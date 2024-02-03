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Новости За рубежом
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Минобороны (8273) Хорватия (237) закупки (560)

Поставщица яиц по 17 грн Глиняна сможет вернуть хорватские отели через год, - местные СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Один из самых больших поставщиков продовольствия для Минобороны Татьяна Глиняна продала свои три гостиницы в Хорватии за 24 миллиона евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные издания.

В то же время, как говорится в публикации, покупателем стал местный бизнесмен Диан Яхефендич (Dijan Jahjefendic).

По данным СМИ, Яхефендич должен выплатить Глиняной деньги в течение года, иначе отели снова вернутся в собственность украинки.

Стаття про Тетяну Глиняну у хорватських ЗМІ

В январе СМИ сообщили, что с осени 2023 года она стала бенефициаром еще трех хорватских компаний: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o

Указанные юрлица владеют несколькими гостиницами:

Отель Mirari располагает 18 комнатами, рестораном и бассейном на крыше.

Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Что известно о поставщике продуктов для Минобороны Татьяне Глиняной

12 января Глиняна продала свои отели и в тот же день потеряла сумку с документами.

Больше всего Глиняна стала известной после скандала в СМИ, что ее компания прописала в каталоге цену на яйца по 17 грн. После статьи Юрия Николова МО пересмотрело цены в некоторых каталогах и снизило цену на яйца до 9 грн.

На прошлой неделе Общественный антикоррупционный совет Минобороны получил ответ Департамента ресурсного обеспечения, в котором сообщается, что 158 воинских частей в период с 1.01.2023 по 19.02.2023 получали по договору от 23.12.2022 № 286/2/2020 яйца по 17 грн за шт.

В то же время оплата производилась уже после внесения изменений в дополнительное соглашение, когда цены были снижены до 9 грн. То есть внутренним аудитом оплата яиц по 17 грн не обнаружена.

В то же время, аудитом, осуществленным ранее территориальным управлением Счетной палаты по заключенному договору, сначала цены на яйцо куриное первого сорта за 1 шт. составляли 17,0 грн, то есть были выше в 2,8 раза.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что поставщик 17-гривневых яиц Глиняна продала хорватские отели и... потеряла сумку с деньгами. Также наше издание писало о том, как поставщик Минобороны Глиняна зарабатывала не только на яйцах, но и на воде.

Скандальные закупки Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.
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Топ комментарии
+35
Как там Резников поживает? Почему он неприкасаемый? Может поэтому? Не для себя старался яйценосный.

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03.02.2024 14:37
+22
В мае 2024г будет 9мес, как И.В Коломойский лежит на сохранении в киевском СИЗО. Кого же в этот раз нам родит бородатая бабушка?
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03.02.2024 14:41
+21
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03.02.2024 14:41
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Как там Резников поживает? Почему он неприкасаемый? Может поэтому? Не для себя старался яйценосный.

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03.02.2024 14:37 Ответить
Еще бы и Баканова сюда.
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03.02.2024 14:39 Ответить
У друга Баканова свои "яйца". Там ст.111 УК Украины.
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03.02.2024 14:41 Ответить
У ціх свиней у всій 111 як основна, інші паротягом підуть.
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03.02.2024 15:03 Ответить
Третий 3,14дор тут зайвий. так як він продавав Україну оптом, а до яєць по 17 гр. за 1 штуку відношення не має.
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03.02.2024 15:02 Ответить
Вони обоє сиділи на золотих яйцях , а їхні особисті рахунки в офшорах
збвльшуаалися 🙁
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03.02.2024 14:40 Ответить
Красавчики. Життя вдалось!
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03.02.2024 14:42 Ответить
Так, вдалось, за рахуноу життів сотен тисячь.
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03.02.2024 15:04 Ответить
Він зараз з задоволенням яйця по 17 грн почухує...
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03.02.2024 14:49 Ответить
ви настільки наївні, що думаєте що це Резніков кришував ці схеми? Що ОП дозволив у нього під носом виводити мільярди? Резніков - це зіц председатель Шульц.
Був Загороднюк, потім Таран, потім Резніков, потім Умеров і впевнений, що це не ще останній міністр оборони зеленського. Бо вахтерів міняють, а гроші йдуть в ОП кому треба.
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03.02.2024 14:54 Ответить
В чём Зеля оказался хуже Яныка, когда инстинкт самосохранения уничтожен инстинктом самолюбования -ПОЯРКОВ
https://www.youtube.com/watch?v=671Z5tFs1Q4
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03.02.2024 15:00 Ответить
Льоха Яйцекрад та Дерьмак більш як 30 років дружать. Дерьмак його та Шарапова тому і поставив, щоб бабло не упливало на сторону.
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03.02.2024 16:28 Ответить
Патамушта ЗЕленая марамушта.
********, це торгівля на крові захістників вашого препіздента чі ще ні?
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03.02.2024 15:00 Ответить
Вперше чую , що яйця закуповувались кілограмами , а не поштучно
від пана Резнікова , який десь пропав
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03.02.2024 14:39 Ответить
Нічого він не пропав. На відкриття пам'ятника на могилі Кравчука поклони бив та хрестився і яйця не мішають...
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03.02.2024 14:50 Ответить
Можна й в кілограмах. В маркетах продаються в каністрах. Мають назву меланж. Це для омлетів та для використання в кулінарії.
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03.02.2024 14:50 Ответить
Колишній міністр оборони Олексій Резніков поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Як передає Укрінформ, про це інформує Національна асоціація адвокатів. Як зазначається, право на заняття адвокатською діяльністю Резнікову поновлено з 16 січня на підставі його заяви.
19 янв. 2024 г.
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03.02.2024 15:24 Ответить
А його марно очікували у його ж ТЦК, щоб вчасно пішов, нарешті, ЗАХИЩАТИ Україну, а не розкрадати її за командою «невідомої групи осіб»…. призначених їх ПреЗЕдентом в ОПУ!!!
Зеленський, геть забув про нього… Перед його очима, стоїть його ж ВИРОК… 59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Свято наближається невблаганно!
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03.02.2024 16:20 Ответить
В мае 2024г будет 9мес, как И.В Коломойский лежит на сохранении в киевском СИЗО. Кого же в этот раз нам родит бородатая бабушка?
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03.02.2024 14:41 Ответить
Чудово сказано про беню 👍🏼👍🏼👍🏼
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03.02.2024 14:43 Ответить
Дякую.
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03.02.2024 15:25 Ответить
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03.02.2024 14:41 Ответить
Лупатий , рідкісна мразота і крадій 😕
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03.02.2024 14:45 Ответить
Ворог вже підняв голову.Чого чекаємо?
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?

№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія


Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович


Дата оприлюднення: 03 січня 2024

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

Перелік осіб які підписали електронну петицію*
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477
голосів з 25000
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03.02.2024 14:45 Ответить
Фигассе как на яйках подняться можно.
Но и 9грн перебор. В магазинах меньше 6грн, и это розница, а опт то по идее должен быть ещё дешевле
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03.02.2024 14:45 Ответить
На замовленнях міноборони. Ця мразота на контрактах міноборони сидить років 20 - і за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка, і за Зеленського...
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03.02.2024 14:48 Ответить
ви ще забуваєте той факт, що кожне 4-те яйце було не придатне для вживання...
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03.02.2024 16:30 Ответить
зазвичай якщо партія чи частина її - неякісна, покупець має право повернути її і вимагати повернення грошей. а купити деінде.
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03.02.2024 20:42 Ответить
в теорії, а на практиці ви підете проти держморд у котрих все буде Резніков із дЄрмаком?
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03.02.2024 20:54 Ответить
мати право і реалізувати його - дві великі разниці. коли моя дружина займалася роздрібною торгівлею, то їй оптовики йшли на зустріч замінюючи явно зіпсутий товар іншим. Бо - цінили клієнта, який може перебігти до оптовика поряд. Бо - вона по-суті допомагала їм перевіряти своїх постачальників і виявляти не добросовісних.
У обговорюваному випадку міноборони звичайно ж прикриє у спорі не військову частину, а постачальника. тобто і себе.
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03.02.2024 22:40 Ответить
ну якщо депутати ЄС бачать "прикид" тих хто у них просить гроші і при цьому відчувають себе бомжами, то .... "думай.те"
або стадо ідіотів в піжамах в Вашингтоні, один з них - ледве в двері пролазить і каже - "дай.те", то ...... дуже дивно шо підтримують донині.
бо я би точно постарався сказати - "нах-ноф"(КОМУ ми бабло будемо давати?)
і що, всі в ОП-і завербовані?
Або дебіли? як пояснити це?
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03.02.2024 14:47 Ответить
О!
А нерухомість чогось аж ніяк не глиняна!
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03.02.2024 14:47 Ответить
Тошнит от этих г@ндонов...
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03.02.2024 14:49 Ответить
Продала готелі , сумку з грошима "вкрали ". Не було ніякого продажу - фіктивна угода. Щоб не конфіскували раптом що
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03.02.2024 14:55 Ответить
убить нах.. эту суку бешеную
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03.02.2024 14:57 Ответить
Шоб тобі, ненажерлева тяня, повилазило аж до с'омого суглоба трового роду смердючего. Кровю повилазило, вам гниди.
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03.02.2024 14:58 Ответить
Через рік всі забудуть.
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03.02.2024 15:07 Ответить
Як себе почуває зелені? Всі вже біля ТЦК
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03.02.2024 15:13 Ответить
Подзюрили людям в очі , і можна знову за своє.
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03.02.2024 15:25 Ответить
А ваші кохані паслідовнікі з радістю вхопилися за такі вигідні схеми.
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03.02.2024 15:53 Ответить
Если протоптана дорожка, зачем же топтать новую. Тем более, что у вашіх коханих попередників было все прекрасно налажено. Схемы у них работали как швейцарские часики.
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03.02.2024 15:58 Ответить
нафуй кугут щойно вилуплений
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03.02.2024 16:51 Ответить
нацгвардія - царина авкова а через нього яценюка (бо аваков в уряді по квоті сені).
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03.02.2024 20:45 Ответить
Оманські інвестори, на млрд нахарчувалися безкарно, з бюджетних коштів міністерств, за такими привладними КВНщиками!!
А вони, тільки гадять в Україні з 2019 року, Разумков з Баканов та Рябошапкою, можуть підтвердити для ГенПрокурора, СБУ ДБР…., але останні, ніц не реагують, навроді, як злочинна БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ !!
Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!
Слава Україні!!
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03.02.2024 16:11 Ответить
І жодного коментара по статті. Як же зацепив високомотивований лупатий патріот з літачком на хустинці
Тільки мені цікаво: вона їх продала чи на рік на бомжа місцевого переоформила?
А там все заспокоїться, піна осяде і законна власниця знову отримає своє майно. Бо звідки в бомжа 20 млн?
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03.02.2024 16:21 Ответить
ЦІКАВИЙ ТРЮК ВИГАДАЛИ АДВОКАТИ
Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки. Джерело: https://censor.net/ua/n3471426
ХОЧА ГПУ мае відкрити карну справу незалежно від цього
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03.02.2024 17:06 Ответить
відкриють....продоять...- вона поділиться.... - що далі...
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03.02.2024 20:04 Ответить
Постачальниця яєць по 17 грн Глиняна зможе повернути хорватські готелі через рік, - місцеві ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3471426

ВІДМІНІСТЬ ВІД ІЗРАЇЛЮ ТА ЩО ЦИХ ГРАБІЖНИКІВ АРМІЇ МАССАД ВЖЕ Б ЛІКВІДУВАВ В ЛЮБІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ.
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03.02.2024 18:17 Ответить
Скільки бачу "роботу" Зе влади на яку їх нанйняв кремль в далеких 2016 - 2019 роках тим більше дивуюсь нашому безтурботному народу України який як останній дебіл вірить що буває час без війни в цілковитій гармонії з сусідами і цього часу треба тільки дочекатись.
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03.02.2024 18:20 Ответить
корупційний колос стоїть не на глиняних ногах!
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03.02.2024 19:34 Ответить
А між військовими і цією наволоччю, якої вже як гнид на дворнязі, немає прірви? Немає вимоги жорстких санкцій до цих ворюг в щакоеі про мобілізацію??
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03.02.2024 21:32 Ответить
Так ведь война же, хлопцы! Да все война списывает, в этом м ужас и удача войны. Да пристрелить!!! С охотничьего. А так к осени продадут и страну всю! Та хоть одного ворюгу по народному грохнуть! Это всегда было и работало и во все века !
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03.02.2024 22:46 Ответить
Як гарно, понакрадали і живуть процвітаючи , всіх повипускали, оце влада так влада в Україні., А товариш Зеленський з Залужним бореться .
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04.02.2024 16:08 Ответить
 
 