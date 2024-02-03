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синод (38) ПЦУ (774) дерусификация (14)

Синод ПЦУ изъял из церковного календаря день памяти российского князя Александра Невского

Новости Цензор.НЕТ Общество

Засідання синоду ПЦУ

Священный Синод Православной церкви Украины удалил из церковного календаря день памяти князя Александра Новгородского (Невского), который отмечали 23 ноября.

"По представлению Синодальной Календарной комиссии решили изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября" – сообщают на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

По представлению Синодальной Календарной комиссии было решено 23 ноября установить дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" и внести его в церковный календарь Православной церкви Украины.

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Также было решено добавить в календарь следующие памятные даты:

  • в четвертую субботу ноября – поминальный день в память всех заморенных голодом в Украине;
  • 26 ноября – день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского;
  • перенести с 1 июня на 7 апреля день памяти святого прп. Юстина Челийского;
  • 3 февраля – праздник обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского и всея Руси.

Отметим, Александр Ярославович Невский (1221-1263) – князь новгородский, псковский, владимирский, отец первого князя Москвы.

Российская православная церковь канонизировала Александра Невского в лике благоверных в 1547 году.
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Топ комментарии
+28
Абсолютно фейковая историческая личность и вся его святость заключалась в службе монголо-татарам и помощи им в грабежах соседних княжеств.
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03.02.2024 18:40
+21
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03.02.2024 18:52
+13
Глаз узкий- значит русский.
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03.02.2024 18:55
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Абсолютно фейковая историческая личность и вся его святость заключалась в службе монголо-татарам и помощи им в грабежах соседних княжеств.
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03.02.2024 18:40 Ответить
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03.02.2024 18:52 Ответить
Ні Лавров сказав, що у них брати - бурунді. А родина Бату-хана - прийомна.
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03.02.2024 21:12 Ответить
1. Личность не фейковая.
2. Святость присвоена ему за то, что он своей деятельностью способствовал образованию и развитию Московского княжества.
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04.02.2024 00:15 Ответить
братва ..сход...ой...синод
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03.02.2024 18:43 Ответить
Невський звичайний раб і шльондра т.м.Орди
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03.02.2024 18:47 Ответить
День Александра Невского поменяли на День Александра (какого-то другого) - да-да, все верующие сразу поймут разницу, ага . . .
Нельзя быть наполовину беременным . . .
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03.02.2024 18:51 Ответить
Слава Богу! Ще одного кацапського покидька позбулися!
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03.02.2024 18:51 Ответить
До разрыва пуканов на болотах - три, два, один ... залп.
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03.02.2024 18:53 Ответить
Глаз узкий- значит русский.
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03.02.2024 18:55 Ответить
"Чисто русская внешность"
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03.02.2024 22:25 Ответить
Что-то мне кажется, что у него глаз подбитый :/ И челюсть кто-то поправил))
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04.02.2024 00:17 Ответить
гопник, который пресмыкался перед монголами, на расее святой и покровитель сухопутных войск???
****, они обречены с такими хероями
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03.02.2024 18:56 Ответить
цей байстрюк золотої орди довго теліпався на обрізаній цюцюрці хана.одпав.
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03.02.2024 19:10 Ответить
Кістки Олександра були привезені в реальний Стародавній Новгород в 1724 році, через ~30 років коли він з'явився на поверхні після зниження рівня моря. А ви думали Петя-1 реально щось будував на болотах?
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03.02.2024 19:17 Ответить
поясни про петю
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03.02.2024 20:15 Ответить
Ну є версія з розряду альтернативних/світової змови і т. п., що Північна війна була за території, які перестали бути акваторіями і Петербург/Новгород(!)/Північний Рим(!!)/Олександрія (!!!) не будувався, а відновлювався після катастрофи 16 століття.
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03.02.2024 20:23 Ответить
Там еще один "святой" *********, боголюбский, который икону Вышгородскую сп*здил.. Этого тоже надо сраной метлой.
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03.02.2024 19:40 Ответить
І правильно. Придумані кацапами пропагандистські перемоги монголо-татарського князька, вся тактика якого була в спритній втечі в ліси, при наближені якогось ворога. І Невського побоїща не було. В Західних літописах не було тоді ніяких великих битв в тих місцях. Та ще й з винищеням більше половини від усіх існуючих тевтонських рицарів.
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03.02.2024 20:13 Ответить
Шурік невський був нащадком ординського роду, бо народила його сестра Батия, був названим братом Сартака - сина Батиєва і мав друге імʼя Неврюй, яке трансформували у Невського. Займався тим, що збирав данину для Орди.
під час Невської битви та на Чудському озері він жив в Орді, то всі героїчні кацапські міфи - піzдьож.
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03.02.2024 20:46 Ответить
Основне питання в тому, чим була Орда. Те що ******* монголи не мають до неї ніякого відношення вже факт. Хто і навіщо придумав навалу з Далекого Сходу вже цікавіше.
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03.02.2024 21:12 Ответить
Що, кияни в 1240 р. самі себе спалили?
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03.02.2024 21:19 Ответить
Ні. Київ, як і Рязань спалили хлопці, яких потім намалювали європейці після битві при Легниці.
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03.02.2024 21:39 Ответить
Судячи по обладунках, цей малюнок зробили не менше ніж через 100 років.
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03.02.2024 21:59 Ответить
Було б зрозуміліше, якби лицар, який загинув при Легниці, не стояв на "монголі"
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03.02.2024 22:09 Ответить
Монголи носили одяг 16-18 сторічь?
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04.02.2024 10:44 Ответить
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04.02.2024 10:50 Ответить
Лицо русской национальности
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03.02.2024 22:26 Ответить
Неврюй та Олександр - різні люди.
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03.02.2024 21:43 Ответить
В календарі від москалів ще багато різних Казанських Богоматерів та Серафім Санкт-Петербурзьских?
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03.02.2024 21:15 Ответить
Справді, а яке нам діло до отих князів чингізідських? Кацапня все слов'ян з себе намагається ліпити.
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03.02.2024 22:42 Ответить
Він такий Олексашка Нєвський як я Папа Римський. Просто ординське сміття, терорист і вбивця, яке знищувало і підкорювало навіть своїх заради вислужитися хазяїну. Здається це він відрізав вуха та язики новгородцям і топив їх в річці.
У кацапів ще є один яркий "святий" Андрюха Боголюбський, який нападав і палив Київ, руйнував храми і вбивав українців.
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03.02.2024 22:42 Ответить
Тут еще один кандидат нарисовался.
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04.02.2024 07:56 Ответить
А анафему гетьману Мазепі вже скасували?
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04.02.2024 10:20 Ответить
 
 