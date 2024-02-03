Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить: "Российский империализм должен быть разгромлен"

Президент Польши Анджей Дуда после своего скандального заявления об особой ситуации вокруг Крыма заявил, что российская оккупация украинских территорий является преступлением.

"Мои действия и позиция по поводу жестокой агрессии России против Украины были и являются четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом", – заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дуда подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, являются преступлением.

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"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!", - подчеркнул президент Польши.

Заявление президента Дуды о Крыме

В пятницу Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.

Он добавил, что Крымский полуостров "особый и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".