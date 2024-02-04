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Результаты нацотбора на Евровидение-2024 объявят 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія"

Новости Цензор.НЕТ Общество Шоу-бизнес

євробачення

Из-за сбоя в приложении "Дія" результаты Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" объявят 4 февраля.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"Голосование за победителя Нацотбора Евровидения-2024 будет продолжаться с момента возобновления "Дії" и в течение завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, линии голосования закроют и объявят победителя конкурса завтра ориентировочно в 19:05.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".

3 февраля, в Украине проходит Национальный отбор на участие в Евровидении-2024. Победитель должен быть определен по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское онлайн-голосование проходит в "Дії".

Также читайте: Объявили имена всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2024
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Топ комментарии
+35
Березовый сок

Сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проекту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування минулого року, - 15 000 запитів, - міністр мінцирку Федоров

Вірю! Вірю міністру. Навіть порахував. 15 000 запитів в секунду × 60 секунд × 30 хвилин. Це 27 мільйонів. Тоді виходить, що всі, хто живе в Україні, і дорослі і діти і немовлята, за півгодини намагалися проголосувати. Або майже всі виборці України. А їх 30 мільйонів, згідно реєстру. І в Україні, і за кордоном. От як не вірити Федорову? ))

Ну, міністр же не міг збрехати. То все так і було. Чи не зовсім? ))

15 000×60×30=27 000 000

Для довбойобів поясню. Якщо не було постійно такого навантаження і Дія не витримала декілька секунд, то надійність такій системи нижче плинтусу. І якщо людина цього не розуміє, то вона довб.....об. А зараз в Мінцирку треба обрати хто вони - пі.....боли чи рукодупи.
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04.02.2024 00:02
+24
Все вони добре нюхали. Це репетиція.
Читай прямо : "Результати виборів Президента України-2024 оголосять "..." ".............." через збій в застосунку "Дія"
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04.02.2024 00:40
+15
Так це ж розпіарена "Дія", через яку навіть "слуги" планувати проводити голосування на виборах? Як видно вона збоїв не дає і діє, як часіки, фальшувати можна і вздовж і поперек.
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04.02.2024 00:03
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Йой, і хто ш це сдєлав, чи вона сама тазіком соромязливо закрилась?
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03.02.2024 23:59 Ответить
После Киевстара только наивные еще верят в профпригодность "великого" спеца Федорова и в его поделки.
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04.02.2024 00:35 Ответить
Дія: падає при 1500 запитів на секунду. Ще раз, словами: тисяча п'ятсот запитів.
Монобанк: стоїть собі та посміюється при 580 мільйонів (!) запитів на секунду. Майже в чотири тисячі разів більше навантаження, на секундочку. Це про що взагалі? Паперовий будиночок буквально. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495

Всі ж пам'ятають скільки раз я суворо критикував Дію? У січні 2022 ми з колегами навіть список основних її гріхів склали. Джерело: https://censor.net/ua/b3471495
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04.02.2024 11:57 Ответить
репетиція...отак і електронні вибори проводитимуть
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04.02.2024 07:21 Ответить
В Мінцирку руки свої нюхали?
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04.02.2024 00:00 Ответить
Все вони добре нюхали. Це репетиція.
Читай прямо : "Результати виборів Президента України-2024 оголосять "..." ".............." через збій в застосунку "Дія"
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04.02.2024 00:40 Ответить
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04.02.2024 07:17 Ответить
15 000 запросов в секунду - рекордное количество запросов к "Дие" зафиксировали сегодня, - Федоров

Это в 20 раз больше, чем год назад во время голосования за фаворита Нацотобора. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, отметил министр цифровой трансформации.
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04.02.2024 00:01 Ответить
"Я там так хохотался"©
Це шо, вкраїнчики, як іпонуті, хотіли за 10 хвилин усі проголосувать?
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04.02.2024 00:05 Ответить
Да щаз. Отмаз галімий.

А тепер, на хвилинку, прикиньте - що це, скоріш за все була репетиція голосування/виборів президента..зараз все відремонтують, зроблять роботу над помилками, закриють в Дію пару лярдів..й проведуть вибори в Дії..а результати домалюють..
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04.02.2024 00:23 Ответить
То мене хвєдя довів до мультіоргазмусарказму
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04.02.2024 00:31 Ответить
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04.02.2024 01:15 Ответить
"Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, - куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь - просто черт возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? - я спрашиваю". (Гоголь"Ревизор")
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04.02.2024 07:21 Ответить
15.000 х 60 сек х 30 мин = 27.000.000
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04.02.2024 00:37 Ответить
Оце е-Бабусі дали жару...
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04.02.2024 00:42 Ответить
Главное сказать погромче цифру. Думать при этом не обязательно. SMMемщик он и есть, хоть министром, хоть вице-премьером его ставь
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04.02.2024 00:52 Ответить
Березовый сок

Сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проекту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування минулого року, - 15 000 запитів, - міністр мінцирку Федоров

Вірю! Вірю міністру. Навіть порахував. 15 000 запитів в секунду × 60 секунд × 30 хвилин. Це 27 мільйонів. Тоді виходить, що всі, хто живе в Україні, і дорослі і діти і немовлята, за півгодини намагалися проголосувати. Або майже всі виборці України. А їх 30 мільйонів, згідно реєстру. І в Україні, і за кордоном. От як не вірити Федорову? ))

Ну, міністр же не міг збрехати. То все так і було. Чи не зовсім? ))

15 000×60×30=27 000 000

Для довбойобів поясню. Якщо не було постійно такого навантаження і Дія не витримала декілька секунд, то надійність такій системи нижче плинтусу. І якщо людина цього не розуміє, то вона довб.....об. А зараз в Мінцирку треба обрати хто вони - пі.....боли чи рукодупи.
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04.02.2024 00:02 Ответить
может кто-то себе "голоса" накручивал в тестовом режиме, если уж сам "министр" чего то там одного второго и третьего по совместительству признает, что столько народа чего-то там запрашивало. а это уже намного хуже чем "рукожопство". хотя - чего другого ожидать, когда серваки хз у кого, администрируются хз кем, программы - аналогично, уровень логики, морали и интеллекта у министров, депутатов и ко (а также большинства обычных граждан) и так всем видно невооруженным глазом, плюс у всех китайские не сертифицированные телефоны с неизвестными прошивками.
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04.02.2024 00:21 Ответить
Кількість запитів в систему не дорівнює кількість тиків пальцем в екран. Цілком реальні цифри
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04.02.2024 00:28 Ответить
голівоньку із зедупи вийми ОПариш.
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04.02.2024 01:09 Ответить
Стьопа Накончєний, ти вже прімєлькался, зєлєбобік!
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04.02.2024 02:10 Ответить
В Дії сбой с документами - в техпаспортах у большинства отображается почему-то Nissan Skyline. Также некорректно отображаются личные данные паспортов. (c)
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04.02.2024 00:31 Ответить
Когда-то я так "на спичках" рассказывал и показывал подоляковским ботам про "Порох стал богаче в 82 раза". Как они меня только не называли после этого
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04.02.2024 00:40 Ответить
а варіант п..боли-рукодупи не розглядає?
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04.02.2024 00:49 Ответить
Так це ж розпіарена "Дія", через яку навіть "слуги" планувати проводити голосування на виборах? Як видно вона збоїв не дає і діє, як часіки, фальшувати можна і вздовж і поперек.
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04.02.2024 00:03 Ответить
С одной стороны ухилянтов на гиляку и вообще всем на фронт и чтоб обязательно с грустным ******. С другой - какое-то сраное евровидение, чтоб распиарить очередные поющие трусы. У меня уже даже не бомбит, просто вызывает смех.
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04.02.2024 00:06 Ответить
Збій у дії- спробуйте ще раз, але більш уважніше
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04.02.2024 00:07 Ответить
Одним словом, з рєпєтіційой не склалось...
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04.02.2024 00:08 Ответить
Хоч би дочекатися. Адже результати відбору на Євробачення -це найважливіша подія для України.🤦
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04.02.2024 00:17 Ответить
{Хто не має смартфонів, хто не в " дії" той не має можливість прийняти участь в голосуванні ТО ЦЕ ЩО??? Порушення прав громадян ( читай конституцію),чи це геноцид??7 Така дія держави по відношенню до міліонів громадян підлягає і під кримінальне законодавство,адже це душевні страждання, приниження гідності ітортури Хто приняв таке рішення має відповідати згідно закону І деж "великій захисник " прав людини???
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04.02.2024 00:28 Ответить
Якщо хтось страждає через неможливість проголосувати за євробачення, то це не до суду, а до дохтора
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04.02.2024 03:46 Ответить
А у вас мізгів немає.що мова іде взагалі про "дію" А євробачення -це як окрема дія Чи ви 73% взагалі не здатні думати і аналізувати?
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04.02.2024 08:19 Ответить
Я не 73 відсотки - я єдиний і непвторний.
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04.02.2024 08:36 Ответить
Суспільне, ану покажіть скільки коштує народу України забава з Євробачення? А очільники Суспільного та дядьки-ведучі з телевізора та радіо оплаченого народним кошторисом не в курсі що триває війна і окупант пре на всіх фронтах? Один лиходій Лієв пішов з керівництва НСТУ, а решта зграї лишилися гроші народні смоктати із зп у понад 120 тисяч .
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04.02.2024 00:40 Ответить
хто ще став Надією Володимирівною, )) ?
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04.02.2024 00:43 Ответить
Не здивуюся якщо в Дії на Євробачення пошлють Джо Байдена. У нього ж і електронний підпис є.
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04.02.2024 01:25 Ответить
А если будет ДДОС атака, например, 100000 запросов/сек или посерьезнее, 100000000/сек ? Вся страна лежать будет ?
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04.02.2024 01:37 Ответить
потому умные люди ее не ставят
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04.02.2024 02:07 Ответить
Це репетиція як будуть проходити голосування(можливі) на виборах.
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04.02.2024 03:44 Ответить
Шоу для дебилов ...😜😁
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04.02.2024 06:38 Ответить
Выборы вовремя не оглашаются, даже сраное евровидинее и то поставлено на паузу. Ждём бабла...
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04.02.2024 09:41 Ответить
Навіть не знаю, щоб мене заставило поставити цю срану зелену дію…
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04.02.2024 10:04 Ответить
 
 