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Sony запретила активировать свои игры на Steam пользователям из России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Sony

Российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры разработчика Sony.

Об этом сообщают российские дистрибьюторы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".

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Об ограничениях также сообщил российский магазин игр Steampay.

Напомним, в марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.
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Топ комментарии
+15
Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
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03.02.2024 19:17
+12
..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
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03.02.2024 19:01
+12
Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
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03.02.2024 19:02
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..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
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03.02.2024 19:01 Ответить
Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
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03.02.2024 19:02 Ответить
****. Це сильний ход, тепер вони повісяться
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03.02.2024 19:04 Ответить
Зроби сильніший.....
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03.02.2024 19:33 Ответить
Мої сильні ходи в донатах...А гумор треба розуміти
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03.02.2024 19:37 Ответить
Ахах, від твоїх донатів москалі вішаються
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03.02.2024 20:27 Ответить
Тобі з Швеції видніше
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03.02.2024 20:30 Ответить
Гумор треба розуміти)))
Ти з тих хто думає що локація і іп співпадають? Чи що з Швеції донатити не можна?
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03.02.2024 21:28 Ответить
З Швеції можна і треба донатити.
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03.02.2024 21:30 Ответить
Хєрня вааайна, на запрєт праааклятіх іпошєк дадім наш ісконна пацакскій ааатвєт,- ааатвєтім нашім імпартазаміщєнієм, - ударім скрєпнай лаптой по басурманьскаму плєйстєшіну🤔🧐😁 І да, захалянь няш, кунашір тожє няш, - вот вам 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.02.2024 19:06 Ответить
Это не сон, это Sony!
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03.02.2024 19:16 Ответить
Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
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03.02.2024 19:17 Ответить
Это агалтелая русафобия!!!!! Адназначна!!!!
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03.02.2024 19:20 Ответить
Скоро кацапи можуть північну корею переплюнути.
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03.02.2024 19:20 Ответить
По самі помідори...
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03.02.2024 19:40 Ответить
заборонили - ви не задоволені, не заборонили - ви не задоволені... не дивно, що Україну нищать... ми просто невдячні паразити... грішники
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03.02.2024 20:05 Ответить
супер!
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03.02.2024 20:01 Ответить
"...доигрался х-й на скрипке. о-о-о-чєнь музику любил".
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03.02.2024 20:19 Ответить
Тітка Соня,дякуємо за проукраїнську позицію.
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03.02.2024 20:28 Ответить
А шо VPN на роісє вже не працює?
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03.02.2024 21:00 Ответить
Вот это мощный удар по экономике расеи..
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03.02.2024 21:38 Ответить
 
 