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Венгрия не поддержала выделение дополнительных 5 млрд евро на оружие Украине, но готова финансировать поставки нелетального снаряжения, - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против финансирования военной помощи Украине странами ЕС, однако отметил, что венгерское правительство готово финансировать нелетальную помощь.

С таким заявлением Сийярто выступил по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По словам министра, Еврокомиссия предлагала увеличить Европейский фонд мира, из которого финансируется закупка вооружений для Украины, на 5 млрд евро в 2024 году. Эти средства планировали направить на возмещение странам, оказавшим помощь Украине по собственным запасам.

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"Мы не поддержим ни одно решение, которое возложит на нас политическое или финансовое бремя. Мы не хотим принимать в этом участие. Венгрия не будет вносить вклады в Европейский фонд. Мы не обязаны выделять деньги на эти нужды", - сказал министр.

И добавил, что Венгрия по-прежнему не планирует мешать другим членам ЕС "поставлять оружие и искать средства на него".

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"Мы продолжаем считать, что передача оружия является ошибкой, и что мы должны не передавать оружие, а способствовать построению мира, потому что чем больше оружия будет вовлечено в этот конфликт, тем дольше будет продолжаться война и тем больше людей погибнет", - подытожил Сийярто.
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Топ комментарии
+26
Знов забули свиню прив'язати.
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03.02.2024 23:21
+24
це якийсь сюр... голі-босі мадяри не хочуть давати чужі гроші на зброю і пропонують, типу свої, на гумдопомогу
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03.02.2024 23:22
+19
Здається, мадяри сумують за 56-тим. Мабуть, вже друкують плакати " путін, ввєді".
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03.02.2024 23:33
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Знов забули свиню прив'язати.
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03.02.2024 23:21 Ответить
Спасибо и на том... Хряку привет
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04.02.2024 01:18 Ответить
Твари ************
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04.02.2024 09:05 Ответить
було б дивно якщо б підтримали
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03.02.2024 23:22 Ответить
це якийсь сюр... голі-босі мадяри не хочуть давати чужі гроші на зброю і пропонують, типу свої, на гумдопомогу
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03.02.2024 23:22 Ответить
МЛ - мадярська логіка.
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03.02.2024 23:25 Ответить
Якщо Україна програє ,то москаляндія подарує угорщині закарпатя, а ті тупі дурні повірили.
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04.02.2024 08:03 Ответить
То не люди. Нехай їм та по всій харі
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04.02.2024 00:09 Ответить
Вы не правы наш министр Лопата сказал ,что провенгерские Да что тут скажешь дипломатия у нас на самом высшем уровне одним словом Ганьб
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04.02.2024 05:57 Ответить
****** прокацапські
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03.02.2024 23:26 Ответить
Здається, мадяри сумують за 56-тим. Мабуть, вже друкують плакати " путін, ввєді".
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03.02.2024 23:33 Ответить
Мадяри живуть з надією що кацапня захватить Україну і їм віддасть Закарпаття.
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04.02.2024 01:34 Ответить
Це ж треба, припертися з-за Уралу і вимагати якесь Закарпаття?
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04.02.2024 06:28 Ответить
Шкода що не можна транзитом пропустити пару сотень російських танків в сторону Угорщини. Дехто тамуже забув як воно в руськом мірє.
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03.02.2024 23:43 Ответить
чи то дурнувата кулеба ху...ову каву робив в ужгороді, чи то "патужний" дєрьмак замало закарпаття мадярам пообіцяв, але успіхи зеленої дипломатії потужньо вражають
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03.02.2024 23:45 Ответить
Мабуть в Ужгороді мадяр поговорив із завхозом і домовився про продовження з Цапії транзиту газу і нафти через Україну до мадярів. А ще мабуть дозволити вивчати мадярську мову за гроші українців у всіх наших школах на території Закарпатської області.
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03.02.2024 23:50 Ответить
- А скажіть, Беррімор, чому вони так себе поводять?
- *****, сер...
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03.02.2024 23:46 Ответить
Хоч пернути, аби тіко турулом відгонило!
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03.02.2024 23:46 Ответить
І нічого кулебка не зробить - навіть йього пугалки, шо навіть останній дурень не повірить у те шо ***..ло не нападе на Европу. Не нападе - бо Европа давно зрозуміла - зеленский, то сумісна війскова операція рашистів та кв 95, медведчука,бойка...... з ************* у суммі 73% українців. мадьяри все чудово розуміють, як до речі і у весь світ - в Україні дуже велики проблеми з мобілізацією - все що міг зеленский з своїм кровавим режимом зробити - зробив. Гаплик.
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03.02.2024 23:47 Ответить
Причиною антиукраїнської поведінки Угорщини є економічний егоїзм окремих бізнесових груп. Потрібно ретельно дослідити їх видатки та прибутки. Це дозволить заблокувати діяльність жадібних придурків які "косять під політиків ЄС" займаючись деструктивним популізмом "совкового розливу".
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03.02.2024 23:52 Ответить
иди ***** *************** мадьяр ****...............................забыло гандонище 1956 год....................лижи дальше кремлевскому *************.......................................
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03.02.2024 23:56 Ответить
В уявленні угро-нацистів нелетальне спорядження - труни із жовто-блакитною стрічкою.
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03.02.2024 23:56 Ответить
А почему страны ЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО должны ВСЕ решения принимать единогласно, можно же выделять деньги в фонд помощи Украины не обязательно в институциях ЕС. Кто мешает собраться и сброситься деньгами?
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03.02.2024 23:58 Ответить
Підараси, та й годі
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04.02.2024 00:05 Ответить
нелетальне обладнання в них будуть ковдри. китайські
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04.02.2024 00:15 Ответить
Мадьяров лишить дотаций ЕС, выкинуть из НАТО и предложить сосать путину всерьез, а не понарошку. А то они быстро 1956-й забыли,им могут повторить.
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04.02.2024 00:41 Ответить
Угорщина стала найбільш ненадійним членом НАТО, тому проти неї слід запровадити санкції. Таку думку висловив голова комітету із закордонних справ Сенату США Бен Кардін.
Як пише Bloomberg, сенатор засудив спроби прем'єра Угорщини Віктора Орбана затягнути обговорення фінансової допомоги ЄС для України на 50 млрд євро та протести проти вступу Швеції до НАТО.
Він заявив, що Білий дім має поширити на Орбана дію закону Магнітського та розглянути виключення Угорщини із програми безвізового режиму США.
Ще два сенатори - демократ Джин Шахін та республіканець Том Тілліс - заявили, що Орбан ризикує "незворотно зіпсувати" відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо не ухвалить рішення про вступ Швеції до військового альянсу.

https://antikor.com.ua/articles/681864-v_senate_ssha_predlagajut_vvesti_sanktsii_protiv_vengrii_vremja_i_terpenie_zakanchivajutsja
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04.02.2024 00:52 Ответить
УКРАЇНСЬКІ ТАНКИ НА НАБЕРЕЖНІЙ БУДАПЕШТА БУДУТЬ КРАСИВО ВИГЛЯДАТИ.
Такий варіант не виключен у майбутньому.
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04.02.2024 03:02 Ответить
Якщо ***** прийде в Угорщину то полами спідниці хай воює сам. АРХ М
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04.02.2024 03:22 Ответить
Іуди
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04.02.2024 03:53 Ответить
а сприяти побудові миру, тому що чим більше зброї буде залучено в цей конфлікт, тим довше триватиме війна і тим більше людей загине", - підсумував Сійярто. ((угорський іпанат "всеріято" їдь скажи це куйлу всія 3,14дерації .Мудило угорське. Нехай ,РАШИСТСЬКИЙ НЕЛЮД ,прибере з УКРАЇНИ ВСЮ СВОЮ ЗАЛУЧЕНУ ЗБРОЮ ДЛЯ ВБИВСТВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ , І ВИВЕДЕ ВСІ СВОЇ ВІЙСКА З УКРАЇНИ ДО ОСТАННЬОГО ОРКА .ТОДІ І НАСТАНЕ МИР.МУДОЗВОН.
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04.02.2024 09:41 Ответить
цікаво, що цей покидьок передав Дерьмаку на зустрічі?
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04.02.2024 09:46 Ответить
Пора припиняти бійню. Люди хочуть миру
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04.02.2024 10:43 Ответить
Напишіть це на сайті *******.
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04.02.2024 11:22 Ответить
Люди так, русотварини ні. То що робити ? З тваринами жити ?
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04.02.2024 13:20 Ответить
Чому Угорщину не позбавили права голосу???
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04.02.2024 11:32 Ответить
Треба відсортувати вміст транзиту через трубопроводи,щось пропускаємо,а щось ні)))
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04.02.2024 13:03 Ответить
Нехай хоч те дають. Після війни вони все "відгребуть". По повній. Буде їм і нафта, і сльози.
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04.02.2024 13:22 Ответить
Цікаво ,що буде скулити цей гніда орбан ,коли після перемоги йому обидві руки відрубають
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04.02.2024 16:44 Ответить
 
 