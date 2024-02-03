Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в отборе на Евровидение-2024

Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение-2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 3 февраля, проходит национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

После выступления всех финалистов ведущие объявили начало зрительского голосования, которое в этом году происходит в приложении "Дія".

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что при входе в приложение он выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и, соответственно, не дает возможности проголосовать за конкурсантов.

Позже в телеграм-канале сервиса появилось сообщение: "Сколько желающих проголосовать за своего кандидата фаворита нацотбора!" "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!"

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