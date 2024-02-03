Поставщица яиц по 17 грн Глиняна сможет вернуть хорватские отели через год, - местные СМИ

Один из самых больших поставщиков продовольствия для Минобороны Татьяна Глиняна продала свои три гостиницы в Хорватии за 24 миллиона евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные издания.

В то же время, как говорится в публикации, покупателем стал местный бизнесмен Диан Яхефендич (Dijan Jahjefendic).

По данным СМИ, Яхефендич должен выплатить Глиняной деньги в течение года, иначе отели снова вернутся в собственность украинки.

В январе СМИ сообщили, что с осени 2023 года она стала бенефициаром еще трех хорватских компаний: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o

Указанные юрлица владеют несколькими гостиницами:

Отель Mirari располагает 18 комнатами, рестораном и бассейном на крыше.

Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Что известно о поставщике продуктов для Минобороны Татьяне Глиняной

12 января Глиняна продала свои отели и в тот же день потеряла сумку с документами.

Больше всего Глиняна стала известной после скандала в СМИ, что ее компания прописала в каталоге цену на яйца по 17 грн. После статьи Юрия Николова МО пересмотрело цены в некоторых каталогах и снизило цену на яйца до 9 грн.

На прошлой неделе Общественный антикоррупционный совет Минобороны получил ответ Департамента ресурсного обеспечения, в котором сообщается, что 158 воинских частей в период с 1.01.2023 по 19.02.2023 получали по договору от 23.12.2022 № 286/2/2020 яйца по 17 грн за шт.

В то же время оплата производилась уже после внесения изменений в дополнительное соглашение, когда цены были снижены до 9 грн. То есть внутренним аудитом оплата яиц по 17 грн не обнаружена.

В то же время, аудитом, осуществленным ранее территориальным управлением Счетной палаты по заключенному договору, сначала цены на яйцо куриное первого сорта за 1 шт. составляли 17,0 грн, то есть были выше в 2,8 раза.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что поставщик 17-гривневых яиц Глиняна продала хорватские отели и... потеряла сумку с деньгами. Также наше издание писало о том, как поставщик Минобороны Глиняна зарабатывала не только на яйцах, но и на воде.

Скандальные закупки Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.