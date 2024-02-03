Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в отборе на Евровидение-2024
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Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение-2024.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу, 3 февраля, проходит национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".
После выступления всех финалистов ведущие объявили начало зрительского голосования, которое в этом году происходит в приложении "Дія".
В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что при входе в приложение он выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и, соответственно, не дает возможности проголосовать за конкурсантов.
Позже в телеграм-канале сервиса появилось сообщение: "Сколько желающих проголосовать за своего кандидата фаворита нацотбора!" "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!"
Пожалуйста, подождите...
Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
У дебілів завжди є "простиє рєшєнія" - об'явити єрєсью все, що заважає вішати локшину на вуха лохторату! Бо тями ж не має в тому, про що тут пишеться. УйоПки, блдь.
Дія: падає при 1500 запитів на секунду. Ще раз, словами: тисяча п'ятсот запитів.
Монобанк: стоїть собі та посміюється при 580 мільйонів (!) запитів на секунду. Майже в чотири тисячі разів більше навантаження, на секундочку. Це про що взагалі? Паперовий будиночок буквально. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
Без конкретики це просто бла бла бла
Але охотно вірю, що деякі європейські політики, які катаються в Україну, таки знають про цей додаток. І такі заздрять (і зовсім не через те, що там є держпослуги або що там все так зручно, що піпець), а через плани нашої влади, дистанційно і не підіймаючи сраки з крісла, втюхівати через нього локшину на вуха виборцям. Звісно заздрять, бо самі так хотять, але там розвинена демократія і свободи...і там така хрінь не проканає
Використовувати ДІЮ була дурна ідея.
Дія не для цього
Навіть нікчемний конкурс фальсифікують!