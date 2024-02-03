В РФ сформировали новый штурмовой спецотряд "Шторм гладиатор" из завербованных заключенных, - Центр нацсопротивления
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По имеющейся в ЦНС информации, в РФ из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".
"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", составляющей Росгвардии", - говорится в сообщении.
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(Гладиа́тор - боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публике на специальных аренах за право быть освобожденным от рабства.)
У них есть дела поважнее чем с коллегами с Русосвинюшника воевать?
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"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яке пожертвування буде відповідати її військовим потребам, і вивчаємо операційну ефективність обладнання", - зазначив представник міністра оборони Деніел Мінден.
Він додав, що проводяться випробування, щоб переконатися в тому, що ракети "ефективні в експлуатації і безпечні для транспортування в Україну".
Повідомляється, що до 8000 ракет все ще мають боєголовки в хорошому стані і можуть бути негайно передані в дар Україні, а решта можуть бути використані на запчастини.
Довідка. Ракета CRV7 розроблена під час холодної війни. Вона вважалася однією з найпотужніших ударних ракет класу "повітря-земля" свого часу і перебувала на озброєнні союзників під час війни в Афганістані.
Ракети можуть запускатися як з бойових літаків, так і з бойових вертольотів. Вони оснащуються різними видами боєголовок, одна з яких, вагою 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані або сильно укріплені цілі.
Отримають ці ''гладіатори'' в Україні люлєй і стануть ''спартаками''.
стане скоро смердючим фаршем на украінській землі 100% 😠
Хоча все розумно :
1- нащо зеків роками охороняти , кормити та одягати - якщо можна швиденько на м"ясо пускати ?
2- призови якогось мирного бурята чи мордвина - треба ще думати - що воно таке ... А тут згідно статей УК - формуй відповідні батальйони - не помилишся
Буря в стаканє 🤣