Европарламент планирует завершить переговоры относительно 50 млрд евро помощи Украине в понедельник

Европейский парламент надеется завершить формальные переговоры с Советом ЕС по созданию Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 в следующий понедельник.

Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все сейчас обсуждаем ситуацию в Украине. Европейский парламент приветствует, что, наконец, в прошлый четверг Европейский совет пришел к согласию и принял решение о многолетнем бюджете ЕС. Сейчас важно как можно скорее завершить работу над Украинским фондом. Будем надеяться, что вечером в понедельник в Страсбурге мы сможем завершить переговоры по этому поводу. Европейский парламент готов работать, чтобы вопросы продвигались дальше в срочном порядке", - подчеркнул председатель парламентского комитета.

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Помощь ЕС Украине

Европейский совет 1 февраля принял политическое решение по созданию Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы в уточненном многолетнем бюджете ЕС. Решение должно пройти формальное утверждение на уровне Совета ЕС и Европарламента.