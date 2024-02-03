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Таврия (122) уничтожение (3962) Тарнавский (191)

Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составляют 382 человека и 30 единиц военной техники, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дії,зсу,бойові

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

"Общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов.

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03.02.2024 16:15 Ответить
Да рашистам пофік на втрати.Якщо проаналізувати їх "Закон про масові захороненя",вони готові утилізувати на війні близько 40 мільйонів кацаполоїдів.
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03.02.2024 16:56 Ответить
вони для нас цей закон писали і для українців мали бути сібірські мільйонні моногорода
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03.02.2024 17:07 Ответить
 
 