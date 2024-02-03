В течение 3 февраля россияне нанесли 54 авиационные удары и совершили 33 обстрела из РСЗО, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 3 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 45 боевых столкновений. Враг нанес 54 авиационные удары и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, а также другая гражданская инфраструктура".
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govtva
показать весь комментарий03.02.2024 20:33 Ответить Мне нравится 1
Тонка червона лінія
показать весь комментарий03.02.2024 21:18 Ответить Мне нравится 0
Dmitriy Ivananets
показать весь комментарий03.02.2024 23:41 Ответить Мне нравится 0
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