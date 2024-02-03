Новая партия военной помощи от Эстонии, в которую входят Javelin, поступила в Украину
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Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли противотанковые ракеты Javelin.
Об этом сообщили в Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
В Украину уже поступили ракеты Javelin, закуплены в декабре. Кроме того, в пакет входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.
"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе свидетельствуют, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит победный конец", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Точное количество, время прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.
Также в Минобороны Эстонии добавили, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро, или примерно 1,4% ВВП.
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Как сообщает телеканал CBC, на балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи ракет CRV7 1980-х годов производства, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов.
С призывом передать Украине эти ракеты выступил лидер оппозиции Пьер Пуальевр, отметив, что лучше отдать их Киеву, чем тратить средства на их утилизацию.
«Вместо того чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, оружие должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета», - сказал он.
хотя у Канады есть десятки тысяч таких ракет и их двигателей, не все они оснащены боеголовками.
Сообщается, что до 8000 ракет все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть немедленно переданы Украине.
«В бригади вони будуть передаватись так, як ми передаємо вантажівки. Щоб ми не допустити жодного ризику воїнів під час евакуації», - зазначає Петро Порошенко.
«Ми також розглядаємо бронетехніку. Але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Кільком структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50. Вони зібрали гроші, ми подвоюємо - так, як вже є дуже позитивний досвід співпраці зі «Справою громад», - говорить пʼятий Президент.
«Наша робота в Британії продовжується. Зараз їдемо на переговори по закупівлі комплектуючих під FPV дрони», - оголосив Петро Порошенко свої подальші плани.
Раніше Порошенко у Манчестері також повідомив про закупівлю нової партії з 54 вантажівок DAF Leyland. У бригади ЗСУ вже передали більше двох сотень таких машин.
І гнівно кричить на генерала Залужного 🤷🏻♂️
за постійну допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️