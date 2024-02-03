Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составляют 382 человека и 30 единиц военной техники, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.
"Общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.
Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов.
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⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий03.02.2024 16:15 Ответить Мне нравится 4
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Apa6ecka
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Олег Дереш
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