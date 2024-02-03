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Генштаб ВС (4357) обстрел (20424)

В течение 3 февраля россияне нанесли 54 авиационные удары и совершили 33 обстрела из РСЗО, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,харків

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 3 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационные удары и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура".

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