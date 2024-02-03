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Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тайвань

Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.

"Штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ увеличены более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", - заявили в министерстве экономики Тайваня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Правительство также намерено усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет, прежде всего, о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Также читайте: Россия импортировала высокотехнологичное оборудование из Тайваня, - WP

Минэкономики Тайваня также включило российскую компанию iMachine Technology в санкционный список. На сегодняшний день в этот перечень внесено почти 1900 субъектов.

Импорт в Россию из Тайваня

Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное в Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности, в производстве оружия.
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Топ комментарии
+4
Заходимо в розділ About і дивимося фото:

https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
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03.02.2024 17:14
+3
Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
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03.02.2024 18:36
+2
Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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03.02.2024 18:34
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Заходимо в розділ About і дивимося фото:

https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
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03.02.2024 17:14 Ответить
Не спешите ****.
Кто-то говорил что как раз Тайваню, ю.Корее и Японии стоит создать фонд ...... ну, без мата - ну очень крутой по знищуванні кацапів. то есть ДРОНЫ - давай, - ибо Китай на ВАС потом..... ПОТОМ нападет если МЫ прииграем.
че неясно, вроде понятно..... должно бы быть.
кстати, Ленин чет говорил, и я с Лениным тут точно согласен
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03.02.2024 17:16 Ответить
так, коли вже за руку спіймали з чіпами для ракет пуйла блд.
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03.02.2024 17:52 Ответить
"Сірий експорт"... Тайвань, Китай.....
Та тут у наших друзів орки роблять, що хочуть - і плювали вони на таке виконання санкцій:
https://charter97.org/ru/news/2024/2/3/582111/
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03.02.2024 17:59 Ответить
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
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03.02.2024 18:21 Ответить
Ну так ну так - всі в китайську імперію входили добровільно ( це шось нагадує - триструнне і з берести ).
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03.02.2024 21:10 Ответить
Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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03.02.2024 18:34 Ответить
Цікаво.

Коли Intel розширить виробництво у Європі (у нас у Маґдебурзі, наприклад), та й інші фірми почнуть тут виробництво (і в себе вдома у США теж збільшать!) -- як, на Вашу думку, будуть США захищати Тайвань, якщо коммі_китай попре туди всією своєю військовою машиною?
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03.02.2024 21:01 Ответить
я не фукуяма, і не займаюсь дурною футурологією, тому не даю таких прогнозів. Це скоріше питання до глоби або будванги.
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03.02.2024 21:11 Ответить
х*иною
на Тайване мотивированная армия и американское оружие
повторюсь
Если Китай начнет десантную операцию на Тайвань, он сразу получит такой *****, которой в жизни не видовал. И не той *****, что с волосами. И это произойдет до того, как подплывут американские авианосцы
Китайцы никого не победили ни в одной войне никогда
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03.02.2024 23:52 Ответить
Прелесть ситуации в том, что кетайцы все об этом прекрасно знают
Поэтому нападать на Тайвань, и обсираться на весь мир после разгрома своих войск в хлам западным оружием кетайцы не будут
Тайванцы и без амерских авианосцев справятся
ну а Алиэкспресс наше все форэва
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04.02.2024 00:04 Ответить
Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
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03.02.2024 18:36 Ответить
що таке штраф в 33 шмати зєлені при багатомільонних контрактах- кацапня їх сама і заплатить....
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03.02.2024 20:15 Ответить
 
 