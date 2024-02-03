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Новости За рубежом
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Крым (26022) Дуда (643)

Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить: "Российский империализм должен быть разгромлен"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда после своего скандального заявления об особой ситуации вокруг Крыма заявил, что российская оккупация украинских территорий является преступлением.

"Мои действия и позиция по поводу жестокой агрессии России против Украины были и являются четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом", – заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дуда подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, являются преступлением.

Также читайте: Дуда выразил сомнение по поводу деоккупации Крыма. Посол Зварич отреагировал: "Крым - это Украина: так есть и так будет". ВИДЕО

"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!", - подчеркнул президент Польши.

Заявление президента Дуды о Крыме

В пятницу Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.

Он добавил, что Крымский полуостров "особый и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".
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Топ комментарии
+6
Шо це иого так штормить ?
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03.02.2024 17:35
+3
Правильно говорит:"Надо воевать,а не видосики делать и барыжничеством заниматься".
Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
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03.02.2024 17:46
+3
Мабуть, після томатного соку чувака штормить.
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03.02.2024 17:48
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Шо це иого так штормить ?
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03.02.2024 17:35 Ответить
Схоже, совість нечиста.
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03.02.2024 19:04 Ответить
Флюгер или Фигаро там Фигаро тут короче как говаривал дедушка Ленин " политическая куртизанка"...пардон за тавтологию и Эзопов язык...
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03.02.2024 19:15 Ответить
Правильно говорит:"Надо воевать,а не видосики делать и барыжничеством заниматься".
Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
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03.02.2024 17:46 Ответить
Мабуть, після томатного соку чувака штормить.
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03.02.2024 17:48 Ответить
https://youtu.be/671Z5tFs1Q4?si=K3qCzB4T3RjLS1uf...

Чем Янукович круче любого Голобородьки?😁😁😁🙈
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03.02.2024 17:56 Ответить
Анджей Дуда отправит всех Украинцев домой... Сергей Лещенко зовёт домой даже детей из Мариуполя..у которых остались только руины и мама .. отец погиб...
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03.02.2024 18:00 Ответить
Они себя великолепно будут в Киеве чувствовать.
А у них в Польше мама,папа и не разрушенный дом появились?
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03.02.2024 18:06 Ответить
В комментариях дебилов не нуждаюсь..чувак..не парься..купи себе утюг...
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03.02.2024 18:12 Ответить
Та нормальний він хлопака...Ляпнув трохи не те...Потім реверснув відразу...Буває.
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03.02.2024 18:09 Ответить
Беженцев из Украины вернут...тем которым платили пособие чтобы выжить.. Британия Германия Голландия Ирландия и т.д., выживут только те,кто не брал бабло у Европы... Испания Италия и Греция, частично Хорватия и Чехия.. где я был год назад ...
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03.02.2024 18:10 Ответить
Вчера всем вернувшимся в Мариуполь детям повесили красный галстук и звезду октябрёнок... теперь они стали краснопузые Шариковы рабZeи..с праздником рабZeянцы...
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03.02.2024 18:28 Ответить
А хіба від слів щось зміниться...сказати ковбаса ,то що вона смачніше стане ?
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03.02.2024 18:29 Ответить
Дуді стало незручно,тай думає скажу...порадую словами українців... tak tak.,wygracie tę walkę
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03.02.2024 18:41 Ответить
Та да .ещё недавно Дуда целовал Голобородьку...😁 Сегодня Дональд Туск правит балом...👌
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03.02.2024 18:40 Ответить
Те, проти чого борешся, тільки сильніше зміцнюється
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03.02.2024 18:41 Ответить
https://youtu.be/EMtBeVGIUTo?si=asayc-xGoVEm1lE0..

Тем кого я баню...😜
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03.02.2024 18:43 Ответить
А скільки століть Польща входила до складу російської імперії? Скільки, Дуда? Так може пора і її повернути до складу росії?
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03.02.2024 19:35 Ответить
А таки зуд у вас. Він президент своєї держави. Має незалежно від нас це мовити. Контроль питання: чи існують сьогодні лапувки(хабарі) в на теренах польських?
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03.02.2024 20:28 Ответить
Схоже, дуда молока з сільодкою поїв. Бо щось його сьогодні пре нєпадєцкі
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03.02.2024 21:28 Ответить
А я признаю границы Украины по состоянию на 22 января 1919 года!
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03.02.2024 22:48 Ответить
 
 