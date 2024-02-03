Поставщица яиц по 17 грн Глиняна сможет вернуть хорватские отели через год, - местные СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Один из самых больших поставщиков продовольствия для Минобороны Татьяна Глиняна продала свои три гостиницы в Хорватии за 24 миллиона евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные издания.
В то же время, как говорится в публикации, покупателем стал местный бизнесмен Диан Яхефендич (Dijan Jahjefendic).
По данным СМИ, Яхефендич должен выплатить Глиняной деньги в течение года, иначе отели снова вернутся в собственность украинки.
В январе СМИ сообщили, что с осени 2023 года она стала бенефициаром еще трех хорватских компаний: ZEN ADRIA d.o.o., PIGMENT d.o.o., MIMOZA d.o.o
Указанные юрлица владеют несколькими гостиницами:
Отель Mirari располагает 18 комнатами, рестораном и бассейном на крыше.
Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.
Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.
Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.
Что известно о поставщике продуктов для Минобороны Татьяне Глиняной
12 января Глиняна продала свои отели и в тот же день потеряла сумку с документами.
Больше всего Глиняна стала известной после скандала в СМИ, что ее компания прописала в каталоге цену на яйца по 17 грн. После статьи Юрия Николова МО пересмотрело цены в некоторых каталогах и снизило цену на яйца до 9 грн.
На прошлой неделе Общественный антикоррупционный совет Минобороны получил ответ Департамента ресурсного обеспечения, в котором сообщается, что 158 воинских частей в период с 1.01.2023 по 19.02.2023 получали по договору от 23.12.2022 № 286/2/2020 яйца по 17 грн за шт.
В то же время оплата производилась уже после внесения изменений в дополнительное соглашение, когда цены были снижены до 9 грн. То есть внутренним аудитом оплата яиц по 17 грн не обнаружена.
В то же время, аудитом, осуществленным ранее территориальным управлением Счетной палаты по заключенному договору, сначала цены на яйцо куриное первого сорта за 1 шт. составляли 17,0 грн, то есть были выше в 2,8 раза.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что поставщик 17-гривневых яиц Глиняна продала хорватские отели и... потеряла сумку с деньгами. Также наше издание писало о том, как поставщик Минобороны Глиняна зарабатывала не только на яйцах, но и на воде.
Скандальные закупки Минобороны
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.
Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставка материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.
Пожалуйста, подождите...
збвльшуаалися 🙁
Був Загороднюк, потім Таран, потім Резніков, потім Умеров і впевнений, що це не ще останній міністр оборони зеленського. Бо вахтерів міняють, а гроші йдуть в ОП кому треба.
https://www.youtube.com/watch?v=671Z5tFs1Q4
********, це торгівля на крові захістників вашого препіздента чі ще ні?
від пана Резнікова , який десь пропав
19 янв. 2024 г.
Зеленський, геть забув про нього… Перед його очима, стоїть його ж ВИРОК… 59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!!
Свято наближається невблаганно!
Де петиція про звільнення Єрмака і про заборону звільнення Залужного?
№22/214586-еп
Про звільнення головнокомандувача Залужного Валерія
Автор (ініціатор): Іщенко Віктор Борисович
Дата оприлюднення: 03 січня 2024
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
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Но и 9грн перебор. В магазинах меньше 6грн, и это розница, а опт то по идее должен быть ещё дешевле
У обговорюваному випадку міноборони звичайно ж прикриє у спорі не військову частину, а постачальника. тобто і себе.
або стадо ідіотів в піжамах в Вашингтоні, один з них - ледве в двері пролазить і каже - "дай.те", то ...... дуже дивно шо підтримують донині.
бо я би точно постарався сказати - "нах-ноф"(КОМУ ми бабло будемо давати?)
і що, всі в ОП-і завербовані?
Або дебіли? як пояснити це?
А нерухомість чогось аж ніяк не глиняна!
А вони, тільки гадять в Україні з 2019 року, Разумков з Баканов та Рябошапкою, можуть підтвердити для ГенПрокурора, СБУ ДБР…., але останні, ніц не реагують, навроді, як злочинна БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ !!
Добре, що Західні Партнери, знають про таке, набагато більше!!
Слава Україні!!
Тільки мені цікаво: вона їх продала чи на рік на бомжа місцевого переоформила?
А там все заспокоїться, піна осяде і законна власниця знову отримає своє майно. Бо звідки в бомжа 20 млн?
Яхєфендіч має виплатити Глиняній гроші протягом року, інакше готелі знову повернуться у власність українки. Джерело: https://censor.net/ua/n3471426
ХОЧА ГПУ мае відкрити карну справу незалежно від цього
ВІДМІНІСТЬ ВІД ІЗРАЇЛЮ ТА ЩО ЦИХ ГРАБІЖНИКІВ АРМІЇ МАССАД ВЖЕ Б ЛІКВІДУВАВ В ЛЮБІЙ КРАЇНІ ЄВРОПИ.