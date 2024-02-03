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Работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дмитро,плетенчук

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время работа Черноморского флота РФ, если не парализована полностью, то очень усложнена.

По его словам, у оккупантов сейчас возникли проблемы с ракетоносителями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Их отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное - "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться", - подчеркнул Плетенчук.

Также читайте: Уничтоженный российский катер "Ивановец" имел на вооружении 4 ракетные системы и мог поражать цели в радиусе до 130 километров, - ВМС

Спикер также рассказал, что в Новороссийске, куда россияне переместили свои основные корабли после ударов по временно оккупированному Крыму, проблема с загрузкой ракет до сих пор не решена.
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Топ комментарии
+14
Одна з головних цілей Кремля при захопленні Криму - отримання собі "непатапляемава авианосца" - щоб контролювать Чорне море А зараз він стає "чемоданом без ручки" - "авіаносець" є - а використовувать його не можна! І Росія зараз контролює море ще менше ніж вона його контролювала до вторгнення в Україну
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03.02.2024 21:38
+11
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03.02.2024 21:57
+8
"Да.. Вальера со своими ЗСУ опозорил 2ю армию моего кореша Владимира!" - земемский
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03.02.2024 22:00
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Правила форума Совет форумчан
Путин сменил командующего Черноморским флотом после крупнейшей потери кораблей со Второй мировой войны. ТАСС За полтора года войны с Украиной - страной, в 13 раз отстающей по численности ВМС, - Россия потеряла уже 26 кораблей, в том числе 22 - безвозвратно, включая ДВА ФЛАГМАНА.
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03.02.2024 21:58 Ответить
26 - це з урахуванням рятувальних шлюпок на кораблях?
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03.02.2024 22:14 Ответить
Bild: Украина потопила пятую часть Черноморского флота РФ
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03.02.2024 22:18 Ответить
Пятая часть от 62 будет 12 (двенадцать!!!), а никак не 22.
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03.02.2024 22:35 Ответить
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03.02.2024 22:38 Ответить
Де ще 10?
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04.02.2024 02:47 Ответить
Тобто?
Кацапія сільна как нікогда? Крєйсєр Масква находится на рєйдє Сівастопаля? Есчо нє начіналє?
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03.02.2024 21:58 Ответить
"Да.. Вальера со своими ЗСУ опозорил 2ю армию моего кореша Владимира!" - земемский
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03.02.2024 22:00 Ответить
Одна з головних цілей Кремля при захопленні Криму - отримання собі "непатапляемава авианосца" - щоб контролювать Чорне море А зараз він стає "чемоданом без ручки" - "авіаносець" є - а використовувать його не можна! І Росія зараз контролює море ще менше ніж вона його контролювала до вторгнення в Україну
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03.02.2024 21:38 Ответить
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03.02.2024 21:57 Ответить
Дививсь сюжет 2013 року про кацапські навчання біля берегів Сирії. Ржачно зараз дивитись пафосну пердьож про "убійц авіаносців" - маскву і новопрєставлєного івановца...
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03.02.2024 22:10 Ответить
Хохльіьіььі
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03.02.2024 22:14 Ответить
А что мешает ракеты перевезти из Крыма в другое место? Ведь их же не в Севастополе делают, а как то доставляли туда.
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03.02.2024 21:39 Ответить
Якобы нет инфраструктуры для их загрузки на корабли
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03.02.2024 21:44 Ответить
Для підготовки таких ракет і завантаження в пускові установки потрібна так звана "технічна позиція" Це навіть не просто окремий майданчик з бетонним обвалуванням Це цілий технічний комплекс І їх не так багато на військових базах У Новоросійську його НЕМА!
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03.02.2024 22:05 Ответить
Як тільки західне узбережжя Криму і прилегла акваторія Чорного моря будуть очищені від рашистських кораблів і засобів ППО, з'явиться можливість не лише атакувати з повітря ворожі аеродроми під Саками і Севастополем, а і провести висадку тактичного десанту для їх зачистки.
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03.02.2024 21:46 Ответить
операция "Дженифер" Ивановец собрались подымать
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03.02.2024 21:52 Ответить
- Куме! А колорадські жуки від того "Децису" повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде! (с)
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03.02.2024 21:52 Ответить
..
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03.02.2024 21:56 Ответить
"Їх відрізали від Севастополя, де їхня основна логістична база в Чорному морі, де вся інфраструктура. А головне - "Калібри" залишилися в Севастополі. Вони змушені швидко заходити в Севастополь, швидко завантажувати одну ракету і швидко звідти забиратися", - наголосив Плетенчук. Джерело: https://censor.net/ua/n3471464

І ось приблизно ці люди керують армією.
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03.02.2024 21:56 Ответить
А шо не так? Кацапські корита реально никаються в Сєвасі. Навіть в бухті, під захистом "лучьшего в мірє ПВО", стоять не більше кількох годин на одному місці.
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03.02.2024 22:03 Ответить
Та все не так. Але ви і далі дивитеся телемарафон. Він переконає вас, що весь флот пішов в Абхазію, а "Івановець" просто не встиг.
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03.02.2024 22:14 Ответить
А він встиг? Які в вас данні?
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03.02.2024 22:18 Ответить
У мене дані від сестри в Севастополі, яка бачить кораблі з вікна. Але я їй не вірю звичайно, а вірю Дмитро Плетенчуку.
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03.02.2024 22:22 Ответить
"Івановець" безумовно потонув. Не про нього мова.
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03.02.2024 22:24 Ответить
А про що ж тоді мова?
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03.02.2024 23:14 Ответить
А ось ти мені і розкажи
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03.02.2024 23:30 Ответить
Робота Чорноморського флоту РФ, якщо не паралізована, то дуже ускладнена, - ВМС Джерело: https://censor.net/ua/n3471464
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04.02.2024 06:18 Ответить
Що ти хочеш нам доказати? Що кацапський флот-самий обуєний? Так всі вже це побачили. Сестра - кацапка? Тоді все ясно.
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04.02.2024 09:25 Ответить
Таки беда у орков ведь зеков на корабль не посадишь и в бой не пошлешь а морячки уже очкуют потихоньку.
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03.02.2024 21:58 Ответить
А шо трапилося? У морі нема вже місця де флот топити? Чи бичок, краб та рапан "лемінгами" нехтує вже?
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03.02.2024 21:59 Ответить
Ліворуч. Чорноморський флот України. контролює чорне море .Праворуч чорноморський флот рф. Не в змозі контролювати Чорне море
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03.02.2024 22:04 Ответить
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03.02.2024 22:07 Ответить
Є класна фотка з Донузлава 2014. Івановєц і наш маленький прикордонний катер.
Символічно що такі ж катери вонькам і відомстили...
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03.02.2024 22:14 Ответить
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03.02.2024 22:23 Ответить
..с припиской,Был...
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04.02.2024 13:48 Ответить
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03.02.2024 22:30 Ответить
Ставил к "стенке" на параде в Пітєре хвлот... Как стояли, сволочи....
ПтнПНХ©
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03.02.2024 22:18 Ответить
І це все завдяки Президенту. Він був оператором дронів. Заслужив підвищення до старшого лейтенанта.
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03.02.2024 22:19 Ответить
плетенчук "паралізує" кацапський флот на зомбімарафоні... маладєц!
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04.02.2024 09:43 Ответить
.. а пока мокшанско корыто в порту махонький дронЧик не может, где нибудь около ворот обождать,счастливой встречи с мокшанским копытцем...
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04.02.2024 13:47 Ответить
 
 