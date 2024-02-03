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Силы обороны в течение 3 февраля отразили вражеские штурмы на 6 направлениях, под Авдеевкой отражены 23 атаки, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот десятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационных удара и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Бударки, Колодязное, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Карповичи Черниговской области; Степок, Грабовское, Поповка, Могрица Сумской области; Казачья Лопань, Огирцево, Малая Волчья, Песчаное Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Купянск, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще 3 атаки - в районе Первомайского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них: Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении обороны отражены 2 атаки противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Пречистовка, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 2 февраля поразили 10 районов сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов, - Генштаб

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Крынки, Змиевка Херсонской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказался город Херсон и населенные пункты Красный Маяк, Токаревка, Садово, Кизомис Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Ивановка, Крынки, Инженерное Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника".

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Ситуація на фронті

Війна ЗСУ
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03.02.2024 19:52 Ответить
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03.02.2024 20:49 Ответить
«... шукаємо сигнал на частоті 868 МГц (в більшості випадків) або 870 МГц, рідше - на 915 МГц, у вигляді двох дуже близьких піків на верхній половині аналізатора..." - бійці 47-ї бригади відслідковують дрон-камікадзе Lancet аналізатором TinySa та знищує БПЛА.
Відео - тут.
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03.02.2024 21:57 Ответить
До Авдієвки йде одна дорога від Донецька,
по якій орки закидають малі групи для
закріплення на околицях.
Маю надію,що цю дорогу наші бійці
патрулюють з повітря..без бк та їжі довго
не протянуть орки.Йде планова робота
по знищенню аналогавнетной техніки та
кацапського біосміття.
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04.02.2024 08:23 Ответить
Вчора о 18.20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі 10 осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій і викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Уже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - зазначив Наєв.

За його словами, зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з них під прикриттям своєї артилерії проводила евакуацію тіл убитих і поранених. Друга група спробувала обійти опорний пункт із бокового флангу, але до цього часу до місця бою прибула контрдиверсійна група.

"Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону"
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04.02.2024 12:10 Ответить
 
 