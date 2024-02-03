Силы обороны в течение 3 февраля отразили вражеские штурмы на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 23 атаки, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот десятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Бударки, Колодязное, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Карповичи Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка, Могрица Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Малая Волчья, Песчаное Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 3 атаки - в районе Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении обороны отражены 2 атаки противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Пречистовка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

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На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Красный Маяк, Токаревка, Садово, Кизомис Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Крынки, Инженерное Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника".

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