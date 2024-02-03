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В РФ сформировали новый штурмовой спецотряд "Шторм гладиатор" из завербованных заключенных, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,зеки,в’язні

По имеющейся в ЦНС информации, в РФ из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", составляющей Росгвардии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские заключенные, которые едут воевать против Украины, больше не получают помилования от Путина, - росСМИ
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Топ комментарии
+9
Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
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03.02.2024 16:51
+9
Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
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03.02.2024 17:04
+9
Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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03.02.2024 17:06
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Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
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03.02.2024 16:51 Ответить
"Перетворимо" --- от саме ти перетворяти будеш в перших рядах, тут навіть сумнівів не має
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03.02.2024 16:58 Ответить
А Латвія прислала "Джавеліни".Співпадіння-не думаю!
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03.02.2024 17:02 Ответить
Думаєш це на запрос від Міші? Щоб з джавеліном в руках він міг їх усіх на передку перетворити?
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03.02.2024 17:03 Ответить
зебіл та за проссо
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03.02.2024 17:10 Ответить
Ти раніше був адекватною людиною. Щось трапилось?
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03.02.2024 17:52 Ответить
жартую,не бери близько до серця )
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03.02.2024 18:23 Ответить
Ця зеківскька т.н. еліта смілива з беззбройними, а проти армії звичайні сцикуни, зате їх рідним замість білої Лади будуть видавати чорний "Воронок"
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03.02.2024 17:04 Ответить
шторм-педиатор
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03.02.2024 17:32 Ответить
Артилерії і дронам якось все одно хто і що і звідки
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03.02.2024 17:50 Ответить
Zedefender
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03.02.2024 16:58 Ответить
Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
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03.02.2024 17:04 Ответить
Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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03.02.2024 17:06 Ответить
Сумно, що цій зековській навалі будуть протидіяти наші сини, брати, батьки. Будуть втрати серед найкращіх!
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03.02.2024 16:55 Ответить
Все эти гладиаторы обычные смертные. На чужой территории никаких преимуществ у них нет - Украинская земля способствует украинцам, а не выродкам мокшанским. Убивать, убивать и еще раз убивать с лютой яростью и всеми подручными средствами.
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03.02.2024 16:57 Ответить
Мусорской бат.
(Гладиа́тор - боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.)
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03.02.2024 16:58 Ответить
Насправді ця тактика вербувати зеків виявилася досить непоганою. По перше зеки це люди котрі готові до різної авантюри, вони готові на будь які завдання. У нас до речі уже багато розмов точиться між військовими що і у нас варто би було призивати зеків на війну.
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03.02.2024 17:01 Ответить
Пока всё что русосвиньи делают очень " непоганэ".От укреплений до мобилизации.Всё отлично работает.
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03.02.2024 17:07 Ответить
Тримаємо в стратегічному резерві верховного головнокомандувача , маю на увазі зк , чи як?
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03.02.2024 17:29 Ответить
Такое себе московское "Торнадо".
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03.02.2024 17:01 Ответить
Якось дивно назвали)красниє дьявалята,пацанчікі,шальниє тімуравци....так би підходило))
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03.02.2024 17:02 Ответить
А украинские зэки не прикосаемые.
У них есть дела поважнее чем с коллегами с Русосвинюшника воевать?
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03.02.2024 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AAPTYn-1gAM
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03.02.2024 17:09 Ответить
батальйон "игра в кальмара".
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03.02.2024 17:05 Ответить
Накрити б цих ********* хором -- шоб не роспоросювались
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03.02.2024 17:07 Ответить
За інформацією ЗМІ, Міністерство національної оборони Канади визнало, що розглядає ці ракети як частину можливого майбутнього пакету військових поставок. У той же час, один із представників Міністерства оборони вказав на те, що хоча у Канади є десятки тисяч таких ракет і їх двигунів, не всі вони оснащені боєголовками.

Читайте також: Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - зазначив представник міністра оборони Деніел Мінден.

Він додав, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".

Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.

Довідка. Ракета CRV7 розроблена під час холодної війни. Вона вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.

Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.
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03.02.2024 17:53 Ответить
Це для ВДК ЧФ?
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03.02.2024 17:08 Ответить
...із завербованих блазнів...
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03.02.2024 17:09 Ответить
"спартак" завжди від Динамо Київ ..здюлєй огребав
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03.02.2024 17:11 Ответить
Ху*ло вже себе Цезарем мнить.
Отримають ці ''гладіатори'' в Україні люлєй і стануть ''спартаками''.
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03.02.2024 17:13 Ответить
Цей ,, шторм гладіаторів " із мухосранська ,
стане скоро смердючим фаршем на украінській землі 100% 😠
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03.02.2024 17:22 Ответить
Чергові кацапські понти які закінчуються як завжди... аудієнцією у кобzoна.🤪
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03.02.2024 17:24 Ответить
У російський в'язниці тільки вертухаї мають "високу фізичну підготовку"
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03.02.2024 17:45 Ответить
а в тюрьме щас ужин , макароны
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03.02.2024 17:46 Ответить
наступний "Шторм римлянин", потім "Шторм москвич"
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03.02.2024 18:00 Ответить
"Гладиаторы", блииин! Покажите ближе этот биомусор. 🤪
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03.02.2024 18:04 Ответить
Nu nazvanite kak hatite , gavno rozami nizapahnet.......🤣
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03.02.2024 18:04 Ответить
Гладіатори
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03.02.2024 18:46 Ответить
Для наших славних ЗСУ не мае значення, як називаїться кацапська орда, гладіатором, осонізатором, чи просто гівноїдами, їхня доля буде одна - стати добривом для наших чорноземів, кормом для диких звірів чи вернутись в сміттевому пакеті пад радния бярезкі.
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03.02.2024 18:50 Ответить
Хай назвуть їх "Дупа-факел" - це буде точно по фен-шую.
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03.02.2024 19:09 Ответить
Гладиаторы в шоке😳
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03.02.2024 19:13 Ответить
Уж не участвовали ли эти "хладиаторы" в петушиных боях на зонах?
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03.02.2024 19:23 Ответить
з назви все зрозуміло - раби длі втіхи імпєратора повинні швидко здохнути
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03.02.2024 20:00 Ответить
ідея не Путіньська - у "Вагнера" перейняли - та ще з гіршими умовами для завербованих
Хоча все розумно :
1- нащо зеків роками охороняти , кормити та одягати - якщо можна швиденько на м"ясо пускати ?
2- призови якогось мирного бурята чи мордвина - треба ще думати - що воно таке ... А тут згідно статей УК - формуй відповідні батальйони - не помилишся
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03.02.2024 22:07 Ответить
Шторм ?😂
Буря в стаканє 🤣
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03.02.2024 22:49 Ответить
Что толку от пафосных названий, все равно все пакеты у них будут одинаковыми - черными (это, если повезет, что соберут останки)!
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03.02.2024 22:52 Ответить
Хаймерси напряглись - мабуть щось унюхали ...
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04.02.2024 01:53 Ответить
 
 