тобік не втикає як і ніколи не втикав
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03.02.2024 14:50 Ответить
Спочатку штурмові загони рашистський військ спрямували свій вектор удару на Часів Яр через Богданівку. Але там низина, що легко прострілюється з висот навкруги, які потрібно штурмувати. Та ще й зав'язнули там - сходу не вдалось захопити.
Тож, тепер напрямок атак змінено - ворог намагається пробитись в Іванівське, щоби перенести свої позиції в підвальні приміщення з чистого поля, які постійно знаходяться під прицілом дронів.
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03.02.2024 14:01 Ответить
А там шо є лінія оборони?
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03.02.2024 14:02 Ответить
кляті попередники - зелена індульгенція!
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03.02.2024 14:03 Ответить
Это будет жопа, тогда со Славянском и Краматорском можно будет попрощаться в трехмесячной перспективе
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03.02.2024 14:08 Ответить
ну коли голосуєш жопою то на вихлопі такі вона..
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03.02.2024 14:18 Ответить
іноді байден
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03.02.2024 14:19 Ответить
хочете знати причину звільнення Залужного?
популярність і довіра народу...
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03.02.2024 14:27 Ответить
Залужного уволили? Когда?
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03.02.2024 18:31 Ответить
- Окупанти хотіли прорвати нашу лінію оборони.
- Звідки знаєш?
- Бо, якби не хотіли, то б не прорвали...
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03.02.2024 14:44 Ответить
Ви не плануєте прокинутись на всеукраїнській Бучі, в той час як оманський нарік вже буде пізраільській віллі ?
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03.02.2024 14:48 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.02.2024 15:03 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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03.02.2024 15:09 Ответить
Якщо рашисти візьмуть Часів Яр - Костянтинівка, Краматорськ та Слов'янськ стануть наступними!
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03.02.2024 15:49 Ответить
Під час оборони Фортеці Бахмут, сподіваюся, держава Україна зробила Часів Яр ще неприступнішою фортецею?

Цілий рік часу був -- немало.
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03.02.2024 16:23 Ответить
Нажаль, доки півень у дупу не клюне - наші можновладці нічого не робитимуть.
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03.02.2024 18:33 Ответить
Долбодятлы здесь волали "зачем держаться за Бахмут!", вот за этим - за Бахмутом Часов Яр. Не удержат Часов Яр, дальше Краматорск, Дружковка, Славянск.
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03.02.2024 18:29 Ответить
 
 