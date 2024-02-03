МИД после слов Дуды о Крыме: "Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах"

Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

Об этом заявил министр иностранных дел РП Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", - подчеркнул Сикорский в контексте заявления президента Польши Анджея Дуды, ранее подвергшего сомнению вероятность деоккупации Крыма.

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В свою очередь глава комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль в эфире RMF.FM заявил, что заявления о "российском Крыме" являются чушью, которую распространяет российская пропаганда, и Крым "был российским столько же, сколько Белосток".

"Рассказы о российском Крыме – чепуха... Крым является неотъемлемой частью Украины, которая имеет региональную автономию, о чем мало кто знает, закрепленную в украинской Конституции. Он автономный в составе Украины, имеет отдельный парламент и отдельное правительство. В свою очередь, исторически это место жительства крымских татар", - подчеркнул Коваль.

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Он упомянул о недавнем разговоре с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и отметил, что есть предложение Украины расширить крымскую автономию.

Заявление президента Дуды о Крыме

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда в интервью 2 февраля заявил, что "не знает", сможет ли Украина вернуть Крым. При этом он назвал Крымский полуостров "особым по историческим причинам", поскольку "большую часть времени он был под контролем России".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Крым есть и останется украинским, а деоккупация полуострова является задачей Украины и всего свободного мира, и выразил убеждение, что это будет сделано.