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боеприпасы (1961) Гуменюк (492)

ОК "Південь" о боеприпасах: Максимально применяем все, что есть, хотя целей - больше

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Війна в Україні

Украинские военные максимально применяют боеприпасы для поражения врага, в то же время, количество целей - преобладает.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, комментируя количество боеприпасов на юге,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Исходя из результатов нашей боевой работы видим, что даже в таких сложных условиях умудряемся максимально применять все то, что есть. Применяем артиллерию - это контрбатарейная борьба. Применяем дроны. Враг достаточно высоко оценивает результативность этой нашей работы", - сказала спикер.

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Она подчеркнула, что ВСУ наносят удары по вражеским позициям, в том числе и на островах.

"Пытаемся доставать оккупантов, в том числе и на островах, там, где они пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты... Таким образом, даже признавая недостаток боеприпасов, но недостаток в смысле подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами. То есть у нас очень много впереди работы. Если бы уже сейчас мы могли сделать эту работу теми боеприпасами, которые есть, мы были бы счастливы", - сказала Гуменюк.

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Она также отметила, что за минувшие сутки Силы обороны юга "отминусовали более полусотни оккупантов, есть сложности с доразведыванием количества уничтоженных врагов и вражеской техники из-за погодных условий".

При этом она констатировала, что активность российской авиации "все равно просматривается". "Не делают они выводов, как мощно могут терять свою авиацию на южном направлении. Они пытаются доказывать, что у них еще есть потенциал в воздухе", - отметила спикер.
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Топ комментарии
+7
Зрозуміло. Треба більше донатити на дрони Мадяру
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04.02.2024 00:05
+5
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2024 00:09
+4
Українці, пам'ятають та «дякують» екс-міністра тарана та екс-НГШ хомчака, за те що вони, разом із зеленським, ВРУ, гончаруком+шмигалем і РНБОУ, забезпечили дуже значне пролиття крові Українцями, через зрив/блокування ДОЗ та НЕвиробництво *********** з 2019 року!!
Слава Захисникам України
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04.02.2024 00:21
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Зрозуміло. Треба більше донатити на дрони Мадяру
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04.02.2024 00:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2024 00:09 Ответить
Українці, пам'ятають та «дякують» екс-міністра тарана та екс-НГШ хомчака, за те що вони, разом із зеленським, ВРУ, гончаруком+шмигалем і РНБОУ, забезпечили дуже значне пролиття крові Українцями, через зрив/блокування ДОЗ та НЕвиробництво *********** з 2019 року!!
Слава Захисникам України
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04.02.2024 00:21 Ответить
Порох в 18м році відкрив лінію по 152 снарядам. А в 21м 70% робітників цього заводу переведенні на одноденний робочий тиждень. Вороги це оцінили...
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04.02.2024 00:32 Ответить
Гівно та лінія, як виробляться снаряди відео повно в Ютюбі.
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04.02.2024 00:38 Ответить
Також не забудемо , що ця Зе-шобла на чолі з Єрмаком, розікравши гроші американських платників податків, дискредитувала Україну в очах американців і залишила її без зброї. Щоб в поздихали, суки зелені !
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04.02.2024 00:32 Ответить
"Ворог добре оцінив..." Це ***** *******... І хутін зацінив. А Лавров у франції в 19м р похвалив ухилянта за розведення військ... Знайшли авторитетів!
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04.02.2024 00:25 Ответить
коли воно нарешті шашликом вдавиться ?
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04.02.2024 00:40 Ответить
Мені от цікаво - а скільки витрачено снарядів на півсотні окупантів? Хотілося в знати статистику.
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04.02.2024 00:40 Ответить
50 країн не здатні забезпечити одну снарядами ! дві забити країни під санкціями забезпечують кацапів ! цивілізація приречена .
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04.02.2024 06:28 Ответить
І на думку ЗЕ в цьому винуватий Залужний, а не "потужна" дипломатія Дермака.
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04.02.2024 07:27 Ответить
на мою думку винні стікливі політики Заходу ! думку зе можеш послухати в вечірньому відосі , я таку херню не дивлюсь .
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04.02.2024 09:08 Ответить
 
 