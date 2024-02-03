Россия объявила банановую войну Эквадору после обещания страны передать оружие Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за якобы обнаружения опасного карантинного вредителя.
Однако решение о прекращении экспорта бананов было принято после угроз российского МИД и решения Эквадора передать США технику российского производства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона обменять вооружение, произведенное в РФ и Украине, на современное американское оборудование стоимостью $200 млн.
Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить его силы на поле боя против России".
После этого представитель МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику. По ее словам, это решение Эквадор принял под "серьезным давлением извне".
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- це таку негри варять?
- Та ти що?! Кум сам гнав! Негри брагу з бананів тільки п"ють!
До речі - знаменита "текіла" на смак нічим не відрізняється від нашої самогонки з буряків Різниця у двох речах : у ціні і вигляді При ціні півлітри "текіли" у 80 грн, наша "бурячиха" коштувала 3-4 грн І вона - каламутна (тому й називається "сивухою")
Да, маракуйово діла там у них... 🤣
У нас на Поліссі люди вже не тільки персики вирощують! Дійшло вже до арахісу!
загиблих російських хробаків будуть без бананів!!??
Є звісно китайози..но розмір не той