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обстрел (20424) Сумская область (1872)

Российские оккупанты в течение 3 февраля 16 раз обстреляли Сумщину - зафиксировано 76 взрывов, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном Фейсбуке Сумской ОВА.

В сообщении отмечается:

"Краснопольская громада: враг бил из минометов (23 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).

Белопольская громада: минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из артиллерии (2 взрыва).

Юнаковская громада: зафиксирован обстрел БПЛА (FPV-дроны) (2 взрыва).

Великописаревская громада: гранатометный обстрел (АГС) (13 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов) и минометный обстрел (5 взрывов).

Эсманская громада: был обстрел БПЛА (FPV-дрон) (2 взрыва) и минометный обстрел (1 взрыв)".

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