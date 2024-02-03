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Европарламент планирует завершить переговоры относительно 50 млрд евро помощи Украине в понедельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер

Европейский парламент надеется завершить формальные переговоры с Советом ЕС по созданию Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 в следующий понедельник.

Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макалистер в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все сейчас обсуждаем ситуацию в Украине. Европейский парламент приветствует, что, наконец, в прошлый четверг Европейский совет пришел к согласию и принял решение о многолетнем бюджете ЕС. Сейчас важно как можно скорее завершить работу над Украинским фондом. Будем надеяться, что вечером в понедельник в Страсбурге мы сможем завершить переговоры по этому поводу. Европейский парламент готов работать, чтобы вопросы продвигались дальше в срочном порядке", - подчеркнул председатель парламентского комитета.

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Помощь ЕС Украине

Европейский совет 1 февраля принял политическое решение по созданию Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы в уточненном многолетнем бюджете ЕС. Решение должно пройти формальное утверждение на уровне Совета ЕС и Европарламента.
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Так а может быть уже в четверг после дождичка? Абаждемподдождем! Гнусаки & бучие.
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03.02.2024 22:28 Ответить
Та щоб мене!!!! Це ще не все?
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03.02.2024 22:32 Ответить
Сподіваємося, усі Українці, такі важливі рішення для України, не пройдуть без участі, єрмака і гетьманцева…ну або хоть їх фото…
Патамушо, шо ж воно, як же, без отих… Оманських інвесторів..
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03.02.2024 22:35 Ответить
Орбана хай в буді запруть, бо кави не напасешся.
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03.02.2024 22:35 Ответить
50 млд. -- це 50 ядерних боєголовок ! Цікаво, на що підуть ?...
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03.02.2024 23:04 Ответить
50 миллиардов : 12 миллиардов - это проценты от 300 миллиардов хранимых российских активов в ЕЕС. Остальные 38...Украина одалживает в ЕЕС на 4 года . Вот такая правда про 50 милиярдов от ЕЕС.
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03.02.2024 23:36 Ответить
Європарламент "формально переговорюється", а тим часом кацапня реально захоплює...
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04.02.2024 09:31 Ответить
 
 