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Новости За рубежом
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Крым (26022) Сикорский (218) МИД Польши (310)

МИД после слов Дуды о Крыме: "Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Міністр закордонних справ РП Радослав Сікорський

Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

Об этом заявил министр иностранных дел РП Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", -  подчеркнул Сикорский в контексте заявления президента Польши Анджея Дуды, ранее подвергшего сомнению вероятность деоккупации Крыма.

Также читайте: Дуда выразил сомнение по поводу деоккупации Крыма. Посол Зварич отреагировал: "Крым - это Украина: так есть и так будет". ВИДЕО

В свою очередь глава комиссии по иностранным делам Сейма Павел Коваль в эфире RMF.FM заявил, что заявления о "российском Крыме" являются чушью, которую распространяет российская пропаганда, и Крым "был российским столько же, сколько Белосток".

"Рассказы о российском Крыме – чепуха... Крым является неотъемлемой частью Украины, которая имеет региональную автономию, о чем мало кто знает, закрепленную в украинской Конституции. Он автономный в составе Украины, имеет отдельный парламент и отдельное правительство. В свою очередь, исторически это место жительства крымских татар", - подчеркнул Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда выразил сомнение по поводу деоккупации Крыма. Посол Зварич отреагировал: "Крым - это Украина: так есть и так будет". ВИДЕО

Он упомянул о недавнем разговоре с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и отметил, что есть предложение Украины расширить крымскую автономию.

Заявление президента Дуды о Крыме

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда в интервью 2 февраля заявил, что "не знает", сможет ли Украина вернуть Крым. При этом он назвал Крымский полуостров "особым по историческим причинам", поскольку "большую часть времени он был под контролем России".

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Крым есть и останется украинским, а деоккупация полуострова является задачей Украины и всего свободного мира, и выразил убеждение, что это будет сделано.
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Топ комментарии
+9
Ви краще звертали увагу на орбана і тих хто допомагає рашистам обходити санкції і як нам для початку зупинити рашиський наступ.
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03.02.2024 16:32
+7
Скажіть Дуді що Крим вважався кацапським лише 128 років , за всю його історію .. А перед тим 700 років був татарським .
Так що - русня йде на крейсером музьква .
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03.02.2024 16:48
+4
Дуда,не дуди,а молися на Україну!
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03.02.2024 16:31
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Дуда,не дуди,а молися на Україну!
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03.02.2024 16:31 Ответить
Ви краще звертали увагу на орбана і тих хто допомагає рашистам обходити санкції і як нам для початку зупинити рашиський наступ.
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03.02.2024 16:32 Ответить
Швидко поляки до тями прийшли.
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03.02.2024 16:37 Ответить
Для чого такі закидони -- мабуть шось з"ів
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03.02.2024 16:40 Ответить
Скажіть Дуді що Крим вважався кацапським лише 128 років , за всю його історію .. А перед тим 700 років був татарським .
Так що - русня йде на крейсером музьква .
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03.02.2024 16:48 Ответить
Розкажи це ЧФ русляндії .
До речі - куди він зник з Севастополя ,, тепер дньом с огньом його не знайдеш .?
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03.02.2024 16:53 Ответить
За такие слова его нужно привлечь к ответственности и исключить из европейского общества и организаций. Как можно вообще с ним о чем то говорить если сегодня он плюет на международно признанные украинские границы а завтра вытрет жопу любым другим правовым документом
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03.02.2024 16:57 Ответить
Я так розумію, українофобія вже стала національною рисою нинішньої польщі. Будь-який політик прагне насрати в сторону України аби подобатися місцевим маргіналам, а потім робити вигляд через спростування, що "єто другоє".
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03.02.2024 17:02 Ответить
Ото вам і увесь Дуда! Вовк у овечій шкурі стосовно України!
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03.02.2024 17:18 Ответить
Мабуть Дуда у свій час став жертвою кровавих кацапських грошей.
Схоже що блокування державного кордону України відбувалося не без прихованого сприяння центральної польської влади.
Ця війна дуже добре відкриває всі кремлівсько-рашистські консерви у Європі і по всьому світу, вони працюють не покладаючи рук.
За змістом заява Дуди - це виправдання рашистської агресії проти України, що є злочином в Україні.
Тут примітним є те, що аналогічне виправдання фашизму є кримінальним злочином у Європі.
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03.02.2024 17:18 Ответить
Важко зрозуміти , як президент Польщі пан Дуда міг зморозити таку
маячню про Крим ?
Своєю чергою голова комісії у закордонних справах Сейму Павел Коваль в ефірі RMF.FM заявив,
що заяви про "російський Крим" є нісенітницею, яку поширює російська пропаганда, і Крим "був російським стільки ж, скільки Білосток".😕
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03.02.2024 17:32 Ответить
Дуда і його висловлювання, -" Між Україною і Польщею вже ніколи не буде кордонів" , пізніше під час блокади "В Польщі свої інтереси ", зараз на рослабоні " Крим історично російський ".Це президент держави?
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03.02.2024 17:33 Ответить
Дуда офиційно проголосив те,що європейськи еліти говорять за кулісами між собою. Їм так легше перед своєю совістю здати Україну.

Зараз він вибачається і таке інше - але слово пролунало.

Це як у американському суді, коли йде перехрестний допит свідка і адвокат закидає;

- а це правда, що вас у коледжі ловили за біганням голяка по вулиці?!

прокурор зривається:

- протестую Ваша честь! це не відноситься до справи!

адвокат, не чекаючи реакції судді:

- знімаю питання, Ваша честь!

але питання вже пролунало і присяжні переглядаються.
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03.02.2024 17:55 Ответить
Краще на дуді хай грає, а не коментує свої думки про Крим.
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03.02.2024 18:10 Ответить
Єх, Дуда! Якась гнила ваша політична сила...
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03.02.2024 21:18 Ответить
 
 