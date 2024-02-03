Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить: "Российский империализм должен быть разгромлен"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда после своего скандального заявления об особой ситуации вокруг Крыма заявил, что российская оккупация украинских территорий является преступлением.
"Мои действия и позиция по поводу жестокой агрессии России против Украины были и являются четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом", – заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Дуда подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, являются преступлением.
"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!", - подчеркнул президент Польши.
Заявление президента Дуды о Крыме
В пятницу Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.
Он добавил, что Крымский полуостров "особый и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".
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Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
Чем Янукович круче любого Голобородьки?😁😁😁🙈
А у них в Польше мама,папа и не разрушенный дом появились?
Тем кого я баню...😜