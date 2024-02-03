Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.
"Штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ увеличены более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", - заявили в министерстве экономики Тайваня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Правительство также намерено усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет, прежде всего, о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
Минэкономики Тайваня также включило российскую компанию iMachine Technology в санкционный список. На сегодняшний день в этот перечень внесено почти 1900 субъектов.
Импорт в Россию из Тайваня
Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное в Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности, в производстве оружия.
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https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
Кто-то говорил что как раз Тайваню, ю.Корее и Японии стоит создать фонд ...... ну, без мата - ну очень крутой по знищуванні кацапів. то есть ДРОНЫ - давай, - ибо Китай на ВАС потом..... ПОТОМ нападет если МЫ прииграем.
че неясно, вроде понятно..... должно бы быть.
кстати, Ленин чет говорил, и я с Лениным тут точно согласен
Та тут у наших друзів орки роблять, що хочуть - і плювали вони на таке виконання санкцій:
https://charter97.org/ru/news/2024/2/3/582111/
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
Коли Intel розширить виробництво у Європі (у нас у Маґдебурзі, наприклад), та й інші фірми почнуть тут виробництво (і в себе вдома у США теж збільшать!) -- як, на Вашу думку, будуть США захищати Тайвань, якщо коммі_китай попре туди всією своєю військовою машиною?
на Тайване мотивированная армия и американское оружие
повторюсь
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
Поэтому нападать на Тайвань, и обсираться на весь мир после разгрома своих войск в хлам западным оружием кетайцы не будут
Тайванцы и без амерских авианосцев справятся
ну а Алиэкспресс наше все форэва