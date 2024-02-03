Оккупанты хотят пробить нашу линию обороны в направлении Часова Яра, - ВСУ

Ситуация на Бахмутском и Лимано-Купянском направлении остается напряженной.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в полосе группировки "Хортица" остается стабильно напряженной. Враг продолжает опрокидывать свои резервы на линию столкновения. В частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей остается пробитие нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр", - сказал Евлаш.

По его словам, на Бахмутском направлении враг обстрелял позиции ВСУ 415 раз. Удалось ликвидировать 100 оккупантов, а также 48 единиц вооружения и городской техники противника.

На Лимано-Купянском направлении враг ведет активные наступательные действия. Происходят боевые столкновения. Так, за прошедшие сутки 11 раз украинским защитникам пришлось отбивать атаки противника, 5 раз враг применял авиацию. Кроме того, 574 раза оккупанты нанесли обстрелы по позициям Сил обороны. Евлаш сообщил, что удалось ликвидировать 111 оккупантов, а также уничтожить 11 образцов вооружения военной техники врага.

Также смотрите: Пограничники точными сбрасываниями боеприпасов с дрона уничтожили УАЗ, блиндаж и БМП россиян. ВИДЕО

"Также пять укрытий взлетели на воздух вместе с оккупантами", - добавил он.