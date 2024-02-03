РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4971 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 228 4
Генштаб ВС (4357) Днепр_река (344) Херсонщина (3576) плацдарм (29)

Наши воины отразили 4 попытки россиян штурмовать плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области в течение 3 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

В течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск".

Также смотрите: Пограничники уничтожили позицию российских захватчиков на Херсонщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.02.2024 22:28 Ответить
Пока еще теплого...
показать весь комментарий
04.02.2024 12:32 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2024 23:16 Ответить
колобок - я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...
показать весь комментарий
03.02.2024 23:23 Ответить
 
 