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Новости За рубежом
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россия (91354) Эквадор (20)

Россия объявила банановую войну Эквадору после обещания страны передать оружие Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

банан

Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за якобы обнаружения опасного карантинного вредителя.

Однако решение о прекращении экспорта бананов было принято после угроз российского МИД и решения Эквадора передать США технику российского производства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона обменять вооружение, произведенное в РФ и Украине, на современное американское оборудование стоимостью $200 млн.

Также читайте: Новейшее вооружение РФ превосходит оружие НАТО, - Путин

Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить его силы на поле боя против России".

После этого представитель МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику. По ее словам, это решение Эквадор принял под "серьезным давлением извне".
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Топ комментарии
+74
С чем я вас, касабы и прочее говно человечесвта с коеймом "россиянин" и поздравляю. Банан теперь вы будите видеть только в сруской в бане, между ног у дяди Вани. Смачного.
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03.02.2024 19:25
+43
Бананы нескрепная еда. А репу в Эквадоре вряд-ли выращивают
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03.02.2024 19:26
+35
Раша - "лучше есть траву стоя, чем Еквадоробандеровские бананы на коленях"!
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03.02.2024 19:28
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Хлопці "миротворили" у С"єрра-Леоне Якось захотілося смаженої картоплі "З гріхом пополам" знайшли свинячого сала на ринку (купили жирної свинини, пообрізали сало і присолили) Але картоплі так і не знайшли Батат і ямс "забракували" - "не той смак" Мусили купить "овочеві" банани Є в тропіках такі сорти Вони не солодкі і їх їдять як овочі - варять і роблять пюре чи просто печуть на вогні
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04.02.2024 05:49 Ответить
В Анголі прості банани (зелені) смажили, як картоплю. Більш менш схожі за смаком.
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04.02.2024 06:34 Ответить
Про що я й кажу! А самогонкою з бананів мене у Ніжині пригостили Знайомий сказав, що йому кум з Чернігова пляшку привіз Самогон - як самогон! Я його спитався:
- це таку негри варять?
- Та ти що?! Кум сам гнав! Негри брагу з бананів тільки п"ють!
До речі - знаменита "текіла" на смак нічим не відрізняється від нашої самогонки з буряків Різниця у двох речах : у ціні і вигляді При ціні півлітри "текіли" у 80 грн, наша "бурячиха" коштувала 3-4 грн І вона - каламутна (тому й називається "сивухою")
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04.02.2024 07:04 Ответить
хай ще Россільгоспнагляд призупинить сертифікацію еквадорської маракуйї та гуаби, а то у мешканців Чухломи і Свіногорья від них срачка.
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03.02.2024 21:04 Ответить
😁😂

Да, маракуйово діла там у них... 🤣
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03.02.2024 21:20 Ответить
Кацапы осталась без эквадорских бананов, а Кремль без сопутсвующего бананам товара - "кокса". Был в Эквадоре недавно (ещё до напряжёнки). Заказал в нашем банке пачку $2 купюр для чаевых. Столько радости у местных! Носили на руках. Прикольная страна, доброжелательный народ, хорошие продукты. Нормальный климат в горах. Минимум кацапских ублюдков-бродяг. Рекомендую для разнообразия путешествий город Куэнко.
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04.02.2024 00:29 Ответить
Посіви бананів Мордору під загрозою…
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03.02.2024 21:06 Ответить
Солдати-українці які служили в Росії насмішкувато називали її - "Страна зелёных помидоров"! Я в армії дивився на квашені зелені помідори як на "дивину" Бо вдома їв лише дозрілі!
У нас на Поліссі люди вже не тільки персики вирощують! Дійшло вже до арахісу!
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04.02.2024 05:56 Ответить
Ага , вже чавили помідори турецькі . А тепер турки загнали свої яйця кацапам по самі помідори
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03.02.2024 21:08 Ответить
як же тепер вдови
загиблих російських хробаків будуть без бананів!!??

Є звісно китайози..но розмір не той
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03.02.2024 21:11 Ответить
я перепрошую, москалі кажуть, що їм бананів не треба: коров'ячі млинці з шуфлі оце фест...
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03.02.2024 21:31 Ответить
Остались без яиц, теперь и бананов не будет!
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03.02.2024 22:01 Ответить
це якась пошесть на кацапів, не ******* їх у світі ще й банани їм не підійшли
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03.02.2024 22:21 Ответить
Эквадор пол мира бананами кормит--- не обеднеют.
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03.02.2024 22:31 Ответить
Вітаємо такі нові відносини між країнами! Нема яєць-- не треба й бананів!
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03.02.2024 22:36 Ответить
Марии Захаровой - персональный банан
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03.02.2024 23:14 Ответить
Как теперь кокос завозить будут? Останутся без кокса или перейдут на боярку?😄
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04.02.2024 00:17 Ответить
При совку бачив банани в продажі один раз у Кишиневі у 1979 році. Потім прийшли санкції за Афганістан і фсьо. Пізніше на службі у головному штабі військ ППО під москвою ніяких ні бананів, ні апельсинів у воєнторзі не було, хіба що грузнські *********.
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04.02.2024 00:25 Ответить
А навіщо Московії холодильники, якщо в них нічого немає ?
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04.02.2024 08:47 Ответить
А как же кацапо-вдовушки обойдутся без упругих длинных эквадорских бананов?
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04.02.2024 12:38 Ответить
Зачем россиянам бананы? Я однажды написалa русскому: "Вы будете жить в каменном веке". Это постепенно становится реальностью.
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04.02.2024 17:04 Ответить
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